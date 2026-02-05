Κέρκυρα: 34χρονη έκανε επέμβαση για αφαίρεση αμυγδαλών και πέθανε

Απαντήσεις για τον θάνατο της 34χρονης Νικολέτας, που υπεβλήθη σε μια επέμβαση ρουτίνας κι έχασε τη ζωή της, αναζητούν οι γονείς της. Όπως καταγγέλλουν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», μετά την επέμβαση έγιναν τραγικά λάθη και παραλείψεις που είχαν σαν αποτέλεσμα το παιδί τους να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την δικηγόρο τους, Κική Μπακιρτζίδου, η 34χρονη υποβλήθηκε στις 28 Μαΐου 2025 σε επέμβαση για αφαίρεση αμυγδαλών. Μετά την επέμβαση όμως παρουσίασε μια αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση που της χορήγησαν και στη συνέχεια, όπως τονίζει, έγιναν τραγικά λάθη, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μεταφορά της στη ΜΕΘ και τελικά αφού μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης να πεθάνει τον Ιανουάριο.

«Κατά τον χρόνο νοσηλείας της στην κλινική, χορηγήθηκε το φαρμακευτικό σκεύασμα, συγκεκριμένο αντιβιοτικό, το οποίο προκάλεσε μία αλλεργική αντίδραση. Η αλλεργική αντίδραση είναι κάτι το οποίο θέλει άμεση αντιμετώπιση και το πιο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί ο αεραγωγός. Δηλαδή να μπορεί ο άνθρωπος να κρατήσει την αναπνοή του, την οξυγόνωση των οργάνων, της καρδιάς, του εγκεφάλου, των πνευμόνων, γιατί το πρώτο πράγμα που φοβάται ο γιατρός είναι να μην υπάρχει οίδημα στο λάρυγγα. Εδώ υπήρχαν εγκληματικές παραλείψεις, δηλαδή το παιδί δε διασωληνώθηκε, όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να μείνει χωρίς οξυγόνο, να μεταφερθεί στην εντατική με μεγάλη καθυστέρηση και φυσικά να μπει σ' έναν φαύλο κύκλο, ο οποίος οδήγησε να είναι σε κωματώδη κατάσταση. Δε συνήλθε ποτέ, μεταφέρθηκε μετά τη ΜΕΘ σε μονάδα αποκατάστασης, σε νοσοκομεία, όπου έχασε τη μάχη για τη ζωή», είπε η κ. Μπακιρτζίδου.

Είναι μάλιστα η δεύτερη φορά που δοκιμάζεται η συγκεκριμένη οικογένεια, αφού πριν 13 χρόνια είχε χάσει την πρωτότοκη κόρη της από καρκίνο των ωοθηκών σε ηλικία 24 ετών.

«Εγώ έβαλα το παιδί μου στο νοσοκομείο για μία επέμβαση ρουτίνας, μετά από την αμυγδαλεκτομή και το παιδί μου κατέληξε στο χώμα. Έπαθε αλλεργικό σοκ, καθυστέρησαν πάρα πολύ να το αντιμετωπίσουν, επικράτησε ένα τεράστιο αλαλούμ, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση της υγείας του παιδιού μου. Προκαλώντας σοβαρότατες βλάβες στην υγεία της. Και επί μήνες, από 28 Μαΐου μέχρι και το θάνατό της 14 Ιανουαρίου, εμείς βρισκόμασταν σε κέντρα αποκατάστασης, νοσοκομεία και ΜΕΘ, μέχρι που κατέληξε το παιδί μου στη Λάρισα», είπε η μητέρα της.

«Ήταν ένα πλάσμα που μας είχε δώσει ξανά ζωή μετά από αυτό που μας είχε συμβεί. Πριν από 13 χρόνια χάσαμε την μεγάλη μας την κόρη. Εμείς ζούσαμε στη Βέροια, το παιδί μου σπούδαζε στην Κέρκυρα. Πήγαμε στην Κέρκυρα, ενώ σπούδαζε η Νικολέτα και αποφασίσαμε να αλλάξουμε τη ζωή μας και μας ξανάδωσε ζωή, ζώντας μαζί, ξαναγίναμε οικογένεια, βρήκαμε το χαμόγελο και μπορέσαμε να αποδεχτούμε το χαμό της Χριστίνας. Αυτό που έγινε με την Νικολέτα τώρα δεν το περιμέναμε πραγματικά με τίποτα. Θέλω να μάθω τι συνέβη πραγματικά στο παιδί μου. Αν υπάρχει κάποιο ιατρικό λάθος, θέλω να το μάθω και θέλω να τιμωρηθούν αυτοί που το 'χουνε κάνει. Δεν μπορεί να έχει φύγει από μία απλή αμυγδαλεκτομή έτσι ένα πλάσμα», συνέχισε.

Όπως τόνισε και η ίδια η μητέρα, αλλά και η δικηγόρος της οικογένειας, προσπαθούν να πάρουν απαντήσεις, αλλά το νοσοκομείο δε συνεργάζεται.

«Άρχισε ένας αγώνας με το νοσοκομείο να πάρουμε το αρχείο αυτού του ιατρικού φακέλου, το οποίο έχει υποχρέωση το νοσοκομείο να τηρεί με ευλάβεια και να καταγράφει όλα αυτά τα οποία πρέπει. Και παραλάβαμε έναν φάκελο με ελλιπέστατες καταγραφές, με κρίσιμα σημεία, τα οποία απουσιάζουν. Στείλαμε έτσι εξώδικα και email για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τον φάκελο», είπε η κ. Μπακιρτζίδου και πρόσθεσε:

«Έπρεπε να γίνει τραχειοστομία για να εξασφαλιστεί η οξυγόνωση των οργάνων. Η κοπέλα αυτή οδηγήθηκε σε κωματώδη κατάσταση, δεν επανήλθε ποτέ και μέχρι σήμερα δίνουμε μάχη να συγκεντρώσουμε το φάκελό της».

«Θέλω να μάθω τι πραγματικά συνέβη στο παιδί μου και έφτασε σε αυτό το σημείο. Για μία απλή επέμβαση αμυγδαλεκτομής μπήκαμε. Μου είπαν ότι παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, ήμουν μπροστά εκείνη τη στιγμή, από ένα φάρμακο. Πρέπει να μάθω τι ακριβώς έχει γίνει και γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ να αντιμετωπιστεί», κατέληξε η μητέρα της 34χρονης.

Η οικογένεια σκοπεύει να απευθυνθεί στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη με επιστολή, κάνοντας έκκληση να πιέσει το νοσοκομείο Κέρκυρας ώστε να δοθεί στους γονείς ο ιατρικός φάκελος της Νικολέτας.