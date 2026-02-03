Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της

Λυδία Φωτοπούλου: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή Buongiorno, τον Οκτώβριο του 2025

Η Λυδία Φωτοπούλου είναι η ταλαντούχα ηθοποιός του θεάτρου που φέτος υποδύεται την Αννέζα Παπαμιχάλη στην τηλεοπτική σειρά «Μια νύχτα μόνο».

Ο ρόλος της έχει να κάνει με μια γυναίκα προοδευτική, καλλιτέχνιδα, με αγάπη για τα παιδιά της που αποτελεί την «ήρεμη δύναμη» στο οικογενειακό της πλαίσιο. Η προσωπικότητά της μοιάζει να έχει αρκετά κοινά με τον ρόλο που υποδύεται φέτος.

Η Λυδία Φωτοπούλου στον ρόλο της Αννέζας Παπαμιχάλη στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα…

Λυδία Φωτοπούλου: Το βιογραφικό της ηθοποιού

Γεννήθηκε στην Καβάλα

Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη

Είναι 69 ετών

Έχει γενέθλια στις 22 Ιουνίου

Το ζώδιό της είναι Καρκίνος

Ζει στην Κυψέλη

Έχασε τη μητέρα της στα 14 της

«Χάνοντας αυτό το στήριγμα, πέρασα μια πολύ δύσκολη εφηβεία και ξαναβρήκα τον εαυτό μου κι όλο αυτό που καταπίεσα μέσα μου… με το θέατρο», είχε πει σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Μαμά-δες», τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ σε άλλη συνέντευξή της είχε παραδεχτεί πως ήταν ένα ντροπαλό παιδί και το θέατρο ήρθε εντελώς τυχαία στη ζωή της, όταν επεδίωξε να παίξει σε θεατρική παράσταση του σχολείου της για να χάνει μαθήματα.

Ο μπαμπάς της έμεινε για δεύτερη φορά χήρος , όταν πέθανε η μητέρα της από καρκίνο. Είχε χάσει και την πρώτη του γυναίκα όταν η κόρη τους (αδελφή της) ήταν 14 ετών

, όταν πέθανε η μητέρα της από καρκίνο. Τελείωσε τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

Στα 21 της έχασε και τον μπαμπά της κι έμεινε ορφανή

Διατηρούσε πολύ στενή φιλία με τον Νίκο Σεργιανόπουλο όταν ήταν και οι δύο στο ΚΘΒΕ πριν γίνει γνωστός

όταν ήταν και οι δύο στο ΚΘΒΕ πριν γίνει γνωστός Ήταν η πρώτη ηθοποιός που έπαιξε γυμνόστηθη στην Επίδαυρο, το 1983

Η Λυδία Φωτοπούλου στον ρόλο της Ανδρομάχης στην Επίδαυρο, το 2007/ NDP

Έχει ένα ν γιο, τον Κωνσταντίνο, τον οποίο απέκτησε στα 23 της

τον οποίο Με τον μπαμπά του γιου της έμειναν περίπου 5 χρόνια μαζί αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ

«Το παιδί μου ήταν το μεγαλύτερο δώρο για εμένα, άσχετα αν ήμουν πολύ μικρή, αν δεν είχα μεγαλώσει εγώ η ίδια και καλούμουν να μεγαλώσω ένα παιδάκι», είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή Μαμά- δες.

Έχει επίσης δύο εγγονές, τη Λυδία που είναι 6 χρόνων και μία ακόμη που είναι μερικών μηνών

«Όταν γίνεσαι γιαγιά, είναι σαν να ξαναπαίρνεις στα χέρια σου το πλασματάκι που κρατούσες τόσα χρόνια πριν. Ξαφνικά αρχίζεις από την αρχή. Είναι καταπληκτικό! Βοηθάω και είμαι μαζί τους πολύ, μ’ αρέσει να παίζω μαζί τους πολύ».

Ακόμη, κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι είναι κολλητή φίλη με τον ηθοποιό Λάζαρο Γεωργακόπουλο και νονά της κόρης του, Joanne

Θοδωρής Γράμπσας- Λάζαρος Γεωργακόπουλος- Λυδία Φωτοπούλου στην Επίδαυρο, το 2008/ NDP

Το θεατρικό ντεμπούτο της Λυδίας Φωτοπούλου έγινε περίπου το 1981 κι έχει στο ενεργητικό της αμέτρητες δουλειές στο θεατρικό σανίδι. Η τηλεόραση ήρθε πολύ αργότερα στη ζωή της.

Λυδία Φωτοπούλου- Καίτη Κωνσταντίνου στην επίσημη πρεμιέρα «Συνέβη στο Monterey», τον Μάρτιο του 2024/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Πάντως, εκτός από τον ρόλο της στη σειρά «Μια νύχτα μόνο», την είχαμε δει τηλεοπτικά στην οικογενειακή κωμική σειρά της ΕΡΤ «Η τούρτα της μαμάς» τη σεζόν 2020 - 2022 , στη σειρά «Τρίτος Όροφος» της ΕΡΤ1 το 2023 και τη σεζόν 2024-25 στη σειρά «VIΠ Καλά Γεράματα» στον Ant1.

Σταμάτης Κραουνάκης- Λυδία Φωτοπούλου στη συναυλία «Έρως ανίκατε μάχαν» στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρο, τον Αύγουστο του 2023/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Λυδία Φωτοπούλου: H σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε η εγγονή της

Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά και για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε η μεγαλύτερη εγγονή της.

«Η Λυδία μας πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια υγείας, γιατί διαγνώσθηκε με λευχαιμία όταν ήταν 3 χρόνων. Η εξυπνάδα αυτού του παιδιού και κάθε παιδιού ξεπέρασε όλη αυτήν την τεράστια περιπέτειά της, παίζοντας αυτό που της συνέβαινε.

Δηλαδή τις θεραπείες που έκανε για τη λευχαιμία τις κάναμε στις κούκλες της, ήταν γιατρός, ήξερε τα πάντα γύρω από την αρρώστια της και το έβαζε στο παιχνίδι της κι έτσι το ξεπερνούσε κι όλας.

Έτσι, μέσα από το παιχνίδι και την ειλικρίνεια των γονιών της που της εξήγησαν όλο αυτό που της συμβαίνει και δεν τρόμαξε και το έβαλε μέσα στη ζωή της και το όνειρό της τώρα είναι να γίνει γιατρός όταν μεγαλώσει», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός στο «Μαμά-δες», το 2024.

Το κοριτσάκι έχει ξεπεράσει την περιπέτειά της και είναι μια χαρά στην υγεία της, όπως επιβεβαίωσε η ηθοποιός - γιαγιά της σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Buongiorno.

