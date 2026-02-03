Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της

Το βιογραφικό της «Αννέζας Παπαμιχάλη» από το «Μια νύχτα μόνο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.02.26 , 17:27 Νέες αποκαλύψεις για το εργοστάσιο της Βιολάντα και τη διαρροή
03.02.26 , 17:03 Ερρίκος Λίτσης: «Χαίρομαι που στη σειρά ασχολούμαι με παιδιά»
03.02.26 , 16:54 Σοφία Παυλίδου: «Φοράω το δαχτυλίδι του πατέρα μου και το έχω σαν γούρι»
03.02.26 , 16:10 Συναγερμός στη Θεσσαλία: Υπερχείλισε ο Πηνειός και «έπνιξε» καλλιέργειες
03.02.26 , 16:01 Άση Μπήλιου: «Η Τρίτη θα είναι ιδιαίτερα παραγωγική για όλους»
03.02.26 , 15:57 Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
03.02.26 , 15:55 To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
03.02.26 , 15:54 Οικογενειακό Δράμα Στην Κρήτη Με 8 Αδερφάκια Που Ζουν Στο Βενιζέλειο
03.02.26 , 15:50 Μητέρα Μάριου Παπαγεωργίου: «Να Μας Πουν Πού Έχουν Πετάξει Το Παιδί»
03.02.26 , 15:42 Νέα Πέραμος: «Ο 27χρονος γνώριζε τους δράστες» - Τι λέει η μητέρα του
03.02.26 , 15:03 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείχνει την καθημερινότητα στο σπίτι με τα παιδιά
03.02.26 , 15:01 «Ήταν σοκ το πρώτο δείγμα της Κατερίνας Καραβάτου» - Ποιος το είπε;
03.02.26 , 14:39 Εθνικό Απολυτήριο από το 2027 - 2028: Τι αλλάζει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ
03.02.26 , 14:34 MasterChef: Το πρώτο Τέστ Δημιουργικότητας κι η επιστροφή του Σταυρή
03.02.26 , 14:21 Η viral «βουτιά» Ιάπωνα βολεϊμπολίστα για να ζητήσει συγγνώμη από επόπτρια!
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο
Φωτεινή Πετρογιάννη: «Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα από την Ε. Βουλγαράκη»
Βούλα: Νεκρός άνδρας μέσα στο σπίτι του
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 03.02.26, 15:55
Λυδία Φωτοπούλου: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή Buongiorno, τον Οκτώβριο του 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Λυδία Φωτοπούλου είναι η ταλαντούχα ηθοποιός του θεάτρου που φέτος υποδύεται την Αννέζα Παπαμιχάλη στην τηλεοπτική σειρά «Μια νύχτα μόνο».

Ο ρόλος της έχει να κάνει με μια γυναίκα προοδευτική, καλλιτέχνιδα, με αγάπη για τα παιδιά της που αποτελεί την «ήρεμη δύναμη» στο οικογενειακό της πλαίσιο. Η προσωπικότητά της μοιάζει να έχει αρκετά κοινά με τον ρόλο που υποδύεται φέτος.

Η Λυδία Φωτοπούλου στον ρόλο της Αννέζας Παπαμιχάλη στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Η Λυδία Φωτοπούλου στον ρόλο της Αννέζας Παπαμιχάλη στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα…

Λυδία Φωτοπούλου: Το βιογραφικό της ηθοποιού

  • Γεννήθηκε στην Καβάλα
  • Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη
  • Είναι 69 ετών
  • Έχει γενέθλια στις 22 Ιουνίου
  • Το ζώδιό της είναι Καρκίνος
  • Ζει στην Κυψέλη
  • Έχασε τη μητέρα της στα 14 της

Λυδία Φωτοπούλου: «Το πένθος μου δεν το έζησα, δεν ήξερα να το ζήσω»

«Χάνοντας αυτό το στήριγμα, πέρασα μια πολύ δύσκολη εφηβεία και ξαναβρήκα τον εαυτό μου κι όλο αυτό που καταπίεσα μέσα μου… με το θέατρο», είχε πει σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Μαμά-δες», τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ σε άλλη συνέντευξή της είχε παραδεχτεί πως ήταν ένα ντροπαλό παιδί και το θέατρο ήρθε εντελώς τυχαία στη ζωή της, όταν επεδίωξε να παίξει σε θεατρική παράσταση του σχολείου της για να χάνει μαθήματα.

  • Ο μπαμπάς της έμεινε για δεύτερη φορά χήρος, όταν πέθανε η μητέρα της από καρκίνο. Είχε χάσει και την πρώτη του γυναίκα όταν η κόρη τους (αδελφή της) ήταν 14 ετών
  • Τελείωσε τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
  • Στα 21 της έχασε και τον μπαμπά της κι έμεινε ορφανή
  • Διατηρούσε πολύ στενή φιλία με τον Νίκο Σεργιανόπουλο όταν ήταν και οι δύο στο ΚΘΒΕ πριν γίνει γνωστός
  • Ήταν η πρώτη ηθοποιός που έπαιξε γυμνόστηθη στην Επίδαυρο, το 1983

Η Λυδία Φωτοπούλου στον ρόλο της Ανδρομάχης στην Επίδαυρο, το 2007/ NDP

Η Λυδία Φωτοπούλου στον ρόλο της Ανδρομάχης στην Επίδαυρο, το 2007/ NDP
  • Έχει έναν γιο, τον Κωνσταντίνο, τον οποίο απέκτησε στα 23 της
  • Με τον μπαμπά του γιου της έμειναν περίπου 5 χρόνια μαζί αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ

«Το παιδί μου ήταν το μεγαλύτερο δώρο για εμένα, άσχετα αν ήμουν πολύ μικρή, αν δεν είχα μεγαλώσει εγώ η ίδια και καλούμουν να μεγαλώσω ένα παιδάκι», είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή Μαμά- δες.

  • Έχει επίσης δύο εγγονές, τη Λυδία που είναι 6 χρόνων και μία ακόμη που είναι μερικών μηνών

«Όταν γίνεσαι γιαγιά, είναι σαν να ξαναπαίρνεις στα χέρια σου το πλασματάκι που κρατούσες τόσα χρόνια πριν. Ξαφνικά αρχίζεις από την αρχή. Είναι καταπληκτικό! Βοηθάω και είμαι μαζί τους πολύ, μ’ αρέσει να παίζω μαζί τους πολύ».

  • Ακόμη, κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι είναι κολλητή φίλη με τον ηθοποιό Λάζαρο Γεωργακόπουλο και νονά της κόρης του, Joanne

Θοδωρής Γράμπσας- Λάζαρος Γεωργακόπουλος- Λυδία Φωτοπούλου στην Επίδαυρο, το 2008/ NDP

Θοδωρής Γράμπσας- Λάζαρος Γεωργακόπουλος- Λυδία Φωτοπούλου στην Επίδαυρο, το 2008/ NDP

Το θεατρικό ντεμπούτο της Λυδίας Φωτοπούλου έγινε περίπου το 1981 κι έχει στο ενεργητικό της αμέτρητες δουλειές στο θεατρικό σανίδι. Η τηλεόραση ήρθε πολύ αργότερα στη ζωή της.

Λυδία Φωτοπούλου- Καίτη Κωνσταντίνου στην επίσημη πρεμιέρα «Συνέβη στο Monterey», τον Μάρτιο του 2024/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Λυδία Φωτοπούλου- Καίτη Κωνσταντίνου στην επίσημη πρεμιέρα «Συνέβη στο Monterey», τον Μάρτιο του 2024/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Πάντως, εκτός από τον ρόλο της στη σειρά «Μια νύχτα μόνο», την είχαμε δει τηλεοπτικά στην οικογενειακή κωμική σειρά της ΕΡΤ «Η τούρτα της μαμάς» τη σεζόν 2020 - 2022 , στη σειρά  «Τρίτος Όροφος» της ΕΡΤ1 το 2023 και τη σεζόν 2024-25 στη σειρά «VIΠ Καλά Γεράματα» στον Ant1.

Σταμάτης Κραουνάκης- Λυδία Φωτοπούλου στη συναυλία «Έρως ανίκατε μάχαν» στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρο, τον Αύγουστο του 2023/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σταμάτης Κραουνάκης- Λυδία Φωτοπούλου στη συναυλία «Έρως ανίκατε μάχαν» στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρο, τον Αύγουστο του 2023/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Λυδία Φωτοπούλου: H σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε η εγγονή της

Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά και για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε η μεγαλύτερη εγγονή της. 

«Η Λυδία μας πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια υγείας, γιατί διαγνώσθηκε με λευχαιμία όταν ήταν 3 χρόνων. Η εξυπνάδα αυτού του παιδιού και κάθε παιδιού ξεπέρασε όλη αυτήν την τεράστια περιπέτειά της, παίζοντας αυτό που της συνέβαινε. 

Δηλαδή τις θεραπείες που έκανε για τη λευχαιμία τις κάναμε στις κούκλες της, ήταν γιατρός, ήξερε τα πάντα γύρω από την αρρώστια της και το έβαζε στο παιχνίδι της κι έτσι το ξεπερνούσε κι όλας.

Έτσι, μέσα από το παιχνίδι και την ειλικρίνεια των γονιών της που της εξήγησαν όλο αυτό που της συμβαίνει και δεν τρόμαξε και το έβαλε μέσα στη ζωή της και το όνειρό της τώρα είναι να γίνει γιατρός όταν μεγαλώσει», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός στο «Μαμά-δες», το 2024.

Το κοριτσάκι έχει ξεπεράσει την περιπέτειά της και είναι μια χαρά στην υγεία της, όπως επιβεβαίωσε η ηθοποιός - γιαγιά της σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Buongiorno.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΥΔΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top