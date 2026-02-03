«Ήταν σοκ το πρώτο δείγμα της Κατερίνας Καραβάτου» - Ποιος το είπε;

«Το "Καλημέρα Ελλάδα" είναι για τη φετινή σεζόν μια τελειωμένη υπόθεση»

Το δικό του σχόλιο για την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου έκανε ο Χάρης Λεμπιδάκης, μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star και στην Κωνσταντίνα Γκρόσι.

Χάρης Λεμπιδάκης σε Breakfast@Star: «Η κόντρα ξεκίνησε από τη Μαλέσκου!»

Μεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος σημείωσε πως το «Σαββατοκύριακο παρέα» δεν είχε το αναμενόμενο ξεκίνημα: «Όσο πολύ αναμενόμενο ήταν όλο αυτό, εκ του αποτελέσματος έδειξε ότι πιο πολύ εμάς μας απασχολούσε, των εκπομπών, τους τηλεοπτικούς ρεπόρτερ, τους κριτικούς. Δεν είδα κάτι διαφορετικό, απλά άλλαξε η παρουσιάστρια. Εγώ την εκτιμώ πάρα πολύ την Κατερίνα. Είναι μια έμπειρη παρουσιάστρια. Σίγουρα δεν κρίνεται από αυτή την εκπομπή. Σίγουρα το πρώτο δείγμα είναι ένα σοκ. Δεν περίμενα να κάνει τώρα ούτε το 7% της Κυριακής, ούτε η πρεμιέρα να είναι κοντά στο 10%».

Χάρης Λεμπιδάκης: «Ήταν σοκ το πρώτο δείγμα της Κατερίνας Καραβάτου»

Χάρης Λεμπιδάκης: «Ήταν σοκ το πρώτο δείγμα της Κατερίνας Καραβάτου»

«Ναι, σε αυτό μπορώ να δώσω ένα point ότι αυτή η ομάδα βγήκε πιο χαμογελαστή, πιο άνετη και είδα και ρόλους. Σε αυτή την ομάδα, χωρίς όμως, για να μην παρεξηγηθώ, χωρίς να θέλω να μειώσω όλα τα υπόλοιπα παιδιά, είδα την Αντωνά λίγο έτσι... να ξεχωρίζει», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στη χημεία της παρουσιάστριας με το πάνελ της.

Σχετικά με τη σύγκριση που αναπόφευκτα γίνεται μεταξύ των δύο εκπομπών, είπε: «Είναι άδικο για όλους. Και για την Τσολάκη και για την Καραβάτου και για το κανάλι να καθόμαστε να συγκρίνουμε. Άρα με αυτή τη λογική να συγκρίνουμε και τι κάνανε οι "Weekenders" που έκλεισαν τη σεζόν τους κοντά στο 10%. Η Μαγγίρα πριν από τους "Weekenders" που ήταν λίγο καλύτερη από τους "Weekenders". Δεν πρέπει να συγκρίνουμε τι έκανε ο προηγούμενος ή τι θα κάνει ο επόμενος μετά την Καραβάτου. Εμένα θα μου άρεσε να ξεκινήσει το πρώτο διήμερο και να είχε την Τσολάκη καλεσμένη. Αυτό θα έδειχνε τον όποιο τηλεοπτικό πολιτισμό».

Σχολιάζοντας την πορεία του «Καλημέρα Ελλάδα» τη φετινή σεζόν και τις αλλαγές στο σχήμα των παρουσιαστών, ο ίδιος δεν μάσησε τα λόγια του: «Τώρα το Καλημέρα Ελλάδα για μένα όσο βαρύ και αν ακούγεται είναι για τη φετινή σεζόν μια τελειωμένη υπόθεση. Δεν έχει πετύχει το σκοπό που θα ήθελε η συγκεκριμένη εκπομπή. Εγώ νομίζω ότι όταν μια εκπομπή δεν πηγαίνει καλά και κρίνεται αποτυχημένη, δεν διώχνεις το 50% της εκπομπής. Ή αλλάζουν τα πάντα, ή συνεχίζεις, ολοκληρώνεις τη σεζόν, κάνεις μία αποτίμηση και κάνεις τις αλλαγές που πρέπει να κάνεις την επόμενη χρονιά, που αυτές τις αλλαγές τις κάνει το κανάλι».

Χάρης Λεμπιδάκης: «Το 80% της τηλεόρασης κάνει χαμηλά νούμερα… »

Χάρης Λεμπιδάκης για J2US: «Θα έχει κάθε εβδομάδα έναν guest»

Χάρης Λεμπιδάκης για J2US: «Θα έχει κάθε εβδομάδα έναν guest»

Για το J2US και την απουσία της Δέσποινας Βανδή από την κριτική επιτροπή, δήλωσε: «Το ωραίο που κάνει ο Νίκος Κοκλώνης είναι ότι σε αυτά τα 10-12 live θα έχει κάθε εβδομάδα έναν guest. Δηλαδή ξέρω ότι θα δούμε και τον Φοίβο εκεί, θα δούμε ωραία πρόσωπα».

Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε τα τελευταία ρεπορτάζ που θέλουν τη Δέσποινα Βανδή παρουσιάστρια του YFSF: «Κι εγώ το έχω ακούσει αυτό. Έχουν πέσει πολλά πρόσωπα στο τραπέζι. Θα ήταν μια ωραία έκπληξη αν η Δέσποινα Βανδή πήγαινε στο τιμόνι του συγκεκριμένου project. Νομίζω ότι και ο ΑΝΤ1, με την έλευση του Φαμίλιαρ που έκανε μία παύση όλα αυτά τα χρόνια, έχει ανάγκη το συγκεκριμένο project να επιστρέψει ανανεωμένο από όλες τις απόψεις. Και στην επιτροπή και στην παρουσίαση. Η Βανδή σίγουρα θα ήταν μία καλή επιλογή», τόνισε ο Χάρης Λεμπιδάκης.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

