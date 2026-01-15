Χάρης Λεμπιδάκης σε Breakfast@Star: «Η κόντρα ξεκίνησε από τη Μαλέσκου!»

Ο Χάρης Λεμπιδάκης μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τη Λιάνα Ζημάλη, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν τα τηλεοπτικά πρόσωπα που απασχολούν το τελευταίο διάστημα. Μεταξύ άλλων, σχολίασε τη σχέση της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα που όπως φαίνεται τις τελευταίες ημέρες δεν είναι πολύ καλή.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος μίλησε για όλα όσα ακούγονται σχετικά με το δίδυμο του OPEN το σαββατοκύριακο: «Είναι θεμιτό να υπάρχουν διαφωνίες σε μια εκπομπή, δεν μπορώ να λειτουργούν όλα ρόδινα. Είναι κάτι που ξεκίνησε από την πλευρά της Ιωάννας που εξέφρασε την άποψή της πώς θα ήθελε να κάνει εκπομπή μόνη της. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας προσπαθεί να το ισορροπήσει. Για να βγαίνουν όλα αυτά προς τα έξω οι σχέσεις μεταξύ τους δεν είναι οι καλύτερες. Ο Λάμπρος ηγείται της εκπομπής και είναι δύο πρόσωπα που οφείλουν να συνυπάρξουν».

Στη συνέχεια, όσον αφορά το τέλος της Ελένη Τσολάκη από τον ΑΝΤ1 και την επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου, σχολίασε: «Δε νομίζω ότι η Κατερίνα Καραβάτου θα αντικαταστήσει την Ελένη Τσολάκη. Θα κληθεί απλά να παρουσιάσει ένα πρότζεκτ, απλά έρχεται λίγο νωρίτερα από ότι το περιμέναμε. Θα μου κάνει έκπληξη να δω την Κατερίνα στην ώρα τη Ελένης. Ο σταθμός δεν ήταν ευχαριστημένος με την Ελένη… άδικο».

Για τη δήλωση που έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα και Μαρία Αντωνά, είπε: «Ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση… Τι σχέση έχει η Αντωνά; Δεν είναι σωστό. Αυτά τα πράγματα είναι ανέντιμα».

Όσον αφορά την εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ, από την οποία αποχώρησε λίγες ημέρες μετά την έναρξή της, ο Χάρης Λεμπιδάκης δήλωσε: «Έχω παρακολουθήσει την εκπομπή του Τσουρού μετά την αποχώρησή μου, χαίρομαι που συνεχίζεται».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star