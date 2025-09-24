Χάρης Λεμπιδάκης: «Το 80% της τηλεόρασης κάνει χαμηλά νούμερα… »

Στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά μίλησε ο Χάρης Λεμπιδάκης, αναφερόμενος στην εκπομπή Το 'χουμε, τη συνεργασία του αλλά και στα νούμερα τηλεθέασης.

Ο Χάρης Λεμπιδάκης συμμετέχει στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ

Ο δημοσιογράφος τόνισε πως χαίρεται ιδιαίτερα που βρίσκεται σε αυτή την ομάδα και πως η εκπομπή του Κώστα Τσουρού καλύπτει απόλυτα τα δικά του θέλω.

«Χαίρομαι που είμαι με έναν φίλο κι ήταν μία από τις αφορμές να δεχτώ και να είμαι στην εκπομπή του. Έχουμε δώσει τα διαπιστευτήριά μας, είναι μια εκπομπή που καλύπτει τα δικά μου θέλω. Θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι και θα αφήσουμε ένα πολύ ωραίο αποτύπωμα με το περιεχόμενο που προσφέρουμε στον τηλεθεατή», είπε αρχικά.

Όσον αφορά την τηλεθέαση, ξεκαθάρισε: «Δεν πτοούμαστε, κάνουμε τη δουλειά μας. Σαφώς και παρακολουθούμε τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά είναι μια καινούργια ζώνη που χτίζεται, με μια εκπομπή που το κανάλι έχει πέσει από πάνω μας, μας έχει αγκαλιάσει όλους. Οφείλουμε να κάνουμε ως επαγγελματίες όσο πιο καλά μπορούμε τη δουλειά μας».

Παράλληλα, δε δίστασε να σχολιάσει και τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης, φέρνοντας ως παράδειγμα την Τατιάνα Στεφανίδου.

«Κι εγώ αν δεν ήμουν στον ΣΚΑΪ θα έκανα αναφορά στα νούμερα τηλεθέασης, αλλά κι η Τατιάνα κάνει μια εκπομπή σε ώρα που δεν την έχουμε συνηθίσει. Κάνει μια εκπομπή κοινωνική, με θέματα που έχουμε δει από το πρωί. Θέλει χρόνο κι η Τατιάνα κι εμείς. Όπως βλέπετε, χαμηλά νούμερα τηλεθέασης κάνει το 80% της τηλεόρασης, οπότε μη δημιουργούμε εντυπώσεις για να κάνουμε κακό σε συναδέλφους», είπε ο Χάρης Λεμπιδάκης.

