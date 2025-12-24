Άριελ Κωνσταντινίδη: «Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου»

Η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε στο Πρωινό του ANT1 για τα πρώτα Χριστούγεννα με την κορούλα της, που έφερε στον κόσμο πριν από λίγους μήνες.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε τα συναισθήματά της για την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει δίπλα στα τρία της παιδιά. Όπως παραδέχτηκε, είναι η πρώτη φορά που αισθάνεται την οικογενειακή θαλπωρή που δεν είναι νιώσει ποτέ μέχρι σήμερα.

Η Άριελ Κωνσταντινίδη είναι τρισευτυχισμένη με τον ερχομό της μικρούλας της

«Είναι το ίδιο όμορφα, χαρούμενα, όπως ήταν και τα άλλα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι από τότε βασικά που γεννηθήκανε τα αγόρια μου, είμαι ακόμη πιο ενθουσιασμένη. Γιατί όταν ήμουν εγώ μικρή, δε μου άρεσαν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Καμία νοσταλγία. Άγχος που πρέπει να ‘μαστε αγαπημένοι και γιορτινοί κι όλα κάπως… με έμφαση στην οικογενειακή θαλπωρή. Και δεν υπήρχε.

Φέτος λοιπόν νιώθω ότι είμαι χαλαρή. Ναι, έχω μία ικανοποίηση και μία αγάπη! Χωρίς ένα άγχος να τα φτιάξω όλα, να είναι έτσι, να είναι αλλιώς… Πιο πολύ δηλαδή έχουν επιμεληθεί φέτος τα αγόρια…», δήλωσε στην κάμερα.

«Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

Για τη νέα της ζωή με τα τρία παιδιά και τις συνθήκες της καθημερινότητά της, η γνωστή ηθοποιός ανέφερε: «Ήμουν μανούλα με δύο παιδιά και πέντε γάτες, είμαι τώρα με τρία παιδιά και πέντε γάτες, μια χαρά! Δεν κοιμάμαι το βράδυ, ξυπνάω από τις έξι, είναι όλη η μέρα που κάνω διάφορα. Έχω μία κοπέλα μόνιμη στο σπίτι, γιατί έτσι κι αλλιώς και με τα αγόρια, δε θα μπορούσα, για λόγους ασφαλείας. Δεν είναι μόνο η φροντίδα».

Για το πώς υποδέχτηκαν τα δίδυμα παιδιά της την κόρη της, η Άριελ Κωνσταντινίδη είπε: «Με τέτοιο ενθουσιασμό και με τέτοια χαρά κι ανυπομονησία, και τη φανταζόντουσαν, τη ζωγραφίζανε όταν ήμουνα έγκυος… το πίστευα, ευχόμουν, όμως η πραγματικότητα ήταν πέρα από όλα αυτά που είχα σκεφτεί».