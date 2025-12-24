Άριελ Κωνσταντινίδη: «Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου»

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός που έφερε πρόσφατα στον κόσμο ένα κοριτσάκι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.12.25 , 22:37 «Είχε πάθος με τη δουλειά της»: Φίλη της αεροσυνοδού του Falcon 50 στο STAR
24.12.25 , 22:19 Κλήρωση Τζόκερ 24/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.300.000 ευρώ
24.12.25 , 21:46 Εικόνες Από Το Γαλλικό Ρεσάλτο Στο Πλοίο Του Έλληνα Εσκομπάρ
24.12.25 , 21:41 Άλιμος: Καταστροφή Από Τις Πλημμύρες - Έπεσε Μάντρα Πολυκατοικίας
24.12.25 , 21:31 Εθνική Αθηνών - Λαμίας: Καθίζηση Γέφυρας Στο Ύψος Της Υλίκης
24.12.25 , 21:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: 50 «Ψευτοιδιοκτήτες» Χωραφιών Στον Εισαγγελέα
24.12.25 , 21:07 Καιρός: Βροχές και καταιγίδες ως τα ξημερώματα - Πότε θα υπάρξει ύφεση
24.12.25 , 21:02 Eurovision: Ανακοινώθηκε το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για το 2026
24.12.25 , 20:43 Δημήτρης Σαμόλης: «Είχα ενδοιασμό να παίξω στο χωριό μου, στα Ανώγεια»
24.12.25 , 20:39 Κακοκαιρία στην Αττική: Δρόμοι «ποτάμια» και δυσκολία στις μετακινήσεις
24.12.25 , 20:17 Πατησίων: Αστυνομικός «ξάπλωσε» πλάι σε τραυματία τροχαίου για να τον σώσει
24.12.25 , 20:17 Επέκταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
24.12.25 , 20:15 Άριελ Κωνσταντινίδη: «Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου»
24.12.25 , 20:00 Κωνσταντίνος Ντάφλος: Πρωτοχρονιά στο εξωτερικό, μαζί με τον αδελφό του!
24.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: «Τι θα κάνω;» - Ο Βαγγέλης βρήκε τον γρίφο - Εσύ;
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Προβλέψεις Άση Μπήλιου: Το 2026 είναι η «χρονιά 1» - Τι θα φέρει στα ζώδια
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Χάρης Βαρθακούρης: Η ανάρτηση με τα αδέρφια του - Οι ευχές για τις γιορτές
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Άριελ Κωνσταντινίδη στην εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Άριελ Κωνσταντινίδη μίλησε στο Πρωινό του ANT1 για τα πρώτα Χριστούγεννα με την κορούλα της, που έφερε στον κόσμο πριν από λίγους μήνες. 

Άριελ Κωνσταντινίδη: Τι συνέβη με το προφίλ της στο Facebook;

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε τα συναισθήματά της για την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει δίπλα στα τρία της παιδιά. Όπως παραδέχτηκε, είναι η πρώτη φορά που αισθάνεται την οικογενειακή θαλπωρή που δεν είναι νιώσει ποτέ μέχρι σήμερα.

Η Άριελ Κωνσταντινίδη είναι τρισευτυχισμένη με τον ερχομό της μικρούλας της

Η Άριελ Κωνσταντινίδη είναι τρισευτυχισμένη με τον ερχομό της μικρούλας της

«Είναι το ίδιο όμορφα, χαρούμενα, όπως ήταν και τα άλλα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι από τότε βασικά που γεννηθήκανε τα αγόρια μου, είμαι ακόμη πιο ενθουσιασμένη. Γιατί όταν ήμουν εγώ μικρή, δε μου άρεσαν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Καμία νοσταλγία. Άγχος που πρέπει να ‘μαστε αγαπημένοι και γιορτινοί κι όλα κάπως… με έμφαση στην οικογενειακή θαλπωρή. Και δεν υπήρχε.

Φέτος λοιπόν νιώθω ότι είμαι χαλαρή. Ναι, έχω μία ικανοποίηση και μία αγάπη! Χωρίς ένα άγχος να τα φτιάξω όλα, να είναι έτσι, να είναι αλλιώς… Πιο πολύ δηλαδή έχουν επιμεληθεί φέτος τα αγόρια…», δήλωσε στην κάμερα.

Άριελ Κωνσταντινίδη: Το ιδιαίτερο όνομα που θα δώσει στην κόρη της

«Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

Για τη νέα της ζωή με τα τρία παιδιά και τις συνθήκες της καθημερινότητά της, η γνωστή ηθοποιός ανέφερε: «Ήμουν μανούλα με δύο παιδιά και πέντε γάτες, είμαι τώρα με τρία παιδιά και πέντε γάτες, μια χαρά! Δεν κοιμάμαι το βράδυ, ξυπνάω από τις έξι, είναι όλη η μέρα που κάνω διάφορα. Έχω μία κοπέλα μόνιμη στο σπίτι, γιατί έτσι κι αλλιώς και με τα αγόρια, δε θα μπορούσα, για λόγους ασφαλείας. Δεν είναι μόνο η φροντίδα». 

«Just the two of us» τραγουδάει η Άριελ Κωνσταντινίδη παρέα με την κορούλα της!

Για το πώς υποδέχτηκαν τα δίδυμα παιδιά της την κόρη της, η Άριελ Κωνσταντινίδη είπε: «Με τέτοιο ενθουσιασμό και με τέτοια χαρά κι ανυπομονησία, και τη φανταζόντουσαν, τη ζωγραφίζανε όταν ήμουνα έγκυος… το πίστευα, ευχόμουν, όμως η πραγματικότητα ήταν πέρα από όλα αυτά που είχα σκεφτεί».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top