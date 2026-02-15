ΕΛΑΣ-Αλεξανδρούπολη: Την Τετάρτη δολοφόνησαν με 15 μαχαιριές τον ηλικιωμένο

Βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησαν οι δράστες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.02.26 , 15:25 Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αθήνα – Πώς να προστατευτείτε
15.02.26 , 14:11 Πέθανε η Άννα Μπενάκη Ψαρούδα - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής
15.02.26 , 13:45 ΕΛΑΣ-Αλεξανδρούπολη: Την Τετάρτη δολοφόνησαν με 15 μαχαιριές τον ηλικιωμένο
15.02.26 , 12:46 Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
15.02.26 , 12:07 Μητσοτάκης: Η «λειτουργική σχέση με Τουρκία» και οι συλλογικές συμβάσεις
15.02.26 , 11:32 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η παρέλαση των μικρών καρναβαλιστών
15.02.26 , 10:35 TractioN: Ο Αναστάσης Ροϊλός στο τιμόνι παρέα με τον Κώστα Στεφανή!
15.02.26 , 10:26 Τέλος στο δωρεάν πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ: Μπάρες και χρονοχρέωση
15.02.26 , 10:02 Εντουάρντο Τεντέσκι: «Μ’ αρέσει η υποκριτική. Θα ήθελα να παίξω σε σειρά»
15.02.26 , 09:41 Την Τρίτη η απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα - Κινδυνεύει με ισόβεια
15.02.26 , 09:05 Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS
15.02.26 , 09:03 Απαγορευτικό απόπλου: Σε ποια λιμάνια είναι δεμένα τα πλοία
15.02.26 , 09:03 Η ιστορία του μικρού Γρηγόρη που πάλεψε με τον καρκίνο από 18 μηνών
15.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Φεβρουαρίου
14.02.26 , 23:48 Με δηλητήριο βατράχου έγινε η δολοφονία του αντιπάλου του Πούτιν Ναβάλνι!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του
Κατερίνα Καραβάτου: «Σκέφτομαι κι αν κάνω κακό στα παιδιά μου;»
Γιάννης Βούρος: Το βίντεο στο σπίτι με τα παιδιά του που έγινε viral
Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Κυριάκος Κυανός: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου. Ήταν επικίνδυνο»
Τέλος στο δωρεάν πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ: Μπάρες και χρονοχρέωση
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
ΕΛΑΣ -Αλεξανδρούπολη: Την Τετάρτη Δολοφόνησαν Toν Ηλικιωμένο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία 84χρονου στην Αλεξανδρούπολη με 15 μαχαιριές, εξιχνιάστηκε από την ΕΛΑΣ.
  • Οι δράστες, τρεις νεαροί Ρομά, συνελήφθησαν και περιλαμβάνουν έναν ανήλικο.
  • Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από τον αδερφό του, που τον αναζητούσε από την περασμένη Πέμπτη.
  • Η δολοφονία συνέβη στις 11 Φεβρουαρίου και το κίνητρο ερευνάται, ενώ κατασχέθηκε το μαχαίρι.
  • Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.

Εξιχνιάστηκε από την ΕΛΑΣ η δολοφονία του 84χρονου ηλικιωμένου στην Αλεξανδρούπολη. O άνδρας βρέθηκε χθες το απόγευμα νεκρός με 15 μαχαιριές στο διαμέρισμα του από τον αδερφό του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όλα συνέβησαν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, όταν τρεις νεαροί Ρομά, ένας εκ των οποίων είναι ανήλικος, τον μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο αδερφός του ηλικιωμένου τον αναζητούσε από την περασμένη Πέμπτη καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος και φέρεται να αποφυλακίστηκε πρόσφατα, καθώς είχε καταδικαστεί για γενετήσιες πράξεις.

Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 84χρονος από πολλαπλές μαχαιριές
 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Εξιχνιάσθηκε άμεσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης υπόθεση ανθρωποκτονίας ημεδαπού για την οποία συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες (15-2-2026) εντοπίσθηκε, από συγγενικό του πρόσωπο, νεκρός 84χρονος ημεδαπός, εντός της οικίας του στην Αλεξανδρούπολη.

Από την προανάκριση και τις συντονισμένες ενέργειες και έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης καθώς και την εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, προέκυψε ότι την 11-2-2026, τρεις ημεδαποί εισήλθαν στην οικία του 84χρονου, όπου με τη χρήση μαχαιριού τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Οι δράστες εντοπίσθηκαν άμεσα και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Από το χώρο διαπιστώθηκε η αφαίρεση ενός κινητού τηλεφώνου, τα αίτια της πράξης των τριών συλληφθέντων ερευνώνται, ενώ στο πλαίσιο των σχετικών αναζητήσεων βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top