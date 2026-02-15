Απαγορευτικό απόπλου: Σε ποια λιμάνια είναι δεμένα τα πλοία

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Ο καιρός την Κυριακή 15/2/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προκαλεί απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια της χώρας.
  • Δρομολόγια από Πειραιά και Ραφήνα ακυρώνονται λόγω θυελλωδών ανέμων, με νεότερη εκτίμηση για το απόγευμα.
  • Απαγορευτικό και στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη λόγω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.
  • Επιβάτες μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων, μετατροπή εισιτηρίου ή αλλαγή ημερομηνίας/προορισμού.
  • Συνιστάται επικοινωνία με λιμεναρχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τις ακυρώσεις.

Σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με τους θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και να οδηγούν σε απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια της χώρας.

απαγορευτικο αποπολου

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, από το λιμάνι του Πειραιάς δε θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια έως τις 17:00 το απόγευμα, καθώς τα πλοία παραμένουν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό και για τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικός.

Ακυρώσεις καταγράφονται και από το λιμάνι της Ραφήνα, καθώς δε θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια προς Μαρμάρι και τις Κυκλάδες. Για το απογευματινό δρομολόγιο των 18:00 αναμένεται νεότερη εκτίμηση, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου και στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, όπου οι άνεμοι καθιστούν επικίνδυνη την εκτέλεση των δρομολογίων.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα πρακτορεία πριν από την αναχώρησή τους για τα λιμάνια, καθώς η κατάσταση παραμένει δυναμική και οι αποφάσεις ενδέχεται να μεταβάλλονται ανάλογα με την ένταση των φαινομένων.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Σε περίπτωση απαγορευτικού απόπλου, οι επιβάτες έχουν συνήθως τρεις βασικές επιλογές, ανάλογα με την πολιτική της κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας.

  • Η πρώτη είναι η επιστροφή του πλήρους ποσού του εισιτηρίου. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία περιλαμβάνει την προσκόμιση του εισιτηρίου, είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να δρομολογηθεί η επιστροφή του ποσού μέσω μετρητών ή τραπεζικής συναλλαγής.
  • Η δεύτερη επιλογή είναι η μετατροπή του εισιτηρίου σε ανοικτής ημερομηνίας. Ένα τέτοιο εισιτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικό ταξίδι της ίδιας εταιρείας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που συνήθως φτάνει έως και τον έναν χρόνο. Ο κάτοχος επιλέγει αργότερα την ημερομηνία ταξιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθεσιμότητα.
  • Τέλος, η τρίτη επιλογή αφορά την αλλαγή ημερομηνίας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, και προορισμού. Ο επιβάτης μπορεί να μεταφέρει το ταξίδι του σε άλλη ημερομηνία με το ίδιο δρομολόγιο ή να επιλέξει διαφορετική γραμμή της εταιρείας, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και η πολιτική της το επιτρέπει.

Κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία εφαρμόζει τις δικές της διαδικασίες για την αντιμετώπιση των ματαιώσεων δρομολογίων. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η άμεση επικοινωνία με την εταιρεία ή το ταξιδιωτικό γραφείο από το οποίο αγοράστηκε το εισιτήριο. Οι επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση μέσω πρακτορείου συνήθως εξυπηρετούνται μέσω του ίδιου καναλιού.

Οι ανακοινώσεις των εταιρειών είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες τους και, συνήθως, αποστέλλονται και ενημερωτικά μηνύματα στους επιβάτες. Οι ιστότοποι του Λιμενικού παρέχουν επίσης συνεχή ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες και τα απαγορευτικά απόπλου που βρίσκονται σε ισχύ.

