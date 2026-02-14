Υπόθεση κατασκοπείας: Πληρωμένο το ταξίδι του σμήναρχου στην Κίνα

Μέσω Ice Drive η μεταφορά των απόρρητων αρχείων στους Κινεζους

Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Τασούλα Παπανικολάου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Πληρωμένο το ταξίδι του σμήναρχου στην Κίνα αποκάλυψε σήμερα το Star.
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Έλληνας σμηνάρχος ταξιδεύει στην Κίνα τον Σεπτέμβριο του 2024 με πληρωμένα έξοδα από τρεις Κινέζους χειριστές.
  • Το ταξίδι υποτίθεται ότι είναι για σεμινάρια κινεζικής γλώσσας, αλλά οι συνήγοροι του σμηνάρχου ισχυρίζονται ότι έχει άδεια από την υπηρεσία του.
  • Ο σμηνάρχος φέρεται να έστελνε απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες στην Κίνα μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Ice Drive.
  • Η εφαρμογή επιτρέπει ανώνυμη αποστολή και διαγραφή αρχείων μετά τη μεταφορά τους.
  • Φωτογραφίες του σμηνάρχου στο Σινικό Τείχος έχουν δημοσιευθεί, ενισχύοντας τις υποψίες για κατασκοπεία.

Η Τασούλα Παπανικολάου αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο  Λάμπρου ότι τα έξοδα ήταν πληρωμένα από τον Στίβεν, τον Γουίλιαμ και τον Μάικ, τους τρεις Κινέζους χειριστές ενώ σύμφωνα με τον ισχυρισμό του Έλληνα σμηνάρχου  ήταν ένα...εταιρικό ταξίδι!  

Το ταξίδι γίνεται τον Σεπτέμβριο του 2024, υποτίθεται για να παρακολουθήσει ο Έλληνας εν ενεργεία αξιωματικός  σεμινάρια για την κινεζική γλώσσα. Οι συνήγοροί του μας είπαν ότι πήρε και άδεια από την υπηρεσία του γνωστοποιώντας το ταξίδι  και το σκοπό. 

Στην πραγματικότητα όμως τα πάντα είχαν  πληρωθεί από τους τρεις χειριστές. Αεροπορικά εισιτήρια  αλλά και η διαμονή. Από αυτό το ταξίδι είναι και οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο Σινικό Τείχος. Η δημοσιογράφος του Star αποκάλυψε επιπλέον και ότι ο  Έλληνας σμήναρχος έστελνε τις απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες στην Κίνα .

Mε την εφαρμογή Ice Drive που κρυπτογραφεί τα αρχεία και τα έγγραφα κατά τη μεταφορά τους, ενώ μπορεί να τα διαγράψει όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά.

Επιπλέον, σύμφωνα  με τις πληροφορίες της δημοσιογράφου του Star, η εφαρμογή εμφανίζει ως ανώνυμο τον αποστολέα προκειμένου να μην συσχετιστεί με κάποιο άτομο.

Σμήναρχος: Μέσω Ice Drive η μεταφορά των αρχείων

Την εφαρμογή είχε εγκαταστήσει στο δεύτερο κινητό που είχε και του είχαν δώσει οι Κινέζοι .
 

