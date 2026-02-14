Αγρότες: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αθήνα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αγρότες αποχώρησαν με τρακτέρ από το Σύνταγμα, όπου διανυκτέρευσαν.
  • Η αποχώρηση ξεκίνησε στις 11:00, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδρομή προς εθνικές οδούς.
  • Τρία τρακτέρ από την Αθηνών-Κορίνθου φορτώθηκαν σε φορτηγά και επιστρέφουν στην αφετηρία τους.
  • 41 τρακτέρ από τη βόρεια πλευρά κατευθύνθηκαν στα διόδια Αφιδνών για να φορτωθούν σε πλατφόρμες.
  • Με την αποχώρηση των τρακτέρ, η κυκλοφορία στην Αθήνα αποκαταστάθηκε.

Aποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους με συντεταγμένο τρόπο και κορναρίσματα από το Σύνταγμα, όπου διανυκτέρευσαν.

Η αποχώρηση των τρακτέρ άρχισε στις 11.00 ακολουθώντας το δρομολόγιο: Σύνταγμα, Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Μεταξουργείο, από όπου κατευθύνθηκαν στις εθνικές οδούς Αθηνών- Λαμίας και Αθηνών- Κορίνθου.

Διανυκτέρευσαν στο Σύνταγμα οι αγρότες: Νέα κινητοποίηση σήμερα πριν φύγουν

Τα τρία τρακτέρ που είχαν φτάσει από την εθνική Αθηνών- Κορίνθου, φορτώθηκαν σε φορτηγά μεταφορικής και επιστρέφουν στην αφετηρία τους, ενώ τα 41 τρακτέρ που έφτασαν στην πρωτεύουσα από την βόρεια πλευρά, κατευθύνθηκαν στα διόδια Αφιδνών, όπου στις 13.00 άρχισαν να φορτώνονται σε πλατφόρμες και επιστρέφουν στην επαρχία.

Μετά την αποχώρηση των τρακτέρ άνοιξαν όλοι οι δρόμοι στην Αθήνα και πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
