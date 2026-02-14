Κατάσχεση 4.780 κιλών ακατάλληλου κρέατος την Τσικνοπέμπτη

Eντοπίστηκαν στο Καπανδρίτη

Κατάσχεση 4.780 κιλών ακατάλληλου κρέατος την Τσικνοπέμπτη
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατάσχεση 4.780 κιλών ακατάλληλου κρέατος από την Περιφέρεια Αττικής την Τσικνοπέμπτη, 12 Φεβρουαρίου.
  • Το κρέας βρέθηκε σε ψυκτική αποθήκη στο Καπανδρίτι, μη ασφαλές για διάθεση στην αγορά.
  • Η Περιφέρεια εντείνει τους ελέγχους για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας των τροφίμων.
  • Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς διαβεβαίωσε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της Αποκριάς.
  • Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις καλούνται να συνεργάζονται με τα ελεγκτικά όργανα για την τήρηση των κανόνων.

Στην κατάσχεση 4.780 κιλών ακατάλληλου κρέατος προχώρησαν την Τσικνοπέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία λόγω της ημέρας πραγματοποίησαν σειρά εκτεταμένων αυτοψιών σε εγκαταστάσεις ψυκτικής αποθήκευσης, καταστήματα λιανικής και επιχειρήσεις εμπορίας κρεάτων σε όλο το λεκανοπέδιο.

Κατά τη διενέργεια των αυτοψιών, οι ελεκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας εντόπισαν σε ψυκτική αποθήκη στο Καπανδρίτι ποσότητα 4.780 κιλών κρέατος που διατηρείτο καθ' υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας, μη ασφαλή για διάθεση στην αγορά.

Άμεσα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή διαχείριση και καταστροφή της ποσότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Κεντρική προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί η εντατικοποίηση των ελέγχων και για αυτόν τον λόγο ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να αυξήσουν τις αυτοψίες σε όλες τις φάσεις της διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων.

Στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων και η αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας ή παράνομης διάθεσης προϊόντων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Οι έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

- Επιθεωρήσεις ψυκτικών αποθηκών και χώρων αποθήκευσης τροφίμων.

- Δειγματοληπτικούς ελέγχους στις ημερομηνίες παραγωγής και διατηρησιμότητας προϊόντων.

- Επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και καταστήματα τροφίμων.

- Άμεση κατάσχεση μη ασφαλών προϊόντων και κίνητρα για συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Χαρδαλιάς διαβεβαίωσε ότι με εντολή του τα ελεγκτικά κλιμάκια, καθ' όλη την περίοδο της Αποκριάς, «με συνεχείς, στοχευμένους και αυστηρούς ελέγχους βρισκονται στο πεδίο: Σε αποθήκες, σε σημεία διακίνησης, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να διασφαλίζουμε πως ό,τι φτάνει στον καταναλωτή πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ασφάλειας».

Υπογράμμισε ότι η δημόσια υγεία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, τονίζοντας πως «όποιος αγνοεί τη νομοθεσία ή επιχειρεί να λειτουργήσει εκτός πλαισίου, θα βρίσκεται άμεσα αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καθυστερήσεις. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Γιατί ο ρόλος μας δεν είναι απλώς ελεγκτικός. Είναι θεσμικός και ουσιαστικός: Να προστατεύουμε τον πολίτη και να διασφαλίζουμε μια αγορά που λειτουργεί με κανόνες, ευθύνη και διαφάνεια».

Η Περιφέρεια Αττικής υπενθυμίζει ότι όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με πλήρη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και της Ελλάδας, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι των πολιτών πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Τέλος, καλεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να συνεργάζονται με τα ελεγκτικά όργανα και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η ποιότητα των τροφίμων.

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ
ΚΡΕΑΣ
