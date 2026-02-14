Ανθή Βούλγαρη: «Τα πρώτα μου γενέθλια ως μαμά» - Η τούρτα που έσβησε

Τα γενέθλιά της γιόρτασε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου η Ανθή Βούλγαρη, παρέα με τον σύζυγό της και τον γιο τους.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega, πέρασε την ξεχωριστή της μέρα μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της αλλά και τον γιο της, που αποτελούν τους πιο σημαντικούς άντρες της ζωής της.

Η έκπληξη της ημέρας ήρθε από τον Κώστα Κωνσταντινίδη, ο οποίος είχε ετοιμάσει μια τούρτα εμπνευσμένη από την οικογένειά τους. Στην τούρτα απεικονίζονται η ίδια, ο γιος της και τα αγαπημένα της ζώα, δημιουργώντας ένα τρυφερό και μοναδικό στιγμιότυπο.

Η Ανθή Βούλγαρη που έγινε 43 ετών, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media και στη λεζάντα έγραψε: «Σας ευχαριστώ όλους πολύ για τις ευχές σας. Τα πρώτα μου γενέθλια ως μαμά. Όλα τα δώρα του κόσμου τα κρατώ στην αγκαλιά μου».

Μία ημέρα πριν, οι συνεργάτες της στην πρωινή εκπομπή του Mega της ευχήθηκαν τα «Χρόνια πολλά» στον «αέρα», με τη Ματίνα Παγώνη να της φέρνει την τούρτα γενεθλίων.

Θυμίζουμε ότι η δημοσιογράφος κι ο μουσικός σύζυγός της παντρεύτηκαν το 2020 στο Πήλιο, ενώ τον Μάρτιο του 2025 ήρθε στη ζωή ο γιος τους, ολοκληρώνοντας την οικογένειά τους.