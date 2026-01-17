Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου

Το πρωί του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, η Σίσσυ Χρηστίδου υποδέχτηκε στο πλατό του «Χαμογέλα και Πάλι» το τηλεοπτικό δίδυμο της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», Ιορδάνη Χασαπόπουλο κι Ανθή Βούλγαρη.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ένα μέρος της κουβέντας στράφηκε γύρω από τον σπουδαιότερο ρόλο που έχει αναλάβει τους τελευταίους μήνες η Ανθή Βούλγαρη, αυτόν της μητέρας.

Η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε από την πρώτη στιγμή την παρουσία του γιου της Ανθής Βούλγαρη στο πλατό, γεγονός που έδωσε την αφορμή για μια πιο προσωπική συζήτηση.

Η νέα μανούλα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το παιδί της και μίλησε με ειλικρίνεια για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της μετά τη γέννησή του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω γίνει πολύ ψώνιο μαμά. Μου έχει πάρει τα μυαλά. Τον παίρνω παντού μαζί μου και είναι εξοικειωμένος. Στη δουλειά δεν τον παίρνω ακόμα. Σε λίγο καιρό που θα περπατάει όμως…».

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη στην παρέα του «Χαμογέλα και Πάλι»

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε ένα μικρό παρασκήνιο από τη συνεργασία τους, σημειώνοντας πως στα διαλείμματα της εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη βρίσκεται διαρκώς στο τηλέφωνο, θέλοντας να ενημερωθεί για το τι κάνει ο γιος της. Η απάντησή της ήρθε με χιούμορ και αυθορμητισμό, με την ίδια να σχολιάζει: «Δεν το καταλαβαίνετε εσείς οι άντρες. Αν γεννούσατε θα καταλαβαίνατε», προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Η Ανθή Βούλγαρη διανύει μία ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στη ζωή της, καθώς από το 2020 είναι παντρεμένη με τον μουσικό Κώστα Κωνσταντινίδη, με τον οποίο έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Τον περασμένο Μάρτιο, το ζευγάρι υποδέχτηκε τον γιο του, στον οποίο έδωσε το όνομα Μάριος, με τη δημοσιογράφο να μιλά συχνά για τη μητρότητα και τις αλλαγές που αυτή έχει φέρει στην καθημερινότητά της.

Για άλλη μια φορά, η γνωστή δημοσιογράφος -η οποία δε διστάζει να δείχνει την ανθρώπινη πλευρά της- μοιράστηκε στιγμές και σκέψεις από τη νέα της ζωή, αποδεικνύοντας πως, ακόμη και μέσα στους απαιτητικούς ρυθμούς της τηλεόρασης, η οικογένεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα.