Χασαπόπουλος:«Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί»

Τεράστιο σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του γνωστού δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, με σύσσωμο τον δημοσιογραφικό, αλλά και καλλιτεχνικό χώρο να τον αποχαιρετά σήμερα, έπειτα από τον ξαφνικό χαμό του, σε ηλικία 74 χρόνων.

Ο παρουσιαστής του «Κοινωνία Ώρα Mega», Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή χωρίς την Ανθή Βούλγαρη, θέλησε να μιλήσει ζωντανά για τον συνάδελφό του και να τον αποχαιρετίσει.

Όπως είπε συγκινημένος: «Χάσαμε έναν άνθρωπο της τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, μεταφέρθηκε με οξύ έμφραγμα στο νοσοκομείο. Δεν τα κατάφερε ο Γιώργος… 74 ετών… Να πούμε συλλυπητήρια στην οικογένειά του… Ένας άνθρωπος, ο οποίος μας έμαθε τηλεόραση».

Και συνέχισε λέγοντας ότι: «Ένας άνθρωπος που για πολλούς από εμάς ήταν δάσκαλος, στην πρωινή ζώνη ήταν από τους πρωτοπόρους. Έφυγε το καλοκαίρι και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί, ούτε τίποτα».

Χθες, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο σπίτι του στο Κολωνάκι και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου, στο οποίο και μεταφέρθηκε -χωρίς τις αισθήσεις του- σε σύντομο χρονικό διάστημα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Παπαδάκης να «φύγει» από τη ζωή σε ηλικία 74 χρόνων.