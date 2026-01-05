Χασαπόπουλος:«Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί»

«Ήταν δάσκαλος, στην πρωινή ζώνη ήταν από τους πρωτοπόρους»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Όσα σχολίασε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη / Βίντεο: Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τεράστιο σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του γνωστού δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, με σύσσωμο τον δημοσιογραφικό, αλλά και καλλιτεχνικό χώρο να τον αποχαιρετά σήμερα, έπειτα από τον ξαφνικό χαμό του, σε ηλικία 74 χρόνων.

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» καλλιτεχνών και συνεργατών στον δημοσιογράφο

Χασαπόπουλος:«Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί»

Ο παρουσιαστής του «Κοινωνία Ώρα Mega», Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή χωρίς την Ανθή Βούλγαρη, θέλησε να μιλήσει ζωντανά για τον συνάδελφό του και να τον αποχαιρετίσει.

Όπως είπε συγκινημένος: «Χάσαμε έναν άνθρωπο της τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, μεταφέρθηκε με οξύ έμφραγμα στο νοσοκομείο. Δεν τα κατάφερε ο Γιώργος… 74 ετών… Να πούμε συλλυπητήρια στην οικογένειά του… Ένας άνθρωπος, ο οποίος μας έμαθε τηλεόραση».

Χασαπόπουλος:«Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί»

Και συνέχισε λέγοντας ότι: «Ένας άνθρωπος που για πολλούς από εμάς ήταν δάσκαλος, στην πρωινή ζώνη ήταν από τους πρωτοπόρους. Έφυγε το καλοκαίρι και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί, ούτε τίποτα». 

Χασαπόπουλος:«Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν πρόλαβε ούτε τη σύνταξή του να χαρεί»

Καλημέρα Ελλάδα: Σε λυγμούς ξέσπασε η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη

Χθες, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο σπίτι του στο Κολωνάκι και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου, στο οποίο και μεταφέρθηκε -χωρίς τις αισθήσεις του- σε σύντομο χρονικό διάστημα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Παπαδάκης να «φύγει» από τη ζωή σε ηλικία 74 χρόνων.

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡα MEGA
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
