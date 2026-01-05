Καλημέρα Ελλάδα: Σε λυγμούς ξέσπασε η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη

Η έναρξη της εκπομπής μετά τον θάνατο του - Τι είπαν Στάθης - Λιβαθυνού

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται από χθες το απόγευμα ολόκληρη η «οικογένεια» της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατριάρχη της δημοσιογραφίας Γιώργου Παπαδάκη.

Το πρωί της Δευτέρας το κλίμα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν βαρύ.

Καλημέρα Ελλάδα: Η εκπομπή ξεκίνησε με ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού με στιγμές που έγραψε στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Παπαδάκης

Καλημέρα Ελλάδα: Σε λυγμούς ξέσπασε η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου από τη ζωή στα 74 του χρόνια, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη στο πανελλήνιο και να βυθίζει στο πένθος την οικογένειά του.

Πώς αποχαιρέτισε το Star τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο έμπειρος δημοσιογράφος άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, έπειτα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υπέστη, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

Γιώργος Παπαδάκης: Έτσι ξεκίνησε το Καλημέρα Ελλάδα – «Πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας» - Ντυμένοι στα μαύρα Στάθης - Λιβαθυνού

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού, που φέτος έχουν αναλάβει την παρουσίαση του “Καλημέρα Ελλάδα” μετά τη δική του αποχώρηση, το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου θέλησαν να πουν το δικό τους αντίο στον άνθρωπο που καθιέρωσε την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, συγκινημένοι.

Γιώργος Παπαδάκης: Η ηλικία, η καριέρα, τα παιδιά και οι δυο γάμοι

«Είναι μία πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας, για τον όμιλο του ΑΝΤ1 μπροστά και πίσω από τις κάμερες που συντρόφευσαν τον Γιώργο Παπαδάκη και τους συντρόφευσε ο Γιώργος Παπαδάκης όλα αυτά τα χρόνια», είπε αρχικά ο Παναγιώτης Στάθης.

«Ήταν κάτι πολύ ξαφνικό και θα μας συγχωρέσετε σήμερα. Ο Γιώργος δεν έφυγε ποτέ, είναι μαζί μας, μεγαλώσαμε με τον Γιώργο Παπαδάκη και μας έκανε να αγαπήσουμε αυτή τη δουλειά», πρόσθεσε η Άννα Λιβαθυνού.

«Ο Γιώργος δεν θα φύγει ποτέ, αυτή η ζώνη δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Παπαδάκη, καθιερώθηκε από αυτόν μαζί με τον Μίνωα Κυριακού. Η γνήσια φωνή που μεταφέρει το “Καλημέρα Ελλάδα” θα είναι για πάντα ο Γιώργος Παπαδάκης.

Αν μου έλεγε κανείς ότι θα παρουσίαζα κι εγώ το “Καλημέρα Ελλάδα”, δεν θα το πίστευα, όπως θα θεωρούσα αδιανόητο, αν μου έλεγε κανείς ότι θα τον αποχαιρετούσα μέσα από αυτή την εκπομπή. Είναι ένας μύθος της δημοσιογραφίας, βλέπω θλιμμένα πρόσωπα πίσω από τις κάμερες», συμπλήρωσε συντετριμμένος ο Παναγιώτης Στάθης.

Καλημέρα Ελλάδα: Σε λυγμούς ξέσπασε η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη

Καλημέρα Ελλάδα: Σε λυγμούς ξέσπασε η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν τον λόγο πήρε η επί 34 χρόνια αρχισυντάκτρια του Καλημέρα Ελλάδα, Άννυ Ζιώγα, η οποία ξέσπασε σε λυγμούς.

«Μια πολύ δύσκολη μέρα, σήμερα είναι από τις στιγμές που η φωνή βαραίνει, δεν έφυγε ένας απλός δημοσιογράφος, έφυγε ένα κομμάτι της ζωής μου. Για μένα ο Γιώργος δεν ήταν μόνο προϊστάμενος αλλά συνοδοιπόρος επί 34 χρόνια, μια κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, εντάσεις, αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη και να ακούω την κοινωνία» είπε εμφανώς συγκινημένη η Άννυ Ζιώγα.

Όπως είπε για τον Γιώργο Παπαδάκη, «ήταν απαιτητικός, αλλά βαθιά δίκαιος, έμπαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος και αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται. Για όσους δουλέψαμε, ήταν σχολείο, μια καθημερινή δοκιμασία αντοχής και αξιοπρέπειας».

«Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου. Σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα στις κουβέντες και τις σιωπές που μοιραστήκαμε» συνέχισε φορτισμένη, εκφράζοντας «ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τη διαδρομή που κάναμε. Σήμερα αποχαιρετώ έναν άνθρωπο της ζωής μου, καλό ταξίδι Γιώργο».

Όπως είπε, «ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε τόσα σχέδια και δεν πρόλαβε να τα κάνει πραγματικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε για την εκπομπή. Δεν θα ξεχάσω την εποχή των μνημονίων τη συνέντευξη Θεοδωράκη που καλούσε τον κόσμο να διαδηλώσει. Είχα πάει στη συγκέντρωση και τον είχα πάρει τηλέφωνο και του έλεγα "δεν ξέρεις τι δύναμη έχεις". Δεν το είχε καταλάβει».

Καλημέρα Ελλάδα: Σε λυγμούς ξέσπασε η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη

