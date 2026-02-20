Μαρία Ελένη για Αλέξανδρο Λυκουρέζο: «Δεν ταιριάζω καθόλου μαζί του»

Στην εκπομπή Status του Astra Tv βρέθηκε καλεσμένη η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, παραχωρώντας μια άκρως εξομολογητική συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Καμμέα.

Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στη σχέση με τον πατέρα της, Αλέξανδρο Λυκουρέζο, ενώ παράλληλα μίλησε και για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε από έναν συνεργάτη του μπαμπά της όταν ήταν παιδί.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου μίλησε σε νέα της συνέντευξη για τη σχέση με τον πατέρα της

«Προσπάθησα πολύ να αγαπήσω τον πατέρα μου, αυτή είναι η αλήθεια μου. Δεν ταιριάζω καθόλου μαζί του, καθόλου. Ούτε στις απόψεις ούτε στον τρόπο ζωής ούτε σε αυτά που πιστεύει, δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν ταιριάζει η ιδιοσυγκρασία του με την ιδιοσυγκρασία μου», ανέφερε αρχικά.

«Δηλαδή είναι πατέρας μου, ναι, αλλά δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις, δεν πιστεύουμε τα ίδια πράγματα σε πολλού τομείς. Τώρα που έχει μεγαλώσει, εξακολουθούμε πάλι να μην έχουμε κοινά σημεία αναφοράς. Αυτό δεν αλλάζει, προφανώς, αλλά από κει και πέρα τον δέχομαι όπως είναι. Όταν είσαι όμως μικρός, είναι μεγάλο το χάσμα. Νιώθεις ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις καθόλου», πρόσθεσε.

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Η σεξουαλική παρενόχληση

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ίδια αποκάλυψε πως είχε πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από έναν συνεργάτη του μπαμπά της.

Η Μαρία Ελένη με τον πατέρα της Αλέξανδρο Λυκουρέζο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Βίωσα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης, σε πολύ νεαρή ηλικία, από συνεργάτη του πατέρα μου στο γραφείο. Αυτός έμπαινε στο σπίτι, είχε θράσος δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ μικρή, πήγαινα στο δημοτικό, ερχόταν στο δωμάτιό μου και τριβόταν πάνω μου. Χωρίς να γίνει τίποτα περισσότερο. Είχε όμως αυτή τη δυναμική πάνω μου, ενώ εγώ ήμουν μικρό κοριτσάκι και ντρεπόμουν να το πω μετά στους γονείς μου», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Επειδή ήμουν γενικά πολύ ατίθαση, ντρεπόμουν να το πω στους γονείς μου γιατί δε θα με πίστευαν. Αυτός ο άνθρωπος συνέχισε να εργάζεται για τον πατέρα μου πολλά χρόνια, δεν το ‘πα ποτέ κι εγώ ντρεπόμουν μια ζωή γιατί τον έβλεπα συνέχεια στο γραφείο. Αυτό το βίωνα για πολλά χρόνια».

Δείτε τη συνέντευξη της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου

«Ερχόταν καθημερινά στο σπίτι μας και πάντα δε μ’ άρεσε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν το ‘χει κάνει σε άλλα κορίτσια, γενικά όμως είχε πολύ έντονη παρουσία και προς τον πατέρα μου. Τον πίεζε να βάλει το παιδί του σε δουλειά, παρόλο που εκείνο ήταν ατάλαντο, γενικότερα ήταν πολύ πιεστικός κι ευτυχώς αποχώρησε πολλά χρόνια πριν κλείσει το γραφείο», κατέληξε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.