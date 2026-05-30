Η Δανάη Μπάρκα σύντομα θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον επιχειρηματία Φάνη Μπότση και λίγες εβδομάδες πριν από τη μεγάλη ημέρα έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!».

Όπως είπε: «Δεν είναι πολύ κανονικές οι προετοιμασίες του γάμου, από ό,τι καταλαβαίνω απ’ τις αντιδράσεις των γύρω μου, γιατί εγώ είμαι πολύ ζεν και πολύ cool και οι άλλοι είναι σε πιο αγχώδη κατάσταση. Eίμαι πολύ ανοργάνωτη, αλλά καταχαρούμενη νύφη. Αλλά, επειδή υπάρχει η χαρά, ξέρεις, το ζούμε λίγο ως ένα πάρτι φίλων μεταξύ μας», ανέφερε η Δανάη Μπάρκα, ενώ όπως παραδέχθηκε χαρακτηριστικά «προσπαθούμε να το κάνουμε σε κλειστό κύκλο, αλλά είμαστε και οι δύο πολύ ανοιχτοί άνθρωποι».

Αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε: «Καταρχάς, επειδή ήμουν σε αυτό το event και τις είδα όλες από κοντά… κούκλες, απαστράπτουσες και τα λοιπά, αλλά ειδικά η Δανάη… λάμπει ολόκληρη μέσα-έξω! Τι κάνει ο έρωτας! Είναι πραγματικά στα καλύτερά της».

Ενώ σε ερώτηση των συνεργατών της εάν θα παρευρεθεί και η ίδια στο γάμο της Δανάης Μπάρκα, η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε ότι: «Δεν με έχει καλέσει η γυναίκα στον γάμο της. Δεν κάνουμε παρέα, δεν είμαστε φίλες, γιατί να με καλέσει; Άβολο είναι αυτό που κάνεις εσύ τώρα… δεν έχουμε πάει για έναν καφέ με την κοπέλα και θα με καλέσει στον γάμο;»