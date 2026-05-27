Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στα social media για τα 11 χρόνια από τον θάνατο του παππού της, εκφράζοντας δημόσια τη συγκίνησή της και το κενό που, όπως έγραψε, παραμένει ζωντανό μέσα της.

Στο μήνυμά της η παρουσιάστρια και ηθοποιός αναφέρθηκε στις αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία, στη γιαγιά της που εξακολουθεί να μιλά στον άνθρωπό της μέσα από φωτογραφίες, αλλά και στη σταθερή παρουσία της απώλειας στη ζωή της όλα αυτά τα χρόνια.

Η Δανάη Μπάρκα με την αγαπημένη της γιαγιά

«11 χρόνια. Κάθε τέτοια μέρα ξυπνάω με ένα “Αχ και να ήσουν εδώ” και δεν ξέρω πότε θα πάψω να το λέω.Ναι, μπροστά σε άλλα τραγικά που γίνονται και ακούμε ίσως το να με βαραίνει το φευγιό του παππού μου -που είναι η φυσιολογική ροή των πραγμάτων- ίσως φαντάζει υπερβολή. Όμως ποιος μπορεί να δει το κενό του καθενός μας για να το κρίνει;Ποιος μπορεί εύκολα να δεχτεί τις πρώτες απώλειες; Ποιος μπορεί να αποχωριστεί τις ρίζες του αναίμακτα; Ποιος μπορεί να κλείσει την πόρτα της παιδικής ηλικίας με ελλείψεις;Ποιος μπορεί να βλέπει την γιαγιά του να μιλάει σε φωτογραφίες και να λέει τα νέα της στον άνθρωπό της; Μια ζωή θα μιλάω για την αγάπη σου, την φροντίδα σου, τις βόλτες που με έκανες, τις κοπάνες που βοήθησες να κάνω, τα αστεία, τα πειράγματα στη γιαγιά, τις φάρσες, τις καουμπόικες ταινίες, την τυρόπιτα απ’ τον φούρνο, το στόλισμα του πολύχρωμου κιτς δέντρου μας, τις εκδρομές στα εκκλησάκια. Φέτος, θα σε ήθελα εδώ περισσότερο από ποτέ!Αλλά ξέρω ότι είσαι πάντα δίπλα μου κι εύχομαι κάθε μέρα να είμαι ανάμεσα σε πεταλούδες που μου θυμίζουν να κοιτάω ψηλά. Παππούλη μου, σ’ αγαπάω και σε συζητάω συνέχεια.Η ποντίκω σου 🕊️», έγραψε στην κοινή τους φωτογραφία

Η Δανάη Μπάρκα έχει κι έναν παραπάνω λόγο να ήθελε τον παππού της στο πλευρό της, καθώς σύντομα θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

Η Δανάη Μπάρκα με τον μέλλοντα σύζυγό της, Φάνη Μπότση

Σε δηλώσεις της το βράδυ της Τρίτης, είπε για τον γάμο της: «Έχει ακουστεί και η σωστή ημερομηνία του γάμου μου, έχουν ακουστεί κι άλλα διάφορα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν έχω πάει για το νυφικό ακόμα, με κυνηγάνε οι άνθρωποι. Έχουν δίκιο όλοι που μου λένε να τρέξω, αλλά λείπαμε περιοδεία, και γύρισα χθες. Φαντάζομαι ότι θα τα καταφέρουμε».