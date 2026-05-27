Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερρών από τον θάνατο του 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας και εξετάζουν σοβαρά το σενάριο το παιδί να υπέστη ηλεκτροπληξία, καθώς στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε καλώδιο ρεύματος, το οποίο, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, πιθανόν συνδεόταν με υπόθεση ρευματοκλοπής από σπίτι του οικισμού.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο 10χρονος να ακούμπησε το καλώδιο και να υπέστη ηλεκτροπληξία, πριν πέσει στο αρδευτικό κανάλι.

Απαντήσεις, βέβαια, για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του παιδιού.

Σέρρες: Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 10χρονος έπαιζε στον οικισμό όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι.

Η μητέρα του ανησύχησε όταν χάθηκαν τα ίχνη του και ενημέρωσε τις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα επιχείρηση αναζήτησης από αστυνομικούς, πυροσβέστες αλλά και κατοίκους της περιοχής.

Λίγη ώρα αργότερα, πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες εντόπισε το παιδί μέσα στο κανάλι και το ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Παράλληλα, έχει σχηματιστεί δικογραφία και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.