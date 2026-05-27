Σέρρες: Εξετάζεται ο 10χρονος να έπαθε ηλεκτροπληξία από καλώδιο στο κανάλι

Συνελήφθη η μητέρα του

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερρών από τον θάνατο 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι.
  • Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας από καλώδιο ρεύματος που πιθανόν συνδεόταν με ρευματοκλοπή.
  • Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και για άλλο άτομο.
  • Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας.
  • Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερρών από τον θάνατο του 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι. 

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρό 10χρονο αγόρι σε αρδευτικό κανάλι

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας και εξετάζουν σοβαρά το σενάριο το παιδί να υπέστη ηλεκτροπληξία, καθώς στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε καλώδιο ρεύματος, το οποίο, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, πιθανόν συνδεόταν με υπόθεση ρευματοκλοπής από σπίτι του οικισμού. 

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο 10χρονος να ακούμπησε το καλώδιο και να υπέστη ηλεκτροπληξία, πριν πέσει στο αρδευτικό κανάλι. 

Απαντήσεις, βέβαια, για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του παιδιού. 

Σέρρες: Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου 

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 10χρονος έπαιζε στον οικισμό όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι. 

Η μητέρα του ανησύχησε όταν χάθηκαν τα ίχνη του και ενημέρωσε τις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα επιχείρηση αναζήτησης από αστυνομικούς, πυροσβέστες αλλά και κατοίκους της περιοχής. 

Λίγη ώρα αργότερα, πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες εντόπισε το παιδί μέσα στο κανάλι και το ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του. 

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. 

Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. 

Παράλληλα, έχει σχηματιστεί δικογραφία και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. 

