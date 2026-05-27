Τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της διανύει η χορεύτρια Αναστασία Γιουσέφ η οποία αποκάλυψε στους followers της στο Instagram το φύλο του παιδιού.Η Αναστασία έσκασε ένα μπαλόνι που κρατούσε στα χέρια της και έγραψε Girl or Boy και από μέσα βγήκαν γαλάζια κομφετί αποδεικνύοντας πως περιμένει αγοράκι.



Η χορεύτρια βαθιά συγκινημένη ανέφερε πως μπορεί να μην έχει κρατήσει ακόμη στην αγκαλιά της το “αστεράκι της” όπως το χαρακτήρισε αλλά το λατρεύει.



Η Αναστασία σε παλαιότερο Instastory της είχε αποκαλύψει πως τώρα με την εγκυμοσύνη πιάνει τον εαυτό της να μπαίνει On line σε παιδικά καταστήματα, να μιλάει στο μωρό και να χαϊδεύει την κοιλίτσα της.Η ίδια είχε ανακοινώσει στους διαδικτυακούς της φίλους την εγκυμοσύνη της με πολύ τρυφερό τρόπο.



Έβαλε φωτογραφίες που τη δείχνουν με φουσκωμένη κοιλίτσα και κάτω από τις λεζάντες έγραψε:



«Αστεράκια μου, σας έχω μια μεγάλη έκπληξη… Θα γίνω μαμά! Διανύω την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής μου και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό το μικρό θαυματάκι που μεγαλώνει μέσα μου. Ένα ακόμη όμορφο όνειρο εκπληρώνεται.



Ένα μικρό πλασματάκι κουνιέται στην κοιλίτσα μου, με κλωτσάει κάθε μέρα και ήδη μου έχει αλλάξει όλο τον κόσμο. Ανυπομονώ να σε γνωρίσω, μωρό μου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και στις μέλλουσες μανούλες»,

