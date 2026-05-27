Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Γεώργιος Δριτσάκος

Η ανακοίνωση του οργανισμού

27.05.26 , 17:51 Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Γεώργιος Δριτσάκος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
ΕΟΔΑΣΑΑΜ: Πέθανε Ο Πρόεδρος Γεώργιος Δριτσάκος
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Γεώργιος Δριτσάκος, σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού.
  • Υπηρέτησε τον οργανισμό από τον Απρίλιο του 2024 με αφοσίωση και όραμα.
  • Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, στο Μπουρνάζι.
  • Προτού αναλάβει τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
  • Είχε υπηρετήσει στην Πολεμική Αεροπορία από το 1978 έως το 2015 με τον βαθμό του αντιπτεράρχου.

«Έφυγε» από τη ζωή ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), Γεώργιος Δριτσάκος. 

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από σχετική ανακοίνωση του οργανισμού.  

«Ο Γεώργιος Ι. Δριτσάκος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, υπηρετώντας τον Οργανισμό με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.  

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, στο Μπουρνάζι. 

Γεώργιος Δριτσάκος

Γεώργιος Δριτσάκος / Φωτογραφία αρχείου (Γιώργος Κονταρίνης) 

ΕΟΔΑΣΑΑΜ: Ποιος ήταν ο Γεώργιος Δριτσάκος 

Είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Την 1η Απριλίου 2024 τοποθετήθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη θέση του προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.  

Ο Γ. Δριτσάκος εισήλθε στην Πολεμική Αεροπορία το 1978 με την 54η σειρά της Σχολής Ικάρων. Αποχώρησε από το σώμα το 2015 με τον βαθμό του αντιπτεράρχου. 

Διαβάστε περισσότερα:
