Με ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια υγεία συνεχίζεται μέχρι το 20230 η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω», όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: 65.000 πολίτες βρήκαν παθήσεις που αγνοούσαν
Το Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» προσφέρει δωρεάν, οργανωμένο και προσβάσιμο προσυμπτωματικό έλεγχο σε εκατομμύρια πολίτες. Μέχρι σήμερα, πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει τις προληπτικές εξετάσεις.
Τα αποτελέσματα των επιμέρους δράσεων του προγράμματος είναι εντυπωσιακά και επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο της πρόληψης στον έγκαιρο εντοπισμό σοβαρών νοσημάτων.
Μητσοτάκης: «Εκλογές το 2027 - Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030»
Όλες οι δωρεάν εξετάσεις του «Προλαμβάνω»
Αναλυτικά, τα επικαιροποιημένα στοιχεία:
• Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού: Πραγματοποιήθηκαν ως τώρα, σχεδόν 1.205.142 ψηφιακές μαστογραφίες, με 73.395 γυναίκες εντοπίστηκαν εγκαίρως με ευρήματα.
• Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας: Διενεργήθηκαν ως τώρα, 1.119.341 γυναικολογικοί έλεγχοι (τεστ Παπανικολάου, HPV-DNA και γυναικολογικές εξετάσεις), με 12.000 κολποσκοπήσεις και βιοψίες για την έγκαιρη ανίχνευση βλαβών.
• Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου: Πραγματοποιήθηκαν ως τώρα, 1.000.225 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι, 38.392 κολονοσκοπήσεις, και πάνω από 51.238 ιατρικές πράξεις (κολονοσκοπήσεις, πολυποδεκτομες βιοψίες)
• Πρόγραμμα για την πρόληψη του Καρδιαγγειακού κινδύνου: Έχουν πραγματοποιηθεί 3.085.294 εξετάσεις. Μετά το πρώτο screening κρίθηκε αναγκαίο και πραγματοποιήθηκαν 67.589 εξετάσεις για στεφανιαία νόσο και έλεγχους ισχαιμιας.
Δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις για την καρδιά - Εστάλησαν τα πρώτα SMS
Επιπλέον
• Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων: 38.894 πολίτες έλαβαν δωρεάν ιατρική φροντίδα και διατροφική συμβουλευτική.
• Πρόγραμμα πρόληψης της Νεφρικής Δυσλειτουργίας: Έχουν πραγματοποιηθεί 364.680 εργαστηριακές εξετάσεις και έχουν εντοπιστεί με ευρήματα 36.000.
Η γεωγραφική κατανομή
Η γεωγραφική κατανομή των πολιτών που έλαβαν τις υπηρεσίες του προγράμματος κατανέμονται ως εξης:
12.967 Αττική
4.994 Θεσσαλονίκη
1019 Αχαΐα
2.111 Ηράκλειο
1.115 Λάρισα
Λοιποί νόμοι : 16.688
Η έγκαιρη διάγνωση κάνει τη διαφορά. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην πρόληψη και στην πρόσβαση όλων σε δωρεάν εξετάσεις — γιατί κάθε ζωή μετρά.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.