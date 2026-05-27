Μητσοτάκης: Τα 6 προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων μέχρι το 2030

Θα συνεχιστεί το Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Τι είπε ο Κ. Μητσοτάκης για τη συνέχιστη του Προγράμματος Προλαμβάνω

Με ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια υγεία συνεχίζεται μέχρι το 20230 η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω», όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.  

Το Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» προσφέρει δωρεάν, οργανωμένο και προσβάσιμο προσυμπτωματικό έλεγχο σε εκατομμύρια πολίτες. Μέχρι σήμερα, πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει τις προληπτικές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα των επιμέρους δράσεων του προγράμματος είναι εντυπωσιακά και επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο της πρόληψης στον έγκαιρο εντοπισμό σοβαρών νοσημάτων.

Όλες οι δωρεάν εξετάσεις του  «Προλαμβάνω»

 Αναλυτικά, τα επικαιροποιημένα στοιχεία:

•    Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού: Πραγματοποιήθηκαν ως τώρα, σχεδόν 1.205.142 ψηφιακές μαστογραφίες, με 73.395 γυναίκες εντοπίστηκαν εγκαίρως με ευρήματα.

•    Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας: Διενεργήθηκαν ως τώρα,  1.119.341 γυναικολογικοί έλεγχοι (τεστ Παπανικολάου, HPV-DNA και γυναικολογικές εξετάσεις), με 12.000 κολποσκοπήσεις και βιοψίες για την έγκαιρη ανίχνευση βλαβών.

•    Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου: Πραγματοποιήθηκαν ως τώρα,  1.000.225 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι, 38.392 κολονοσκοπήσεις, και πάνω από 51.238 ιατρικές πράξεις (κολονοσκοπήσεις, πολυποδεκτομες βιοψίες)

•    Πρόγραμμα για την πρόληψη του Καρδιαγγειακού κινδύνου: Έχουν πραγματοποιηθεί 3.085.294 εξετάσεις. Μετά το πρώτο screening κρίθηκε αναγκαίο και πραγματοποιήθηκαν 67.589 εξετάσεις για στεφανιαία νόσο και έλεγχους ισχαιμιας. 

Επιπλέον

 Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων: 38.894 πολίτες έλαβαν δωρεάν ιατρική φροντίδα και διατροφική συμβουλευτική.

Πρόγραμμα πρόληψης της Νεφρικής Δυσλειτουργίας: Έχουν πραγματοποιηθεί 364.680 εργαστηριακές εξετάσεις και έχουν εντοπιστεί με ευρήματα 36.000.

Η γεωγραφική κατανομή  

Η γεωγραφική κατανομή των πολιτών που έλαβαν τις υπηρεσίες του προγράμματος  κατανέμονται ως εξης: 

12.967 Αττική 
4.994 Θεσσαλονίκη 
1019 Αχαΐα  
2.111 Ηράκλειο 
1.115 Λάρισα 
Λοιποί νόμοι : 16.688

 

Η έγκαιρη διάγνωση κάνει τη διαφορά. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην πρόληψη και στην πρόσβαση όλων σε δωρεάν εξετάσεις — γιατί κάθε ζωή μετρά.


 

