Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Ρόδο η είδηση του θανάτου της 24χρονης Κυριακής, η οποία έφυγε αιφνίδια από τη ζωή, προκαλώντας σοκ στην οικογένεια, τους φίλους της αλλά και την τοπική κοινωνία του νησιού. Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι από τους γονείς της, ενώ, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Σύμφωνα με το επίσημο πιστοποιητικό θανάτου που εκδόθηκε έπειτα από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, ο θάνατός της προήλθε από αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η άτυχη 24χρονη είχε επιστρέψει στο σπίτι της και μετά το φαγητό, παραπονέθηκε για έντονο πονοκέφαλο.

Ρόδος: «Τι κάνει τόσες ώρες και κοιμάται, είπα κι ήταν πεθαμένη»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της μητέρας της, η οποία μίλησε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» συντετριμμένη για τις τελευταίες στιγμές της κόρης της.

«Το παιδί δεν είχε κάποια συμπτώματα. Μόνο πονοκέφαλο. Μου έλεγε “έχω πονοκέφαλο”. Μετά το φαγητό λέει “πάω να κοιμηθώ εγώ, πριν πάω στη δουλειά”. Κοιμόταν το παιδί μου. Μετά από λίγη ώρα μου είπε ότι θα ξυπνούσε. Τι κάνει τόσες ώρες, λέω και ήτανε πεθαμένο. Ήταν 24 χρονών. 20 Μάη είχε τα γενέθλιά της», ανέφερε συντετριμμένση.

Η ίδια περιέγραψε την κόρη της ως ένα γεμάτο ζωή και καλοσύνη κορίτσι, που είχε όνειρα και σχέδια για το μέλλον.

«Ήταν σαν νεράιδα το παιδί μου. Ήταν η ζωή μας. Σαν νυφούλα ήταν χθες, σαν νυφούλα», είπε αναφερόμενη στην κηδεία της κόρης της.

Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη τη Ρόδο, ενώ συγγενείς και φίλοι αδυνατούν να πιστέψουν πως ένα τόσο νέο κορίτσι έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή.