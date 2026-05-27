Ρόδος: Θρήνος για την 24χρονη που βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιό της

Ραγίζει καρδιές η μητέρα της - «Σαν νυφούλα ήταν χθες»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.05.26 , 17:03 Μητσοτάκης: Τα 6 προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων μέχρι το 2030
27.05.26 , 16:52 Όταν η περιφρόνηση γίνεται «κανονικότητα» και αθόρυβη απαξίωση
27.05.26 , 16:50 StarLight - Χρήστος Ρουμελιώτης: «Αγαπώ ό,τι έχει ζωή και χρώμα!»
27.05.26 , 16:36 Τόμας Γουόκαπ - Εστρέλλα Νούρι: Βόλτα στην Αθήνα μετά τον θρίαμβο
27.05.26 , 16:36 MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι μαγειρεύουν κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες
27.05.26 , 16:12 Λεμπιδάκης: Οι διαρροές που έσπειραν τη διχόνοια στην ομάδα του Τσουρού
27.05.26 , 16:00 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η boho glam εμφάνιση με crochet crop top
27.05.26 , 15:55 Ιωάννα Μαλέσκου: Βόλτα στο Μοναστηράκι με την κατάξανθη κόρη της, Μαρίλια
27.05.26 , 15:54 Μαρία Σινιώρη: Το Κορίτσι Του Καιρού Μιλά Για Τη Ζωή Της Σήμερα
27.05.26 , 15:51 ΟΠΕΚΕΠΕ: Με καλυμμένα τα πρόσωπά τους οι κατηγορούμενοι
27.05.26 , 15:50 Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη επαγγελματική προοπτική
27.05.26 , 15:48 Lila Live - “Welcome to L World” στις 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη
27.05.26 , 15:33 Ρόδος: Θρήνος για την 24χρονη που βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιό της
27.05.26 , 15:27 Άση Μπήλιου: «Βοηθητική μέρα για να εκφράσουμε σκέψεις & όσα νιώθουμε»
27.05.26 , 15:11 Πώς οι φόροι μειώνουν τον μισθό των Ελλήνων - Το εισόδημα των Ευρωπαίων
Μαρία Καλάβρια: Έκλαιγε με λυγμούς στην αγκαλιά του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Κηδεία Μαστροκώστα: «Λουλούδι μου σε φέρανε» - Κατέρρευσε η μητέρα της
Σπαρακτικός ο επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα: «Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν»
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μου έχουν προτείνει να αλλάξω το επίθετό μου»
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
MasterChef: Λύθηκαν στα γέλια οι παίκτες με τον Ανδρέα
Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Συγκίνησε η Βικτώρια Δέλλα: «Σ' αγαπώ, μαμά. Θα είσαι για πάντα μέσα μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (27/5/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος 24χρονης Κυριακής στη Ρόδο προκαλεί σοκ στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.
  • Η κοπέλα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της από τους γονείς της, παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης.
  • Ο θάνατος προήλθε από αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.
  • Η μητέρα της περιγράφει τις τελευταίες στιγμές της κόρης της, που παραπονέθηκε για πονοκέφαλο πριν κοιμηθεί.
  • Η είδηση του θανάτου έχει βυθίσει στο πένθος τη Ρόδο, με φίλους και συγγενείς να θρηνούν την απώλεια.

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Ρόδο η είδηση του θανάτου της 24χρονης Κυριακής, η οποία έφυγε αιφνίδια από τη ζωή, προκαλώντας σοκ στην οικογένεια, τους φίλους της αλλά και την τοπική κοινωνία του νησιού. Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι από τους γονείς της, ενώ, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Πόρισμα Τροχαίας: Έτσι έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο

Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι από τους γονείς της

Σύμφωνα με το επίσημο πιστοποιητικό θανάτου που εκδόθηκε έπειτα από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, ο θάνατός της προήλθε από αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η άτυχη 24χρονη είχε επιστρέψει στο σπίτι της και μετά το φαγητό, παραπονέθηκε για έντονο πονοκέφαλο.

Ρόδος: Σπαραγμός στην κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο

Ρόδος: «Τι κάνει τόσες ώρες και κοιμάται, είπα κι ήταν πεθαμένη»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της μητέρας της, η οποία μίλησε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» συντετριμμένη για τις τελευταίες στιγμές της κόρης της.

«Το παιδί δεν είχε κάποια συμπτώματα. Μόνο πονοκέφαλο. Μου έλεγε “έχω πονοκέφαλο”. Μετά το φαγητό λέει “πάω να κοιμηθώ εγώ, πριν πάω στη δουλειά”. Κοιμόταν το παιδί μου. Μετά από λίγη ώρα μου είπε ότι θα ξυπνούσε. Τι κάνει τόσες ώρες, λέω και ήτανε πεθαμένο. Ήταν 24 χρονών. 20 Μάη είχε τα γενέθλιά της», ανέφερε συντετριμμένση. 

Ρόδος: «Αρχαία τραγωδία όσα έγιναν»- Μάνα και κόρη πήγαιναν μαζί για μπάνιο

Ρόδος: «Τι κάνει τόσες ώρες και κοιμάται, είπα κι ήταν πεθαμένη»

Η ίδια περιέγραψε την κόρη της ως ένα γεμάτο ζωή και καλοσύνη κορίτσι, που είχε όνειρα και σχέδια για το μέλλον.

«Ήταν σαν νεράιδα το παιδί μου. Ήταν η ζωή μας. Σαν νυφούλα ήταν χθες, σαν νυφούλα», είπε αναφερόμενη στην κηδεία της κόρης της. 

Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη τη Ρόδο, ενώ συγγενείς και φίλοι αδυνατούν να πιστέψουν πως ένα τόσο νέο κορίτσι έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΡΟΔΟΣ
 |
24ΧΡΟΝΗ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Εκλογες
Υγεια
Back to Top