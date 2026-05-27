Άση Μπήλιου: «Βοηθητική μέρα για να εκφράσουμε σκέψεις & όσα νιώθουμε»

Οι αστρολογικές προβλέψεις της στο Breakfast@star

Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές προβλέψεις της σήμερα 27/5/26/ Breakfast@Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα θετική αστρολογικά, προσφέροντας μεγαλύτερη σταθερότητα.
  • Η Σελήνη σε τρίγωνο με τον Ερμή στους Διδύμους ευνοεί την επικοινωνία και την έκφραση συναισθημάτων.
  • Συνιστάται να γίνουν συζητήσεις και αγορές σήμερα, πριν το βράδυ.
  • Αύριο ενεργοποιείται η δύσκολη όψη Άρη - Πλούτωνα με την είσοδο της Σελήνης στον Σκορπιό.
  • Η πανσέληνος του Σαββατοκύριακου προσφέρει ελπίδα και αισιοδοξία.

«Θετική» αστρολογικά χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα η Άση Μπήλιου. «Νομίζω ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας, που προηγήθηκαν και που έπονται, -γιατί και η Πέμπτη και η Παρασκευή είναι λίγο κάπως-, η σημερινή μέρα είναι πιο θετική, έχει μια μεγαλύτερη σταθερότητα, ειδικά το πρωί που η Σελήνη κάνει τρίγωνο με τον Ερμή στους Διδύμους», είπε χαρακτηριστικά στο Breakfast@Star.

Δείτε τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Είναι μια πολύ ωραία όψη αυτή και για ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία, να εκφράσουμε έτσι τις σκέψεις μας, αυτά που νιώθουμε, αυτά που σκεφτόμαστε. Νομίζω ότι είναι και μια καλή μέρα αν έχετε να κάνετε κάποια συζήτηση είτε επαγγελματικά είτε και σε προσωπικό επίπεδο, ή αν έχετε δοσοληψίες, αν έχετε να κάνετε αγορές», συμπλήρωσε. 

Η αστρολόγος επισήμανε βέβαια, ότι καλό είναι να έχουν γίνει όλα αυτά μέχρι το βράδυ, «γιατί είναι πραγματικά πιο βοηθητική η σημερινή μέρα έναντι της αυριανής».

Στο τέλος, επισήμανε πάντως πως η ζόρικη όψη Άρη - Πλούτωνα ενεργοποιείται αύριο με το πέρασμα της Σελήνης στον Σκορπιό. «Τουλάχιστον είπαμε το τριήμερο ή τέλος πάντων το Σαββατοκύριακο με την πανσέληνο αυτή που είναι έτσι σε ένα ζώδιο που έχει περισσότερη ελπίδα και αισιοδοξία, θα βοηθήσει», κατέληξε.
 

