Κηδεία Μαστροκώστα: «Λουλούδι μου σε φέρανε» - Κατέρρευσε η μητέρα της

Συντετριμμένος ο Τραϊανός Δέλλας - Έφτασε η σορός στον ναό

  • Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα πραγματοποιήθηκε στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.
  • Η μητέρα της κατέρρευσε κατά την άφιξη της σορού, εκφράζοντας τη θλίψη της με σπαρακτικά λόγια.
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα απεβίωσε στις 25 Μαΐου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μετά από πολυετή μάχη.
  • Είχε ξεκινήσει την καριέρα της ως γυμνάστρια και ήταν αγαπητή στον χώρο της showbiz.
  • Οι φίλοι της την περιγράφουν ως δοτική, αισιόδοξη και πάντα με το χαμόγελο.

Η πιο δύσκολη στιγμή, αυτή του αποχωρισμού, έχει φτάσει για την οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα.

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα/ NDP

Ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας και η μητέρα της έφτασαν από νωρίς στον Ι.Ν Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.

Όταν η σορός μέσα στο λευκό φέρετρο έφτασε στον ναό, η μητέρα της κατέρρευσε. «Καλώς το λουλούδι μου, καλώς το αστέρι του ουρανού! Λουλούδι μου, άγγελέ μου σε φέρανε», ήταν τα σπαρακτικά λόγια της.  

H μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα και πίσω η Μαρία Καλάβρια/ NDP

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλευόταν, μετά από πολυετή μάχη, όπως ανέφερε η ανακοίνωση του νοσοκομείου. 

Ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση ως γυμνάστρια και πρωταγωνίστησε στα εξώφυλλα των περιοδικών για χρόνια. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και οι φίλοι της από τον χώρο της showbiz μιλούν για έναν άνθρωπο δοτικό, αισιόδοξο και πάντα με το χαμόγελο. 

 

