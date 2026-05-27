Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένα από τα πρόσωπα που απασχόλησαν πολύ αυτή την τηλεοπτική σεζόν σχετικά με το αν έχει ή όχι υπογράψει με το Κανάλι του Αμαρουσίου!

Τι θα κάνει ο Γιώργος Λιάγκας την επόμενη σεζόν;



Τελικά, όπως αναφέρει ο Νίκος Γεωργιάδης ο παρουσιαστής της εκπομπής Το Πρω1νό δεν έχει κλείσει συμφωνία όμως αν γίνει θα υπάρξουν αλλαγές στο πάνελ και όχι μόνο μείωση budget της εκπομπής του.

«Ο Γιώργος έχει προσεγγίσει και άλλα πρόσωπα από άλλες εκπομπές όχι σε βαθμό επίσημης πρότασης αλλά σε φάση κρούσης» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες αν τελικά ο Γιώργος δώσει τα χέρια με τον ΑΝΤ1 θέλει η εκπομπή του να ξεκινάει στις 10:00. Ο ίδιος ο παρουσιαστής άλλωστε τον περασμένο Νοέμβριο είχε αφήσει υπονοούμενα στον αέρα για την ώρα έναρξης της εκπομπής του που σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, δεν ξεκίναγε ποτέ στην ώρα της.

Γιώργος Λιάγκας/ φωτογραφία από NDP/ Παναγιώτης Κουφαλέξης



«Καλή σας ημέρα! Τι ώρα είναι; 9 και 8;» είχε πει ο ίδιος τον περασμένο Νοέμβριο και μετά ανέφερε με χιουμοριστική διάθεση πως «σιγά σιγά θα πάμε και στην κανονική μας ώρα που είναι 10. Νομίζω είναι η σωστή ώρα».



Ο παρουσιαστής δεν είχε αφήσει αιχμές μόνο για την ώρα προβολής της εκπομπής του αλλά και για το “τι θα κάνει του χρόνου” αναφέροντας πως θα ψαρεύει στην Τήνο. Ωστόσο είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον ΑΝΤ1, την ιδιοκτησία και τα Στελέχη αναφέροντας πως έχουν άριστη σχέση και συνεργασία.

Ο Νίκος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην Κώστα Τσουρό τονίζοντας πως έχει δικαιολογημένα έναν εκνευρισμό καθώς δεν έχει ακούσει και λίγα.

Τι θα κάνει ο Κώστας Τσουρός την επόμενη σεζόν;

«Εκκρεμεί ένα ραντεβού με το ΣΚΑΙ. Ο Κώστας θέλει να συνεχίσει την ενημέρωση στον ΣΚΑΙ την επόμενη σεζόν».

