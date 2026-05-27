PEUGEOT 408. Διαθέσιμο στην Ελλάδα από 26900 ευρώ

Με δυναμική σχεδίαση και πλούσιο εξοπλισμό

Η PEUGEOT ανακοινώνει την έναρξη εμπορικής διάθεσης του νέου PEUGEOT 408 στην ελληνική αγορά, του μοντέλου που συνδυάζει μοναδικά fastback σχεδίαση, crossover χαρακτηριστικά και προηγμένη τεχνολογία, δημιουργώντας μία ξεχωριστή πρόταση στην αγορά. 

Το νέο 408 εξελίσσει τη χαρακτηριστική του fastback σιλουέτα με νέα υπογραφή φωτισμού, που περιλαμβάνει φωτιζόμενα σήματα εμπρός και πίσω, καθώς και βελτιωμένη αεροδυναμική. Στο εσωτερικό, πιο κομψά υλικά και νέα γραφικά στον πίνακα οργάνων αναβαθμίζουν την υψηλής τεχνολογίας καμπίνα, ενώ το χαρακτηριστικό PEUGEOT i-Cockpit και η μεγάλη ποικιλία εξηλεκτρισμένων κινητήρων προσφέρουν εξαιρετική οδηγική απόλαυση. Με τρία πλούσια εξοπλισμένα επίπεδα — STYLE, ALLURE και GT — το νέο 408 προσφέρει premium χαρακτηριστικά για άνεση πρώτης κατηγορίας, περισσότερες επιλογές και αξία με τιμές που ξεκινούν από 26.900€. 

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10” (3D στην έκδοση GT), η κεντρική HD οθόνη αφής 10” και τα προσαρμόσιμα i-Toggles — συντομεύσεις αφής που παρέχουν γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες ρυθμίσεις κλιματισμού, πλοήγηση σε συχνούς προορισμούς, επαφές τηλεφώνου, αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και άλλα - δημιουργούν ένα σύγχρονο και διαισθητικό περιβάλλον, με εύκολη πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του οχήματος.  Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ποιότητα των υλικών και στη συνολική αίσθηση φιλοξενίας στο εσωτερικό. 

Χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο των 2,79 m, το νέο PEUGEOT 408 προσφέρει κορυφαίους χώρους για τους πίσω επιβάτες, με ιδιαίτερα αυξημένο χώρο για τα γόνατα (188mm) και υψηλό επίπεδο άνεσης σε κάθε διαδρομή. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών των 536 λίτρων ενισχύει τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου, καλύπτοντας ιδανικά τις ανάγκες της καθημερινότητας αλλά και των μεγάλων ταξιδιών. 

Αμιγώς ηλεκτρικό νέο PEUGEOT E-408 

Με τον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα του, το PEUGEOT E-408 αποδίδει 213 PS (157 kW) και γενναιόδωρη ροπή 343 Nm. Πέρα από τις επιδόσεις, η αποδοτικότητα αποτελεί βασικό στόχο στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του νέου PEUGEOT E-408. Η αεροδυναμική έχει βελτιωθεί σχολαστικά - τόσο το αμάξωμα όσο και το κάτω μέρος του αμαξώματος - με αποτέλεσμα τον χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας (SCx: 0,66). Αυτό συμβάλλει σε χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόλις 14,7 kWh/100 km. Σε συνδυασμό με μια μπαταρία NMC υψηλής τάσης που προσφέρει 58,2 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, επιτυγχάνει αυτονομία 456 km (μικτός κύκλος WLTP). 

Ο ενσωματωμένος φορτιστής του PEUGEOT E-408 υποστηρίζει ισχύ φόρτισης DC έως 120 kW, επιτρέποντας την επαναφόρτιση της μπαταρίας από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά. 

Διατίθενται τρία επίπεδα αναγεννητικής πέδησης, που επιλέγονται μέσω των paddles στο τιμόνι. Το νέο E-408 διαθέτει επίσης σύστημα προετοιμασίας της μπαταρίας και Vehicle to Load (V2L), το τελευταίο επιτρέπει στους χρήστες να τροφοδοτούν εξωτερικές συσκευές μέσω της μπαταρίας υψηλής τάσης του οχήματος — για παράδειγμα, φόρτιση ηλεκτρικού ποδηλάτου. Ο προσαρμογέας V2L διατίθεται ως αξεσουάρ από τους αντιπροσώπους PEUGEOT. 

Ευελιξία Plug-In Hybrid: PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7 

Το νέο σύστημα κίνησης, αποκλειστικά για το νέο PEUGEOT 408 στη γκάμα της PEUGEOT, συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 180 PS (132 kW) με έναν ηλεκτροκινητήρα 92 kW, σε συνδυασμό με το κιβώτιο 7 ταχυτήτων με διπλό συμπλέκτη (e-DCS7). Ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις χάρη στην αυτονομία 85 km σε 100% ηλεκτρική λειτουργία, το νέο PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7 προσφέρει επίσης απόδοση και ευελιξία με συνδυασμένη ισχύ 240 PS (177 Kw), για μεγαλύτερες διαδρομές. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 14,6 kWh μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε 2 ώρες και 5 λεπτά χρησιμοποιώντας ένα Wall Box 7,4 kW (32 A). 

Απρόσκοπτη υβριδική κίνηση: PEUGEOT 408 HYBRID 145 e-DCS6 

Το PEUGEOT 408 Hybrid συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 145 PS (107 kW) με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων με διπλό συμπλέκτη. Η μπαταρία επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την οδήγηση, παρέχοντας επιπλέον ροπή για δυναμική επιτάχυνση, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτική κατανάλωση καυσίμου (5,0 l/100 km WLTP συνδυασμένος κύκλος). Σε αστικές συνθήκες, το PEUGEOT 408 HYBRID 145 e-DCS6 μπορεί να λειτουργεί αμιγώς ηλεκτρικά για έως και 50% του χρόνου οδήγησης σε αστικές συνθήκες. 

Με την εντυπωσιακή νέα σχεδίαση, την ευρεία γκάμα κινητήρων και την προηγμένη τεχνολογία, το νέο 408 διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή εκκίνησης σε σχέση με τον προκάτοχό του. Ξεκινώντας από 26.900€ (με προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος) και με μικρότερες διαφορές τιμής μεταξύ εκδόσεων, το νέο 408 είναι πιο εντυπωσιακό από ποτέ.  

Οι αρχικές τιμές ανά κινητήρα διαμορφώνονται ως εξής: 

NEO PEUGEOT 408  ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

HYBRID 145 e-DCS6 STYLE  26.900 € * 

PLUG-IN HYBRID 240hp e-DCS7 ALLURE 41.900 € * 

E-408 213hp STYLE 36.900 € ** 

*Με προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος 

** Με προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος & επιδότηση προγράμματος ΚΗ3 

Το νέο PEUGEOT 408 είναι πλέον διαθέσιμο στο επίσημο δίκτυο της PEUGEOT στην Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τη μοναδική του προσωπικότητα και να βιώσει τη χαρακτηριστική οδηγική εμπειρία της PEUGEOT μέσα από μία δοκιμή οδήγησης. 

 

 

