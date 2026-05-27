Οι «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη από τις 30 Ιουνίου σε όλη τη χώρα

Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν την διακυβέρνηση;

Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν την διακυβέρνηση της χώρας; 

Την απάντηση θα ανακαλύψουμε στις ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ,  την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη, σε μια μουσική παράσταση γεμάτη φαντασία, χρώμα και ρυθμό που ανεβαίνει με την σκηνοθετική υπογραφή του Θέμη Μουμουλίδη με τίτλο:  

Εκκλησιάζουσες | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Πρόκειται για μια πρωτότυπη διασκευή όπου η μουσική κυριαρχεί, συνδυάζοντας στην αισθητική της την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου, με το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ. Δέκα εξαιρετικοί ερμηνευτές ζωντανεύουν επί σκηνής, ένα ξέφρενο καρναβάλι, που ενορχηστρώνει και σχολιάζει - ενίοτε με λόγια σύγχρονων ποιητών και στοχαστών ένας κομπέρ – ο ποιητής ή ο ίδιος ο Διόνυσος, θεός του καρναβαλιού και του θεάτρου.  

Οι Εκκλησιάζουσες |Γυναίκες στην εξουσία είναι μια κωμωδία –γιορτή της μεταμφίεσης, της ελευθερίας να είμαστε -έστω και για λίγο- «άλλοι». Ταυτόχρονα μέσα από τον σατιρικό λόγο λειτουργεί ως πικρό πολιτικό σχόλιο, που στοχεύει μέσα από το σπάσιμο των ορίων να φτάσει στο εκκωφαντικό αδιέξοδο, όπως και η εποχή μας. Να αναζητήσει εναγωνίως λύσεις, έστω και ουτοπικές, ικανές όμως να ενώσουν μια κοινωνία στο σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος. 

Η παράσταση είναι συμπαραγωγή δύο σημαντικών φορέων, του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και της 5ης Εποχής, που ενώνουν τις δυνάμεις τους σ’ ένα τολμηρό καλλιτεχνικό εγχείρημα. 

Η πρωτοβουλία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δη.Πε.Θε. Αγρινίου Λευτέρη Γιοβανίδη και του Θέμη Μουμουλίδη, δημιουργού της 5ης Εποχής, που συμπληρώνει 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού, αποτελεί μια δημιουργική σύμπραξη που εγγυάται ένα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλών απαιτήσεων.

Η αριστοφανική κωμωδία παρουσιάζεται σε ελεύθερη απόδοση - διασκευή της Νεφέλης Μαϊστράλη και του Θέμη Μουμουλίδη. 

Την μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Οικονόμου, την κινησιολογική επεξεργασία – χορογραφία η Πατρίσια Απέργη, τα κοστούμια η Βάνα Γιαννούλα, τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος.

Στο ρόλο του Βλέπυρου ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, στο ρόλο της Πραξαγόρας η Μαρίνα Ασλάνογλου, στον ρόλο του Κομπέρ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και μαζί τους οι:  Ίντρα Κέιν, Φοίβος Ριμένας, Δήμητρα Βήττα, Μαρία Κυρώζη, Διονυσία Μπαλαμώτη, Ερωφίλη Παναγιωταρέα, Αναστασία Τζελέπη

Η επίσημη πρεμιέρα θα δοθεί στις 30 Ιουνίου 2026  στο Αγρίνιο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία | ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ
Απόδοση - Διασκευή | ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΪΣΤΡΑΛΗ - ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ
Μουσική | ΘΟΔΩΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Κινησιολογική Επεξεργασία | ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΑΠΕΡΓΗ
Κοστούμια | ΒΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Φωτισμοί | ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Βοηθός σκηνοθέτη | ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Βοηθός μουσικού | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ
Βοηθός κινησιολόγου |ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΓΑΠΑΚΗ
Επικοινωνία | ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥΡΟΥ
Φωτογραφίες | ΕΛΙΝΑ ΓΙΟΥΝΑΝΛΗ

Παραγωγή | ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ

Ερμηνεύουν

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΝΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ | ΙΝΤΡΑ ΚΕΪΝ
ΦΟΙΒΟΣ ΡΙΜΕΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΗΤΤΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΩΖΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ
ΕΡΩΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ


ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 20€  ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: more.com 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 15€ έως 7 Ιουνίου για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | irini.lagourou@gmail.com 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ
30         Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου, Αγρίνιο

ΙΟΥΛΙΟΣ
1 & 2        Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου
4         Αθλητικό & Πολιτιστικό Κέντρο, Νέα Μάκρη  
5        Ζάππειο
6         Θέατρο Νταμάρι «Αλίκη Βουγιουκλάκη», Βριλήσσια  
7        Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής», Αιγάλεω 
8        Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα 
9        Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα», Βόλος
10        Ανοιχτό Θέατρο Φρουρίου Τρικάλων 
13        Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς  
14        Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη 
16        Δημοτικό Θέατρο Άλσους «Δ. Κιντής», Ηλιούπολη
18        Θέατρο «Ορέστης Μακρής», Χαλκίδα
20         Θέατρο Βράχων
21        Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ – Φρόντζου, Γιάννενα
22        Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα
23        Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη 
25        Υπαίθριο Θέατρο Δελφών «Φρύνιχος»
27 & 28    Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης», Ηράκλειο
29        Θέατρο «Ερωφίλη», Ρέθυμνο
30        Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, Χανιά

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2        Θέατρο Κάστρου, Μυτιλήνη
6        Ανοιχτό Θέατρου Δήμου Λευκάδας
7        Αύλειος Χώρος Ξενία, Αργοστόλι
8         Υπαίθριου Θέατρο Ζακύνθου
10        Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης, Πρέβεζα
12        Θέατρο Φλόκα, Αρχαία Ολυμπία
13        Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
6        Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Πάτρα
12        Δημοτικό Αμφιθέατρο «Θανάσης Βέγγος» Κορυδαλλός
 

