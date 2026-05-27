Οι ειδικοί υγείας «ψηφίζουν» «ναι» στην αισιοδοξία, καθώς οι άνθρωποι με θετική διάθεση τείνουν να έχουν καλύτερη υγεία. Πρόσφατη έρευνα, με επικεφαλής τον καρδιολόγο Alan Rozanski, διαπίστωσε ότι η αισιοδοξία συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Εκτός από την υγεία, η αισιοδοξία παίζει ρόλο και στην επαγγελματική κατάρτιση, αφού σύμφωνα με τους ερευνητές εκείνοι που βλέπουν θετικά τη ζωή και τις καταστάσεις γύρω τους, είναι πιο πιθανό να πετύχουν και στον επαγγελματικό τομέα.

Αυτό συμβαίνει διότι οι άνθρωποι με αυτοπεποίηθηση έχουν την τάση να αντιμετωπίζουν τις αποτυχίες ως προσωρινές και να τις αποδίδουν σε εξωτερικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να έχουν περισσότερες πιθανότητες να ανεβαίνουν ιεραρχικά επαγγελματικά. Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη, κατά την οποία η Nadine Chochoiek (Munich Business School) και η ομάδα της, ερεύνησαν ιδρυτές εταιριών, διευθυντές και εργαζόμενους στην Ολλανδία, διαπιίστωσαν ότι οι επιχειρηματίες και οι διευθυντές δείχνουν υψηλά επίπεδα αισιοδοξίας, σε σύγκριση με τους εργαζόμενους.

Πώς συνδέεται η αισιοδοξία με την επαγγελματική κατάρτιση

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό λειτουργεί αμφίδρομα, αφού είναι λογικό να αισθάνεται κάποιος καλύτερα για το μέλλον, εάν του δίνεται η ικανότητα να το διαμορφώσει όπως εκείνος επιθυμεί. Τα ανώτερα στελέχη σε εταιρίες έχουν πιο θετική στάση, λόγω του ότι έχουν περισσότερο έλεγχο στο τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον.

Επιπρόσθετα, η αισιοδοξία φαίνεται να είναι το «μέσο» για να πετύχει κάποιος υψηλούς στόχους επαγγελματικά, σε αντίθεση με τους απαισιόδοξους ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε που ο Daniel Kahneman, βραβευμένος με Νόμπελ ψυχολόγος, περιέγραψε την «παραληρηματική αισιοδοξία» ως κινητήριος δύναμη του καπιταλισμού.

Η αυτοπεποίθηση, δικαιολογημένη ή όχι, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι τείνουν να επιλέγονται για ανώτερες θέσεις μέσα σε οργανισμούς.

Η αισιοδοξία, βέβαια, μπορεί να υπερβεί τα φυσιολογικά όρια. Σύμφωνα με μια επιδραστική εργασία που δημοσιεύτηκε το 2007, η Manju Puri και ο David Robinson του Πανεπιστημίου Duke χρησιμοποίησαν τη διαφορά μεταξύ των προσωπικών προσδοκιών μακροζωίας των ατόμων και των αναλογιστικών υποθέσεων, ως δείκτη για το επίπεδο αισιοδοξίας των ανθρώπων. Διαπίστωσαν ότι οι ακραίοι αισιόδοξοι ήταν πιο πιθανό να καπνίζουν από τους μέτριους αισιόδοξους, ενώ και εντός των εργασιακών χώρων η υπερβολική αισιοδοξία συχνά προκαλεί προβλήματα.

Συμπερασματικά, η αισιοδοξία και η θετική διάθεση συμβάλλουν στην καλύτερη υγεία και στο πώς βλέπουμε τα πράγματα γύρω μας. Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό τομέα, οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση τείνουν να κατακτούν υψηλότερες θέσεις σε σύγκριση με εκείνους που βλέπουν τη ζωή με πιο «πεσιμιστικό» μάτι, οι οποίοι τείνουν να εστιάζουν κυρίως στις αρνητικές πτυχές, περιμένοντας τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη.