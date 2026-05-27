Αν λαχταράς αυθεντικό γύρο κοτόπουλο φτιαγμένο στο σπίτι, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει για εσένα! Ξέχνα το delivery. Ο Πέτρος Ελευθεριάδης αποκαλύπτει στο star.gr όλα τα «μυστικά» για να πετύχεις την παραδοσιακή γεύση του γύρου. Χρησιμοποίησε τα μπαχαρικά που ταιριάζουν και μάθε το κόλπο για να είναι ζουμερός.

Υλικά

Για τον γύρο:

Μπούτια κοτόπουλο

Πάπρικα

Καπνιστή πάπρικα

Αλάτι

Πιπέρι

Ταμπάσκο (προαιρετικά)

Για το τζατζίκι:

Σκόρδο

Γιαούρτι

Τριμμένο αγγούρι

Δυόσμος

Εκτέλεση

1. Ετοιμάζουμε τις πιτούλες

Αν έχεις χρόνο, μπορείς να φτιάξεις σπιτικές πίτες. Διαφορετικά, οι έτοιμες από το σούπερ μάρκετ μάς κάνουν.

Ζεσταίνουμε ένα σχαροτήγανο, βάζουμε λίγο λάδι και ψήνουμε τις πίτες μέχρι να πάρουν χρώμα. Πασπαλίζουμε με λίγη ρίγανη για έξτρα άρωμα. Έτοιμες!

2. Μαρινάρουμε το κοτόπουλο

Παίρνουμε τα μπούτια κοτόπουλο και τα μαρινάρουμε καλά με:

πάπρικα, καπνιστή πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και – αν θέλουμε – κάτι καυτερό.

Το μυστικό εδώ είναι η ένταση: θέλουμε τα μπαχαρικά να «χτυπάνε» στη γεύση.

Αφήνουμε το κοτόπουλο στη μαρινάδα για περίπου 1 ώρα.

3. Ψήσιμο – το πιο σημαντικό βήμα

Προσοχή: Δεν κόβουμε το κοτόπουλο πριν το ψήσιμο! Ψήνουμε τα μπούτια ολόκληρα στους 180°C

Τα σκεπάζουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο.

Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά

Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για ακόμα 10–15 λεπτά μέχρι να κάνουν ωραία, τραγανή κρούστα. Έτσι το κοτόπουλο μένει ζουμερό και δε στεγνώνει.

Το αφήνουμε να «ξεκουραστεί» για 20 λεπτά και μετά το κόβουμε σε πολύ λεπτές φέτες, όπως είναι ο γύρος.

4. Γρήγορο τζατζίκι

Ανακατεύουμε γιαούρτι, σκορδάκι, τριμμένο αγγούρι και extra tip από την Κύπρο: προσθέτουμε λίγο δυόσμο για φρεσκάδα!

Tέλος, στήνουμε την πίτα μας. Ο γύρος έχει έντονη, πλούσια γεύση από τα μπαχαρικά, οπότε το ιδανικό συνοδευτικό είναι μία παγωμένη μπύρα.

Ένας συνδυασμός που δεν απογοητεύει ποτέ!

Καλή όρεξη!