Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Tετάρτη 27 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αλυπίου μάρτυρος, Οσίου Θεράποντος ηγουμένου Λευκής Λίμνης και Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.

Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος είναι ένας από τους νεοφανείς αγίους της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαΐου.

Γεννήθηκε πιθανώς το 1690 στη Μικρή Ρωσία (έτσι ονόμαζαν οι Βυζαντινοί της περιοχή της σημερινής Ουκρανίας) από οικογένεια Κοζάκων της Ζαπορίζια. Έλαβε χριστιανική αγωγή από τους θεοσεβείς γονείς του και όταν ενηλικιώθηκε κατετάγη στον ρωσικό στρατό επί Μεγάλου Πέτρου. Κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού Πολέμου (1710-1711) συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Τάταρους, συμμάχους των Τούρκων και πουλήθηκε σ’ έναν αγά στο Προκόπιο της Καππαδοκίας (σημερινό Ιργκίπ Τουρκίας).

Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος

Μαζί με άλλους δούλους υποβλήθηκε σε παντοειδή βασανιστήρια, με σκοπό να αλλαξοπιστήσει και να γίνει Μουσουλμάνος. Η επιμονή και η καρτερικότητα που επέδειξε για να διατηρήσει τη χριστιανική του πίστη, έπεισαν τον αφέντη του για το μάταιο της προσπάθειάς του. Έκτοτε και μέχρι την τελευτή του βίου του έγινε ιπποκόμος του τούρκου κυρίου του. Ζούσε ασκητικά με συνεχή προσευχή στο φτωχικό του δωμάτιο και όποτε του δινόταν η ευκαιρία προσευχόταν στον γειτονικό ναό του Αγίου Γεωργίου, αντιμετωπίζοντας συχνά τη χλεύη των συμπολιτών του.

Προαισθανόμενος το τέλος του, ο Ιωάννης ζήτησε να κοινωνήσει των Αχράντων Μυστηρίων. Για τον φόβο των φανατικών Τούρκων, ο ιερέας σκαρφίστηκε ένα κόλπο και μετέφερε τη Θεία Κοινωνία μέσα σ’ ένα μήλο. Μόλις ο Ιωάννης έλαβε τη Θεία Κοινωνία παρέδωσε το πνεύμα στις 27 Μαΐου 1730. Με την άδεια του κυρίου του ετάφη με χριστιανικές τιμές.

Τρία χρόνια αργότερα, το λείψανό του ανεκομίσθη και τοποθετήθηκε σε λάρνακα κάτω από την Αγία Τράπεζα του ναού του Αγίου Γεωργίου, στον οποίο κατέφευγε προσευχόμενος όσο ζούσε. Συγχρόνως άρχισε να τιμάται ως άγιος από τους ντόπιους χριστιανούς και από ορισμένους μουσουλμάνους, επειδή του αποδίδονταν διάφορα θαύματα ακόμα κι ενόσω βρισκόταν στη ζωή.

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών οι χριστιανοί της περιοχής έφεραν μαζί τους στην Ελλάδα και το λείψανο του Αγίου, στο χωριό Αχμέταγα της Εύβοιας, όπου εγκαταστάθηκαν το 1924. Τρία χρόνια αργότερα το χωριό μετονομάσθηκε σε Νέο Προκόπιο.

Αρχικά το λείψανο του αγίου τοποθετήθηκε στον Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και αργότερα στον ναό που άρχισε να χτίζεται το 1930 με διάφορες δωρεές και εισφορές των πιστών και εγκαινιάσθηκε το 1969. Έκτοτε ο ναός του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της χώρας, μετά και την ένταξη του Οσίου Ιωάννη στο αγιολόγιο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας το 1962.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αλύπιος

Αλυπία

Θεράπων *

Ιωάννης ο Ρώσσος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:06 και θα δύσει στις 20:38. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 32 λεπτά.

Σελήνη 11.1 ημερών