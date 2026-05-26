Ο Μιχάλης Βαλάσογλου, ο τηλεοπτικός Νίκος από τη σειρά Μπαμπά σ’ αγαπώ μίλησε για την οικογένειά του, το πώς ασχολήθηκε με την υποκριτική κι εξήγησε τον λόγο που δε λέει την ηλικία του. Ο ηθοποιός είναι απόφοιτος της τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και παράλληλα ασχολείται με τη ζωγραφική, τον χορό και εδώ κι αρκετά χρόνια με το θέατρο.

«Δεν υπήρξε ποτέ καμία απόφαση (σ.σ να γίνω ηθοποιός). Θέλω να πω, εγώ είχα δώσει στον ΑΣΕΠ, είχα περάσει, το είχα δρομολογήσει μέσα μου (σ.σ ότι θα ασχοληθεί με τη φιλολογία), που μ’ άρεσε, επειδή μου άρεσε πάντα η λογοτεχνία και τα κείμενα. Λέω κατά κει θα πάω. Παράλληλα, επειδή πέσαμε και πάνω στην κρίση του 2008 και τα πράγματα στράβωσαν πολύ άσχημα, παράλληλα ήθελα να επενδύω και τον χρόνο μου σε κάτι που με γέμιζε και έτσι πήγα στον χορό, στη ζωγραφική, στην υποκριτική, σε όλα αυτά και με το θράσος μετά της όλης αυτής της χαράς και της έξαψης, άρχισα να μπαίνω σιγά σιγά σε αυτόν τον χώρο και το ένα έφερε το άλλο», εξομολογήθηκε ο τηλεοπτικός Νίκος της σειράς στην εκπομπή The 2night Show.

Για τον στρατιωτικό μπαμπά του, η απόφαση του γιου του να γίνει καλλιτέχνης, ήταν έκπληξη. «Ήταν πάντα το side project ότι άσε τον Μιχάλη να κάνει τα δικά του, αλλά παράλληλα, “Μιχάλη και τη φιλολογία”», περιέγραψε.

«Χαίρονται τώρα πολύ. Το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν πάντα δίπλα μας. Έχω άλλα δύο αδέρφια μεγαλύτερα, και πάντα μας υποστήριζαν. Θέλω να πω, παράλληλα με το δικό τους όνειρο, όποιο κι αν ήταν αυτό, ήταν εκεί και άκουγαν και μας υποστήριζαν», σημείωσε ο ηθοποιός για τους γονείς του.

Ο Μιχάλης Βαλάσογλου στη σειρά Μπαμπά σ' αγαπώ

Για τη μητέρα του είπε πως ήταν η πάντα εκεί «να μας υποστηρίζει, για να μας μεγαλώνει, για να μας φροντίζει, για να μας δίνει την αγάπη της με τη σέσουλα».

Ο Μιχάλης Βαλάσογλου καλεσμένος στην εκπομπή The 2night show

Στο τέλος, εξήγησε και τον λόγο που δε λέει την ηλικία του. «Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιος λόγος να λέμε τις ηλικίες μας. Νιώθω ότι είναι μια ερώτηση που την κάνουμε και είναι στείρα. Δε μας πάει κάπου. Δηλαδή μετά από αυτό, τι;», απάντησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

O Μιχάλης Βαλάσογλου έχει συμμετάσχει σε παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, του Φεστιβάλ Αθηνών, της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών κ.ά. Τηλεοπτικά τον έχουμε δει στον ρόλο του Φάνη στη σειρά του Star «Mαύροι Πίνακες» αλλά και στον ρόλο του Άκη Πάνου στην ταινία «Υπάρχω».