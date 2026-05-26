Η LINKTOUR στην Ελλάδα

Το μοντέλο και οι εκδόσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.05.26 , 10:31 Ξέσπασε ο Ετεοκλής για τον Φλώρο: «Δεν έχετε καθόλου μυαλό»
26.05.26 , 10:12 Νόνη Δούνια για Γωγώ Μαστροκώστα: «Ήταν μια γυναίκα παράδειγμα»
26.05.26 , 10:06 Τροχαίο Μυτιλήνη: Βίντεο από τη στιγμή που η μηχανή καρφώνεται σε κολώνα
26.05.26 , 10:06 Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση
26.05.26 , 10:01 Κάκκαβα: «Η Καραβάτου έκανε ευκολότερη την παραμονή του Λιάγκα στον ΑΝΤ1»
26.05.26 , 09:41 Τσαλιγοπούλου: «Ενώ ήξερα ότι τραγουδάω καλά, δεν είχα τρόπο να ζήσω»
26.05.26 , 09:29 Geely E2: Πότε έρχεται στην Ελλάδα
26.05.26 , 09:28 Γωγώ Μαστροκώστα: «Με ρωτάτε γιατί έκοψα τα μαλλιά μου. Δεν τα έκοψα»
26.05.26 , 09:14 Βαλάσογλου: Η φιλολογία, οι γονείς του & ο λόγος που δε λέει την ηλικία του
26.05.26 , 09:13 «Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Το AI στην καθημερινότητα των πολιτών
26.05.26 , 09:05 Η LINKTOUR στην Ελλάδα
26.05.26 , 09:04 Κρήτη: Το μυστήριο με τα παιδιά της 25χρονης
26.05.26 , 09:03 Κυβέλη Αδριανού: Ο παράνομος έρωτας και ο γάμος με τον Γιώργο Παπανδρέου
26.05.26 , 08:55 MasterChef: Ο Κοντιζάς βρίσκει... λαδόκολλα στο πιάτο! - Δείτε το τρέιλερ
26.05.26 , 08:42 Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας με 30αρια - Η Πέμπτη η πιο ζεστή μέρα
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς
MasterChef 2026: Πέτρος vs Χρήστος - Ποιος κέρδισε τη Silver Week ;
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Γωγώ Μαστροκώστα: Οι σπάνιες φωτογραφίες & το «αντίο» του Τρύφωνα Σαμαρά
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
Γωγώ Μαστροκώστα: «Με ρωτάτε γιατί έκοψα τα μαλλιά μου. Δεν τα έκοψα»
Τροχαίο Μυτιλήνη: Βίντεο από τη στιγμή που η μηχανή καρφώνεται σε κολώνα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η LINKTOUR στην Ελλάδα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο όμιλος FMS GROUP, αποκλειστικός εισαγωγέας της LINKTOUR στην Ελλάδα, ανακοινώνει την επίσημη πρώτη παρουσία του LINKTOUR Alumi στη χώρα μας. Το micro EV επέλεξε για το ντεμπούτο του δύο από τα μεγαλύτερα events της χρονιάς: το Final Four της EuroLeague Basketball στην Αθήνα και τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ - δύο εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ευρώπη.

Λειτουργική παρουσία σε δύο mega-events

Το LINKTOUR Alumi δεν ήταν απλώς εκθεσιακό κομμάτι. Μέσω της εταιρείας GRGENESIS, που ανέλαβε μέρος της επιχειρησιακής υποστήριξης και ασφάλειας και στα δύο events, το Alumi αξιοποιήθηκε ενεργά στις μετακινήσεις προσωπικού και στις ανάγκες πρόσβασης γύρω από τους χώρους των εκδηλώσεων. Το μικρό αποτύπωμα, η αθόρυβη λειτουργία και η ευελιξία κίνησης σε περιορισμένους χώρους απέδειξαν στην πράξη τις δυνατότητες του οχήματος στο αστικό και συνεδριακό περιβάλλον.

Η LINKTOUR στην Ελλάδα

Τεχνολογία αλουμινίου από Fortune 500 κολοσσό

Πίσω από το συμπαγές σχήμα του Alumi κρύβεται ένα βαθύ τεχνολογικό υπόβαθρο. Η LINKTOUR Automotive είναι θυγατρική του Shandong Weiqiao Pioneering Group, κολοσσού Fortune Global 500 που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλουμινίου μέσω της China Hongqiao Group — μίας από τις μεγαλύτερες αλουμινοβιομηχανίες στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος ο κατασκευαστής παράγει το υλικό από το οποίο φτιάχνεται το αυτοκίνητο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πλαίσιο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο — εξαιρετικά σπάνιο στην κατηγορία των micro EV — το οποίο μειώνει το βάρος, αυξάνει την αντοχή στη διάβρωση και βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα. Επιπλέον, η τεχνολογία Cell-to-Body ενσωματώνει τη μπαταρία ως δομικό στοιχείο του πλαισίου, ενισχύοντας τη συνολική στιβαρότητα και ασφάλεια.

Η LINKTOUR στην Ελλάδα

LINKTOUR Alumi — Βασικά Στοιχεία

Μήκος 2,68 μέτρα/ Μεταξόνιο 1,80 μέτρα/ Θέσεις 2Πλαίσιο Πλήρως αλουμινένιο (Cell-to-Body) 

Έκδοση L6e — Κινητήρας 6 kW Έκδοση L6e — Μπαταρία 7,2 kWh Έκδοση L6e — Αυτονομία έως 120 χλμ.

Έκδοση L7e — Κινητήρας έως 23 kW / 110 Nm/ Έκδοση L7e — Αυτονομία έως 180 χλμ.

Έκδοση L7e — 0–50 km/h 5,5 δευτερόλεπτα Τελική ταχύτητα ~90 km/h

Οθόνη infotainment 10,25" με Apple CarPlay & Android Auto /Οροφή Πανοραμική γυάλινη/ Ασφάλεια ABS, EBD, υποβοήθηση πέδησης, κάμερα οπισθοπορείας Επιπλέον εξοπλισμός Κλιματισμός, ηλ. παράθυρα, έλεγχος μέσω app Art Window Εξωτερική display-επιφάνεια για γραφικά / λογότυπα

Το LINKTOUR Alumi θα κυκλοφορήσει σύντομα επίσημα στην ελληνική αγορά . Έρχεται σε μια στιγμή που ο ελληνικός στόλος παραμένει από τους γηραιότερους της Ευρώπης — με μέσο όρο ηλικίας άνω των 17 ετών — και η ζήτηση για οικονομική, αξιόπιστη και χαμηλού λειτουργικού κόστους αστική μετακίνηση είναι διαρκώς αυξανόμενη.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
LINKTOUR
 |
ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΔΟΣΕΙΟΣ
 |
FMS GROUP
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top