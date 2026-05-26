Η LINKTOUR στην Ελλάδα

Ο όμιλος FMS GROUP, αποκλειστικός εισαγωγέας της LINKTOUR στην Ελλάδα, ανακοινώνει την επίσημη πρώτη παρουσία του LINKTOUR Alumi στη χώρα μας. Το micro EV επέλεξε για το ντεμπούτο του δύο από τα μεγαλύτερα events της χρονιάς: το Final Four της EuroLeague Basketball στην Αθήνα και τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ - δύο εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ευρώπη.

Λειτουργική παρουσία σε δύο mega-events

Το LINKTOUR Alumi δεν ήταν απλώς εκθεσιακό κομμάτι. Μέσω της εταιρείας GRGENESIS, που ανέλαβε μέρος της επιχειρησιακής υποστήριξης και ασφάλειας και στα δύο events, το Alumi αξιοποιήθηκε ενεργά στις μετακινήσεις προσωπικού και στις ανάγκες πρόσβασης γύρω από τους χώρους των εκδηλώσεων. Το μικρό αποτύπωμα, η αθόρυβη λειτουργία και η ευελιξία κίνησης σε περιορισμένους χώρους απέδειξαν στην πράξη τις δυνατότητες του οχήματος στο αστικό και συνεδριακό περιβάλλον.

Τεχνολογία αλουμινίου από Fortune 500 κολοσσό

Πίσω από το συμπαγές σχήμα του Alumi κρύβεται ένα βαθύ τεχνολογικό υπόβαθρο. Η LINKTOUR Automotive είναι θυγατρική του Shandong Weiqiao Pioneering Group, κολοσσού Fortune Global 500 που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλουμινίου μέσω της China Hongqiao Group — μίας από τις μεγαλύτερες αλουμινοβιομηχανίες στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος ο κατασκευαστής παράγει το υλικό από το οποίο φτιάχνεται το αυτοκίνητο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πλαίσιο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο — εξαιρετικά σπάνιο στην κατηγορία των micro EV — το οποίο μειώνει το βάρος, αυξάνει την αντοχή στη διάβρωση και βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα. Επιπλέον, η τεχνολογία Cell-to-Body ενσωματώνει τη μπαταρία ως δομικό στοιχείο του πλαισίου, ενισχύοντας τη συνολική στιβαρότητα και ασφάλεια.

LINKTOUR Alumi — Βασικά Στοιχεία

Μήκος 2,68 μέτρα/ Μεταξόνιο 1,80 μέτρα/ Θέσεις 2Πλαίσιο Πλήρως αλουμινένιο (Cell-to-Body)

Έκδοση L6e — Κινητήρας 6 kW Έκδοση L6e — Μπαταρία 7,2 kWh Έκδοση L6e — Αυτονομία έως 120 χλμ.

Έκδοση L7e — Κινητήρας έως 23 kW / 110 Nm/ Έκδοση L7e — Αυτονομία έως 180 χλμ.

Έκδοση L7e — 0–50 km/h 5,5 δευτερόλεπτα Τελική ταχύτητα ~90 km/h

Οθόνη infotainment 10,25" με Apple CarPlay & Android Auto /Οροφή Πανοραμική γυάλινη/ Ασφάλεια ABS, EBD, υποβοήθηση πέδησης, κάμερα οπισθοπορείας Επιπλέον εξοπλισμός Κλιματισμός, ηλ. παράθυρα, έλεγχος μέσω app Art Window Εξωτερική display-επιφάνεια για γραφικά / λογότυπα

Το LINKTOUR Alumi θα κυκλοφορήσει σύντομα επίσημα στην ελληνική αγορά . Έρχεται σε μια στιγμή που ο ελληνικός στόλος παραμένει από τους γηραιότερους της Ευρώπης — με μέσο όρο ηλικίας άνω των 17 ετών — και η ζήτηση για οικονομική, αξιόπιστη και χαμηλού λειτουργικού κόστους αστική μετακίνηση είναι διαρκώς αυξανόμενη.