Geely E2: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Το Geely E2, το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της Geely είναι το Νο. 1 σε πωλήσεις compact αυτοκίνητο παγκοσμίως για το 2025!

Για τη Geely, το E2 αποτελεί στρατηγικής σημασίας μοντέλο στη γκάμα «οχημάτων νέας ενέργειας» Από άποψη design, το Geely E2 ξεχωρίζει από την «χαμογελαστή» μπροστινή όψη, που όχι μόνο δεν περνά απαρατήρητη αλλά είναι και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη, αντανακλώντας έναν νεανικό και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα.



Όσον αφορά στην έξυπνη τεχνολογία, το Geely E2 είναι εξοπλισμένο με το έξυπνο σύστημα πιλοτηρίου Flyme Auto, προσφέροντας μια ομαλή και διαισθητική εμπειρία χρήστη. Βασικό στοιχείο αυτού, μία ακόμα αποκλειστικότητα στην κατηγορία, η μεγαλύτερη κεντρική οθόνη υψηλής ευκρίνειας, μεγέθους 14,6 ιντσών! Το E2 διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό 12 προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού (ADAS), εξασφαλίζοντας τόσο κορυφαία ασφάλεια όσο και άνεση στην οδήγηση.

Οι καλά μελετημένες αναλογίες επιτρέπουν στο E2 να φιλοξενεί άνετα πέντε άτομα, χάρη σε διάταξη που πλησιάζει τα όρια της κατηγορίας C – ο χώρος των 890 mm για τα γόνατα των πίσω επιβατών είναι απλά κορυφαίος.Εξίσου κορυφαία είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης. Το Geely E2 είναι το μόνο μοντέλο στην κατηγορία του που προσφέρει ένα μπροστινό χώρο αποθήκευσης 70 λίτρων, που συμπληρώνεται από έναν χώρο αποθήκευσης 28 λίτρων κάτω από τα πίσω καθίσματα και έναν επεκτάσιμο χώρο αποσκευών στο πίσω μέρος από 375 έως 1.320 λίτρα. Επιπρόσθετα, 36 ακόμα πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι σε όλη την καμπίνα, καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα αναγκών όχι μόνο καθημερινών μετακινήσεων αλλά και οικογενειακών ταξιδιών.



Κατασκευασμένο με βάση την αρχιτεκτονική GEA της Geely, το πισωκίνητο Geely E2 διακρίνεται για δύο κατασκευαστικές αποκλειστικότητες στην κατηγορία του. Αρχικά, είναι το μοναδικό μοντέλο που διαθέτει ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στους πίσω τροχούς, προσφέροντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό οδηγικής σταθερότητας και απόλαυσης. Επιπρόσθετα, το Geely E2 διαθέτει ολοκληρωμένο ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα «11 σε 1» σε μία ενιαία μονάδα, κάτι που εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε ισχύ και ενεργειακή απόδοση. Η ελάχιστη ακτίνα στροφής μόλις 4,95 μέτρων ενισχύει περαιτέρω την ευελιξία σε αστικά περιβάλλοντα.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που είναι μοναδικό στην κατηγορία και ξεχωρίζει το E2 από τον ανταγωνισμό, είναι το σύστημα μπαταρίας με υγρόψυξη, που σε συνδυασμό με το κορυφαίο Σύστημα Ασφάλειας Μπαταρίας (Battery Safety System) της Geely, παρέχει ολοκληρωμένη ενεργητική και παθητική προστασία. Σε αυτό συνεισφέρουν τόσο η δομή αμαξώματος τύπου κλωβού, όσο και ένα σύστημα έξι αερόσακων.

Η Geely έχει ένα φιλόδοξο και επιθετικό πρόγραμμα λανσαρίσματος για το E2, που η φιλοσοφία του ως μοντέλο εκφράζεται από το μότο «Extra Fun to the World». Το μοντέλο που έσπασε το φράγμα των 500.000 πωλήσεων παγκοσμίως σε μόλις 14 μήνες από το λανσάρισμά του θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από τα τέλη του καλοκαιριού.