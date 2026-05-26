Geely E2: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Όλα όσα πρέπΕι να γνωρίζετε για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.05.26 , 10:31 Ξέσπασε ο Ετεοκλής για τον Φλώρο: «Δεν έχετε καθόλου μυαλό»
26.05.26 , 10:12 Νόνη Δούνια για Γωγώ Μαστροκώστα: «Ήταν μια γυναίκα παράδειγμα»
26.05.26 , 10:06 Τροχαίο Μυτιλήνη: Βίντεο από τη στιγμή που η μηχανή καρφώνεται σε κολώνα
26.05.26 , 10:06 Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση
26.05.26 , 10:01 Κάκκαβα: «Η Καραβάτου έκανε ευκολότερη την παραμονή του Λιάγκα στον ΑΝΤ1»
26.05.26 , 09:41 Τσαλιγοπούλου: «Ενώ ήξερα ότι τραγουδάω καλά, δεν είχα τρόπο να ζήσω»
26.05.26 , 09:29 Geely E2: Πότε έρχεται στην Ελλάδα
26.05.26 , 09:28 Γωγώ Μαστροκώστα: «Με ρωτάτε γιατί έκοψα τα μαλλιά μου. Δεν τα έκοψα»
26.05.26 , 09:14 Βαλάσογλου: Η φιλολογία, οι γονείς του & ο λόγος που δε λέει την ηλικία του
26.05.26 , 09:13 «Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Το AI στην καθημερινότητα των πολιτών
26.05.26 , 09:05 Η LINKTOUR στην Ελλάδα
26.05.26 , 09:04 Κρήτη: Το μυστήριο με τα παιδιά της 25χρονης
26.05.26 , 09:03 Κυβέλη Αδριανού: Ο παράνομος έρωτας και ο γάμος με τον Γιώργο Παπανδρέου
26.05.26 , 08:55 MasterChef: Ο Κοντιζάς βρίσκει... λαδόκολλα στο πιάτο! - Δείτε το τρέιλερ
26.05.26 , 08:42 Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας με 30αρια - Η Πέμπτη η πιο ζεστή μέρα
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς
MasterChef 2026: Πέτρος vs Χρήστος - Ποιος κέρδισε τη Silver Week ;
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Γωγώ Μαστροκώστα: Οι σπάνιες φωτογραφίες & το «αντίο» του Τρύφωνα Σαμαρά
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
Γωγώ Μαστροκώστα: «Με ρωτάτε γιατί έκοψα τα μαλλιά μου. Δεν τα έκοψα»
Τροχαίο Μυτιλήνη: Βίντεο από τη στιγμή που η μηχανή καρφώνεται σε κολώνα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Geely E2: Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Geely E2, το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της Geely είναι το Νο. 1 σε πωλήσεις compact αυτοκίνητο παγκοσμίως για το 2025! 
Για τη Geely, το E2 αποτελεί στρατηγικής σημασίας μοντέλο στη γκάμα «οχημάτων νέας ενέργειας»  Από άποψη design, το Geely E2 ξεχωρίζει από την «χαμογελαστή» μπροστινή όψη, που όχι μόνο δεν περνά απαρατήρητη αλλά είναι και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη, αντανακλώντας έναν νεανικό και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα.

Geely E2: Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Όσον αφορά στην έξυπνη τεχνολογία, το Geely E2 είναι εξοπλισμένο με το έξυπνο σύστημα πιλοτηρίου Flyme Auto, προσφέροντας μια ομαλή και διαισθητική εμπειρία χρήστη. Βασικό στοιχείο αυτού, μία ακόμα αποκλειστικότητα στην κατηγορία, η μεγαλύτερη κεντρική οθόνη υψηλής ευκρίνειας, μεγέθους 14,6 ιντσών! Το E2 διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό 12 προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού (ADAS), εξασφαλίζοντας τόσο κορυφαία ασφάλεια όσο και άνεση στην οδήγηση.

Geely E2: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Οι καλά μελετημένες αναλογίες επιτρέπουν στο E2 να φιλοξενεί άνετα πέντε άτομα, χάρη σε διάταξη που πλησιάζει τα όρια της κατηγορίας C – ο χώρος των 890 mm για τα γόνατα των πίσω επιβατών είναι απλά κορυφαίος.Εξίσου κορυφαία είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης. Το Geely E2 είναι το μόνο μοντέλο στην κατηγορία του που προσφέρει ένα μπροστινό χώρο αποθήκευσης 70 λίτρων, που συμπληρώνεται από έναν χώρο αποθήκευσης 28 λίτρων κάτω από τα πίσω καθίσματα και έναν επεκτάσιμο χώρο αποσκευών στο πίσω μέρος από 375 έως 1.320 λίτρα. Επιπρόσθετα, 36 ακόμα πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι σε όλη την καμπίνα, καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα αναγκών όχι μόνο καθημερινών μετακινήσεων αλλά και οικογενειακών ταξιδιών.

Geely E2: Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Κατασκευασμένο με βάση την αρχιτεκτονική GEA της Geely, το πισωκίνητο Geely E2 διακρίνεται για δύο κατασκευαστικές αποκλειστικότητες στην κατηγορία του. Αρχικά, είναι το μοναδικό μοντέλο που διαθέτει ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στους πίσω τροχούς, προσφέροντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό οδηγικής σταθερότητας και απόλαυσης. Επιπρόσθετα, το Geely E2 διαθέτει ολοκληρωμένο ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα «11 σε 1» σε μία ενιαία μονάδα, κάτι που εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε ισχύ και ενεργειακή απόδοση. Η ελάχιστη ακτίνα στροφής μόλις 4,95 μέτρων ενισχύει περαιτέρω την ευελιξία σε αστικά περιβάλλοντα.

Geely E2: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που είναι μοναδικό στην κατηγορία και ξεχωρίζει το E2 από τον ανταγωνισμό, είναι το σύστημα μπαταρίας με υγρόψυξη, που σε συνδυασμό με το κορυφαίο Σύστημα Ασφάλειας Μπαταρίας (Battery Safety System) της Geely, παρέχει ολοκληρωμένη ενεργητική και παθητική προστασία. Σε αυτό συνεισφέρουν τόσο η  δομή αμαξώματος τύπου κλωβού, όσο και ένα σύστημα έξι αερόσακων.
Η Geely έχει ένα φιλόδοξο και επιθετικό πρόγραμμα λανσαρίσματος για το E2, που η φιλοσοφία του ως μοντέλο εκφράζεται από το μότο «Extra Fun to the World». Το μοντέλο που έσπασε το φράγμα των 500.000 πωλήσεων παγκοσμίως σε μόλις 14 μήνες από το λανσάρισμά του θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από τα τέλη του καλοκαιριού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GEELY
 |
GEELY E2
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
;ΑΦΙΞΗ ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top