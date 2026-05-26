Με ένα λιτό αλλά βαθιά συγκινητικό μήνυμα, ο Τρύφωνας Σαμαράς αποχαιρέτησε δημόσια τη Γωγώ Μαστροκώστα, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της.

Ο γνωστός hairstylist, συντετριμμένος από την απώλεια της φίλης και συνεργάτιδάς του, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της, γράφοντας: «RIP, είδωλο @gogomastro καλό ταξίδι».

Τα λόγια του αποτύπωσαν τη θλίψη αλλά και την αγάπη που ένιωθαν για εκείνη όσοι τη γνώρισαν από κοντά. Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, ύστερα από μια μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, την οποία έδωσε με αξιοπρέπεια, δύναμη και διακριτικότητα μέχρι το τέλος.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε βαρύ πένθος στον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο, αλλά και σε ανθρώπους που τη θαύμαζαν όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη δημόσια πορεία της. Από την πρώτη στιγμή, φίλοι, συνεργάτες και αγαπημένα της πρόσωπα άρχισαν να τη «αποχαιρετούν» μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις στα social media, αδυνατώντας να πιστέψουν πως η πάντα χαμογελαστή Γωγώ δεν βρίσκεται πια κοντά τους.

Η Γωγώ Μαστροκώστα υπήρξε μια γυναίκα που ξεχώριζε για τη θετική της ενέργεια, την αισιοδοξία και το φωτεινό της χαμόγελο. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, παρέμενε δυνατή και αξιοπρεπής, δίνοντας το δικό της παράδειγμα δύναμης και ψυχικής αντοχής.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς ήταν ένας από τους ανθρώπους που τη γνώρισαν καλά και συνεργάστηκαν μαζί της επί σειρά ετών, γι’ αυτό και το δημόσιο αντίο του προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση. Άλλωστε, η Γωγώ Μαστροκώστα δεν ήταν απλώς ένα γνωστό πρόσωπο της ελληνικής showbiz, αλλά μια γυναίκα που άφησε το αποτύπωμά της στις καρδιές πολλών ανθρώπων.

Το χαμόγελό της, η ευγένεια και η δύναμή της είναι αυτά που, όπως λένε όσοι τη γνώρισαν, θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη τους.