Γαλλία: Μεγάλο Σκάνδαλο Με Κακοποιήσεις Παιδιών Σε Σχολεία

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία ένα τεράστιο σκάνδαλο παιδικής κακοποίησης, με εργαζόμενους σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία να ερευνώνται για περιστατικά βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμών παιδιών ακόμη και τριών ετών.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερες από 100 έρευνες που αφορούν 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και 10 παιδικούς σταθμούς. Οι καταγγελίες αφορούν κακομεταχείριση παιδιών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, της μεσημεριανής ξεκούρασης και των απογευματινών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με γονείς και δικηγόρους οικογενειών, τα περιστατικά περιλαμβάνουν φωνές, σπρωξίματα, τράβηγμα μαλλιών, στέρηση φαγητού, αλλά και σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς μικρών παιδιών.

Δικηγόρος οικογενειών, σύμφωνα με την Guardian, αποκάλυψε ότι έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις για υποθέσεις βιασμού παιδιών τριών ετών μέσα στο 2025. Σε μία περίπτωση, εργαζόμενος που είχε καταγγελθεί για βίαιη συμπεριφορά μεταφέρθηκε σε άλλο σχολείο, όπου φέρεται να εμπλέκεται σε νέα υπόθεση κακοποίησης.

Οι σχολικοί επιτηρητές στη Γαλλία δεν προσλαμβάνονται από τα σχολεία ή το υπουργείο Παιδείας, αλλά από δήμους και τοπικές αρχές, συχνά χωρίς ειδική εκπαίδευση ή επαγγελματικά προσόντα. Γονείς καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους και στη διαδικασία προσλήψεων.

Την ίδια ώρα, στο Παρίσι ξεκινούν δίκες για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε σχολικές δομές, ενώ ο νέος δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε σχέδιο ύψους 20 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο σύστημα των σχολικών επιτηρητών.

Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, ο δήμος του Παρισιού έθεσε σε διαθεσιμότητα 78 επιτηρητές, εκ των οποίων οι 31 για υποψίες σεξουαλικής κακοποίησης.

Σύλλογοι γονέων κάνουν λόγο για «συστημικό πρόβλημα» σε ολόκληρη τη χώρα, τονίζοντας ότι το γαλλικό σχολείο δεν αποτελεί πλέον το ασφαλές περιβάλλον που πίστευαν οι οικογένειες.