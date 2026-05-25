Γαλλία: Μεγάλο Σκάνδαλο Με Κακοποιήσεις Παιδιών Σε Σχολεία

Γαλλία: Μεγάλο σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών σε παιδικούς σταθμούς & σχολεία

Περισσότερες από 100 καταγγελίες εξετάζει η αστυνομία του Παρισιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.05.26 , 23:30 MasterChef 2026: Πέτρος vs Χρήστος - Ποιος κέρδισε τη Silver Week ;
25.05.26 , 23:10 Ιωάννα Σιαμπάνη: Γέννησε το δεύτερο αγοράκι της και πήρε εξιτήριο
25.05.26 , 22:43 Μαστροκώστα: Η πιο καλή στιγμή της ζωής μου & η πιο κακή ήταν την ίδια μέρα
25.05.26 , 22:40 Γαλλία: Μεγάλο σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών σε παιδικούς σταθμούς & σχολεία
25.05.26 , 22:15 Πτέραρχος Ιατρίδης: Ψυχολογικός πόλεμος από την Τουρκία με βίντεο
25.05.26 , 22:15 MasterChef: Έξαλλος ο Μιχάλης με τον Πέτρο!
25.05.26 , 22:08 Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που αεροσκάφος χτυπά αλεξιπτωτίστρια
25.05.26 , 21:41 Iron Maiden: Παραπάνω από metal band - Πυξίδα ζωής & ένεση αδρεναλίνης
25.05.26 , 21:39 Στεγαστική κρίση: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία αναζητά η κυβέρνηση
25.05.26 , 21:23 MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής του Kίκη θα κρίνει τον νικητή!
25.05.26 , 21:17 Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος από το νοσοκομείο: «Κάντε τον σταυρό σας»
25.05.26 , 21:15 Ελένη Μενεγάκη για Γωγώ Μαστροκώστα: «Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω»
25.05.26 , 21:02 Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων και αερομαχία στο Αιγαίο!
25.05.26 , 20:47 Θρήνος στη Μυτιλήνη: Νεκρά σε τροχαίο δύο νεαρά παιδιά
25.05.26 , 20:45 Η Αγία Παρασκευή γίνεται το κέντρο του Street Tennis και όχι μόνο!
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Γωγώ Μαστροκώστα: «Θα ήθελα να κάνω και δεύτερο παιδί» είχε πει στο «Μίλα»
Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Συντετριμμένος ο Δέλλας: «Όσο μακριά κι αν πετάξεις η αγάπη μου σε φτάνει»
Μπαλατσινού: Oι πανηγυρισμοί στο γήπεδο με την κόρη της για τον Ολυμπιακό
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Ron Lach)
Γαλλία: Μεγάλο Σκάνδαλο Με Κακοποιήσεις Παιδιών Σε Σχολεία
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό σκάνδαλο παιδικής κακοποίησης στη Γαλλία με εργαζόμενους σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία να ερευνώνται για βία και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.
  • Περισσότερες από 100 έρευνες σε 84 νηπιαγωγεία, 20 δημοτικά σχολεία και 10 παιδικούς σταθμούς.
  • Καταγγελίες περιλαμβάνουν φωνές, σπρωξίματα, στέρηση φαγητού, και βιασμούς παιδιών τριών ετών.
  • Έχουν κατατεθεί μηνύσεις για βιασμούς παιδιών και σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους προσλήψεων επιτηρητών.
  • Ο δήμος Παρισιού ξεκινά σχέδιο 20 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο σύστημα των σχολικών επιτηρητών.

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία ένα τεράστιο σκάνδαλο παιδικής κακοποίησης, με εργαζόμενους σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία να ερευνώνται για περιστατικά βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμών παιδιών ακόμη και τριών ετών. 

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερες από 100 έρευνες που αφορούν 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και 10 παιδικούς σταθμούς. Οι καταγγελίες αφορούν κακομεταχείριση παιδιών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, της μεσημεριανής ξεκούρασης και των απογευματινών δραστηριοτήτων. 

Σύμφωνα με γονείς και δικηγόρους οικογενειών, τα περιστατικά περιλαμβάνουν φωνές, σπρωξίματα, τράβηγμα μαλλιών, στέρηση φαγητού, αλλά και σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς μικρών παιδιών. 

Δικηγόρος οικογενειών, σύμφωνα με την Guardian, αποκάλυψε ότι έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις για υποθέσεις βιασμού παιδιών τριών ετών μέσα στο 2025. Σε μία περίπτωση, εργαζόμενος που είχε καταγγελθεί για βίαιη συμπεριφορά μεταφέρθηκε σε άλλο σχολείο, όπου φέρεται να εμπλέκεται σε νέα υπόθεση κακοποίησης. 

Οι σχολικοί επιτηρητές στη Γαλλία δεν προσλαμβάνονται από τα σχολεία ή το υπουργείο Παιδείας, αλλά από δήμους και τοπικές αρχές, συχνά χωρίς ειδική εκπαίδευση ή επαγγελματικά προσόντα. Γονείς καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους και στη διαδικασία προσλήψεων. 

Την ίδια ώρα, στο Παρίσι ξεκινούν δίκες για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε σχολικές δομές, ενώ ο νέος δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε σχέδιο ύψους 20 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο σύστημα των σχολικών επιτηρητών. 

Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, ο δήμος του Παρισιού έθεσε σε διαθεσιμότητα 78 επιτηρητές, εκ των οποίων οι 31 για υποψίες σεξουαλικής κακοποίησης. 

Σύλλογοι γονέων κάνουν λόγο για «συστημικό πρόβλημα» σε ολόκληρη τη χώρα, τονίζοντας ότι το γαλλικό σχολείο δεν αποτελεί πλέον το ασφαλές περιβάλλον που πίστευαν οι οικογένειες. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΣΧΟΛΕΙΑ
 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
 |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
 |
ΒΙΑΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ
 |
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top