Θρήνος στη Μυτιλήνη: Νεκρά σε τροχαίο δύο νεαρά παιδιά

Θρήνος στη Μυτιλήνη, όπου δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι σε τροχαίο.

Ήταν λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι όταν η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν τα δύο παιδιά, ηλικίας 17 και 19 ετών, κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας της στον δρόμο της Παναγιούδας. Έπεσαν πάνω σε μια κολώνα της ΔΕΗ που βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επιτόπου, «παγώνοντας» την κοινωνία του νησιού.

Στο σημείο έσπευσαν η Τροχαία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η Πυροσβεστική. Δυστυχώς, κανείς δεν μπόρεσε να βοηθήσει τα δύο παιδιά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επέστρεφαν από κάποια βόλτα που είχαν πάει, όμως δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους.

Η Τροχαία Μυτιλήνης διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος.

