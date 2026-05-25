Θρήνος στη Μυτιλήνη: Νεκρά σε τροχαίο δύο νεαρά παιδιά

Η μηχανή τους «καρφώθηκε» σε κολόνα φωτισμού

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο νεαρά παιδιά, ηλικίας 17 και 19 ετών, σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Μυτιλήνη.
  • Το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι όταν η μοτοσικλέτα τους εξετράπη και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ.
  • Και οι δύο νεαροί έχασαν τη ζωή τους επιτόπου, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.
  • Στο σημείο έσπευσαν η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, αλλά δεν μπόρεσαν να τους βοηθήσουν.
  • Η Τροχαία Μυτιλήνης διεξάγει προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

Θρήνος στη Μυτιλήνη, όπου δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι σε τροχαίο.

Ήταν λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι όταν η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν τα δύο παιδιά, ηλικίας 17 και 19 ετών, κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας της στον δρόμο της Παναγιούδας. Έπεσαν πάνω σε μια κολώνα της ΔΕΗ που βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επιτόπου, «παγώνοντας» την κοινωνία του νησιού.

Στο σημείο έσπευσαν η Τροχαία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η Πυροσβεστική. Δυστυχώς, κανείς δεν μπόρεσε να βοηθήσει τα δύο παιδιά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επέστρεφαν από κάποια βόλτα που είχαν πάει, όμως δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους.

Η Τροχαία Μυτιλήνης διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος.

