Γαλλία: Νεκρός 12χρονος - Είχε Πετσέτα Δεμένη Στον Λαιμό

Συγκλονισμένη είναι η Γαλλία από την άγρια δολοφονία ενός αγοριού μόλις 12 ετών. Το παιδί βρέθηκε νεκρό κοντά στο κέντρο της πόλης, με μια πετσέτα δεμένη γύρω από τον λαιμό του.

Η σορός εντοπίστηκε στις όχθες του ποταμού Βιλαίν στη βορειοδυτική πόλη Ρεν. Ένας ψαράς άκουσε τις φωνές του παιδιού κοντά στο ποτάμι περίπου στις 4:40 το απόγευμα της Κυριακής. Ειδοποίησε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο στις 4:50 μ.μ. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες διάσωσης, το αγόρι διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρό.

Το αγόρι, το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί επίσημα, είχε μια βρεγμένη πετσέτα δεμένη πολύ σφιχτά γύρω από τον λαιμό του.

Αστυνομικοί παρέμειναν στο σημείο το βράδυ της Κυριακής, πραγματοποιώντας έρευνες κοντά σε συγκρότημα κατοικιών δίπλα στο ποτάμι. «Οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, ενώ η εμπλοκή τρίτου προσώπου είναι ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται», αναφέρεται σε ανακοίνωση η εισαγγελία.

Μετά το περιστατικό, η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου. Όπως γνωστοποιήθηκε, ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση με έναν 16χρονο να συλλαμβάνεται.