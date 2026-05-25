ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη - Συνελήφθη αντιδήμαρχος

Πάνω από 3.000.000 ευρώ το όφελος από τις παράνομες επιδοτήσεις

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με οικονομικό όφελος 3.000.000 ευρώ.
  • 20 συλλήψεις μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιδημάρχου και δύο λογιστών.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
  • Δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, με εντοπισμένα μεγάλα χρηματικά ποσά.
  • Στις Σέρρες, 12 από τους 25 κατηγορούμενους κρίθηκαν ένοχοι για απάτη σχετικά με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το οικονομικό όφελος από τις απάτες να υπολογίζεται στα 3.000.000 ευρώ. 

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και εκτείνεται σε πολλές περιοχές του νησιού. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις, ενώ οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. 

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star η ανταποκρίτρια Γωγώ Αποστολάκη, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται: 

  • δύο λογιστές από το Ρέθυμνο 
  • τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων από το Ρέθυμνο, το Πέραμα και το Ηράκλειο 
  • ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος από τον Μυλοπόταμο 

Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, όπου φέρεται να εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά. 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 12 κατηγορούμενοι στις Σέρρες 

Την ίδια ώρα, ένοχοι κρίθηκαν οι 12 από τους 25 κατηγορούμενους στη δίκη για υπόθεση απάτης σχετικά με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερρών.  

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος. 

