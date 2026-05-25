Το ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το οικονομικό όφελος από τις απάτες να υπολογίζεται στα 3.000.000 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και εκτείνεται σε πολλές περιοχές του νησιού. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις, ενώ οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star η ανταποκρίτρια Γωγώ Αποστολάκη, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται:

δύο λογιστές από το Ρέθυμνο

τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων από το Ρέθυμνο, το Πέραμα και το Ηράκλειο

ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος από τον Μυλοπόταμο

Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, όπου φέρεται να εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 12 κατηγορούμενοι στις Σέρρες

Την ίδια ώρα, ένοχοι κρίθηκαν οι 12 από τους 25 κατηγορούμενους στη δίκη για υπόθεση απάτης σχετικά με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερρών.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος.

