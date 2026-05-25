Θες να μειώσεις το στρες; Θα σου πω ένα κόλπο, πάρε σκύλο!

Πιθανότατα έχεις δει αυτό το στιγμιότυπο στον δρόμο — ή ίσως το έχεις ζήσει ο ίδιος. Κάποιος περπατά βιαστικά, αλλά μόλις εμφανιστεί ένας σκύλος κοντά του, κόβει ρυθμό. Ρωτά ευγενικά τον κηδεμόνα αν μπορεί να τον χαϊδέψει και, λίγα δευτερόλεπτα μετά, συνεχίζει με ένα χαμόγελο που μοιάζει να «ελαφραίνει» την ημέρα.

Όσο συνηθισμένη κι αν φαίνεται αυτή η κίνηση, δεν είναι απλώς μια χαριτωμένη συνήθεια. Ερευνητές την έχουν εξετάσει συστηματικά, γιατί πίσω από το χάιδεμα ενός σκύλου φαίνεται να ενεργοποιείται ένας σαφής βιολογικός μηχανισμός που συνδέεται με το στρες.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό όταν πλησιάζουμε έναν σκύλο

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν αντιμετωπίζει έναν σκύλο ως «ουδέτερο» ερέθισμα. Από την οπτική επαφή και μετά, μπορούν να ενεργοποιηθούν διαδικασίες που σχετίζονται με τη σύνδεση και τη φροντίδα.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρεται συχνά η ωκυτοκίνη, η ορμόνη που συνδέεται με τη δημιουργία δεσμών και την προσκόλληση. Μελέτες για τη σχέση ανθρώπου-ζώου έχουν περιγράψει ότι χαρακτηριστικά όπως η έκφραση του προσώπου και η προθυμία για επαφή μπορούν να ενισχύσουν την επιθυμία μας να πλησιάσουμε και να αγγίξουμε.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου