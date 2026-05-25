Ο Μάκης Διόγος παρουσιάζει το βιβλίο του, την Πέμπτη 28 Μαΐου

"Δυο πέτρες για δοκάρια κι ένα άδειο κουτάκι», στο Μέγαρο της ΕΣΗΕΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.05.26 , 16:45 Προφορικές εξετάσεις στις Πανελλαδικές: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές
25.05.26 , 16:42 Μαζί για το Παιδί: Δωρεάν διαδικτυακά  σεμινάρια για γονείς τον Ιούνιο
25.05.26 , 16:13 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη - Συνελήφθη αντιδήμαρχος
25.05.26 , 16:06 Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
25.05.26 , 16:04 Μάριος Οικονόμου: Τα νεότερα για την υγεία του μετά το τροχαίο
25.05.26 , 16:00 Ο Μάκης Διόγος παρουσιάζει το βιβλίο του, την Πέμπτη 28 Μαΐου
25.05.26 , 15:55 Θες να μειώσεις το στρες; Θα σου πω ένα κόλπο, πάρε σκύλο!
25.05.26 , 15:54 Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
25.05.26 , 15:39 Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Αν τον πετύχω στον δρόμο τι θα κάνω;»
25.05.26 , 15:20 Κηδεία Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
25.05.26 , 14:57 Δούνια για Τσουρό: «Αφού δεν κόπηκε η εκπομπή του κακώς συζητιέται»
25.05.26 , 14:53 Τραϊανός Δέλλας: «Είμαι τυχερός»- Τι δήλωνε για τη Γωγώ Μαστροκώστα
25.05.26 , 14:51 Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
25.05.26 , 14:49 Οι διαφορές ανάμεσα στο σχολικό bullying και το συγκυριακό επεισόδιο
25.05.26 , 14:47 Survivor: «Σκεφτόμαστε μόνο τον Σταύρο. Έχει γολγοθά»
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
MasterChef: «Η νίκη και το χρηματικό έπαθλο των 20.000 κρίθηκαν στον πόντο»
Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Συντετριμμένος ο Δέλλας: «Όσο μακριά κι αν πετάξεις η αγάπη μου σε φτάνει»
Κηδεία Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
Καινούργιου για Δέλλα: «Θυμάμαι ότι όλο το βράδυ της κράταγε το χέρι»
Δάκρυσε η Κουσκουρή: Η στιγμή που μίλησε στα παιδιά της για τον καρκίνο
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Τατιάνα Στεφανίδου: «Ναι, επιστρέφω στην τηλεόραση» - Το νέο της βήμα
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Μάκης Διόγος Βιβλίο
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εκεί όπου το ποδόσφαιρο συναντά την κοινωνία

Το νέο βιβλίο του αθλητικού δημοσιογράφου Μάκη Διόγου, «Δύο πέτρες για δοκάρια κι ένα άδειο κουτάκι», συγκεντρώνει 51 ιστορίες από τα γήπεδα όλου του κόσμου· όχι όμως από εκείνα που φωτίζονται από προβολείς και τηλεοπτικά συμβόλαια, αλλά από εκείνα που χτίστηκαν σε αλάνες, εργοστάσια, ανθρακωρυχεία, προσφυγικούς καταυλισμούς και γειτονιές.

Υπάρχουν βιβλία για το ποδόσφαιρο. Και υπάρχουν βιβλία που θυμίζουν γιατί αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο εξαρχής.

Μέσα στις σελίδες του συναντιούνται γυναίκες που φόρεσαν φανέλα πριν αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου, πρόσφυγες που κουβάλησαν μια μπάλα σαν βαλίτσα, ομάδες που γεννήθηκαν μέσα σε πολέμους, παίκτες που δεν χώρεσαν ποτέ στα στενά όρια του «κανονικού». Είναι ιστορίες για την ήττα –που είναι σαν νίκη– , την αξιοπρέπεια, την αντίσταση, την παρέα και την ελπίδα.

book

Από τη Lily Parr που πέτυχε χίλια γκολ όταν το γυναικείο ποδόσφαιρο θεωρούνταν σχεδόν απαγορευμένο, μέχρι τον Τζάστιν Φάσανου, τον Αλία Καμαρά και δεκάδες ακόμη πρόσωπα που απέδειξαν ότι μια μπάλα μπορεί να αλλάξει ζωές, το βιβλίο κινείται εκεί όπου το ποδόσφαιρο συναντά την κοινωνία.

Γιατί τελικά, όσα χρήματα κι αν πέσουν στο παιχνίδι, πάντα θα αρκούν δύο πέτρες για δοκάρια, ένα άδειο κουτάκι και μια παρέα για να συνεχίσει η ιστορία να κυλά.

Οπισθόφυλλο:

Εδώ μέσα θα συναντήσεις τη Lily Parr που σκόραρε χίλια γκολ σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα ούτε να πατήσουν σε γήπεδο. Τον Αλεχάντρο Φινιστέρε που εφηύρε το ξύλινο ποδοσφαιράκι σε ένα νοσοκομείο της Καταλονίας. Τον Μιχάλη Αναματερό που πέθανε στο Μεταξουργείο πολεμώντας, λίγα χρόνια αφού φορούσε την ερυθρόλευκη φανέλα. Τον Φάλι που αρνείται να έχει κινητό και ξοδεύει τον πρώτο του μισθό σε δώρα για τα παιδιά του. Τον Αλία Καμαρά που πέρασε από τη Μόρια για να φτάσει στον Πανιώνιο. Θα διαβάσεις για τον Τζάστιν Φάσανου που τόλμησε να πει ποιος είναι σε έναν κόσμο που δεν ήθελε να ακούσει. Για μια δεκαεννιάχρονη τερματοφύλακα στη Γαλικία που έφτιαξε δική της ομάδα πριν τη νικήσει η φυματίωση. Για φοιτητές στην Κοΐμπρα που μπήκαν σε τελικό κυπέλλου φορώντας τήβεννο εναντίον της χούντας. Ιστορίες που δεν χωράνε στα highlights και δεν τις αγοράζει κανένα τηλεοπτικό πακέτο. Ιστορίες που κρατάνε τη μπάλα ζωντανή.

Βιογραφικό:

Ο Μάκης Διόγος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1963. Έμαθε γράμματα στο 12ο Γυμνάσιο Πετραλώνων και στο 1ο Τεχνικό Λύκειο Αθήνας. Της Μεταπολίτευσης καημένη γενιά και αυτός, είδε «τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα να φέρνουν μηνύματα». Το όνειρό του να γίνει αρχιτέκτονας γρήγορα παρασύρθηκε από τις «σειρήνες» της αθλητικής δημοσιογραφίας. Έτσι από το 1982 έχει εργαστεί σε αθλητικές εφημερίδες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Σήμερα εργάζεται στο Star Channel και από το 2000 κάνει μεταδόσεις, λέει ιστορίες και βάζει μουσικές στον Sport FM 94,6 και ιντερνετικά από το 2012 στο Amagi Radio και το Music Society Web Radio. Aρθρογραφεί στην Εποχή. Κυκλοφορεί με Βέσπα και υποστηρίζει αθεράπευτα τον Πανιώνιο. Το πρώτο του βιβλίο Μικρές Αθλητικές Ιστορίες εκδόθηκε το 2018 από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΒΙΒΛΙΟ
 |
ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
 |
ΜΑΚΗΣ ΔΙΟΓΟΣ
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΕΣΗΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top