Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Μαζί για το Παιδί διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακά ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια για γονείς, με θεματολογία: «Απώλειες-Αλλαγές στη Ζωή των Παιδιών», Τετάρτη 3 Ιουνίου, ώρα 17:00-18:30 | Εγγραφή ΕΔΩ



Πώς μιλάω στο παιδί για το θάνατο του κατοικίδιου; Για την επικείμενη μετακόμισή μας; Για μία φυσική καταστροφή; Για το διαζύγιο; Οι απώλειες και οι αλλαγές εντός ενός οικογενειακού συστήματος μπορούν να προκαλέσουν μεταβολές μεγαλύτερης ή μικρότερης έντασης στη ρουτίνα, στο πρόγραμμα, στις ανάγκες των μελών της οικογένειας και στο συναισθηματικό κλίμα. Για έναν γονέα αποτελεί μεγάλη πρόκληση ο τρόπος μετάδοσης των πληροφοριών στα παιδιά αλλά και η διαχείριση όλων αυτών που αναδύονται.

Μαζί για το Παιδί: Σεμινάριο για τις απώλειες στην οικογένεια



Απευθύνεται σε γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών.



«Οριοθέτηση στην Οικογενειακή Ζωή», Τετάρτη 24 Ιουνίου, ώρα 17:00-18:30 | Εγγραφή ΕΔΩ

Η λέξη «όριο» φαίνεται να απασχολεί καθημερινά τους γονείς, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μια σύγχυση τόσο σε σχέση με τη σημασία της όσο και με το ποιος είναι ο ορθός τρόπος να τεθεί ένα όριο. Τα όρια είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του συνόλου της οικογένειας αλλά και του κάθε μέλους ξεχωριστά. Αναλόγως, τον τρόπο που θα τεθούν και τον στόχο τους μπορεί να είναι λειτουργικά ή δυσλειτουργικά. Η θέσπιση ορίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το γονεϊκό ρόλο. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της σημαντικότητας της οριοθέτησης στην οικογενειακή ζωή και η διαφοροποίηση των ορίων καθώς το παιδί αλλάζει αναπτυξιακή φάση.

Μαζί για το Παιδί: Σεμινάριο για τις απώλειες στην οικογένεια



Για γονείς παιδιών όλων των ηλικιών.

Πληροφορίες για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων:

• Απαιτείται εγγραφή για κατοχύρωση θέσης.

• Με τη δήλωση συμμετοχής και τη συγκατάθεσή των συμμετεχόντων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, θα σταλεί από την επιστημονική ομάδα του Μαζί για το Παιδί ενημερωτικό email με τις πληροφορίες σύνδεσης για τη διαδικτυακή συμμετοχή.

• Τα σεμινάρια είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα πραγματοποιηθούν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Πληροφορίες: Στην τηλεφωνική γραμμή 115 25 & στο email: 11525@mazigiatopaidi.gr

Εγγραφείτε στο newsletter του Μαζί για το Παιδί για να ενημερωθείτε για τα προσεχή δωρεάν ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια ΕΔΩ

Λίγα λόγια για τη Γραμμή 115 25 & το Συμβουλευτικό Κέντρο του Μαζί για το Παιδί



Συμβουλευτική Γραμμή 115 25 του Μαζί για το Παιδί βρίσκεται από το 2009 δίπλα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους. Παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη.



Το όραμα πίσω από τη λειτουργία της Γραμμής είναι η ψυχολογική στήριξη και η ενδυνάμωση γονέων, εκπαιδευτικών και εφήβων σχετικά με προβληματισμούς και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και η ενίσχυση των ευρύτερων οικογενειακών και υποστηρικτικών πλαισίων των παιδιών και των εφήβων.



Η Γραμμή 115 25 είναι στελεχωμένη από έμπειρη επιστημονική ομάδα και εκπαιδευμένους εθελοντές με συνεχή κλινική εποπτεία.



Τηρείται το απόρρητο και όλες οι κλήσεις είναι επώνυμες, εμπιστευτικές και δεν ηχογραφούνται.



Πέρα από τις τηλεφωνικές συνεδρίες, η Γραμμή 115 25 συμπληρώνεται από το Συμβουλευτικό Κέντρο, όπου προσφέρονται διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία:



• Ολοκληρωμένος κύκλος συμβουλευτικών συνεδριών

• Ομάδες στήριξης γονέων

• Ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια συγκεκριμένης θεματολογίας σε γονείς/ εκπαιδευτικούς /εφήβους



Το σύνολο των υπηρεσιών της Συμβουλευτικής Γραμμής και του Συμβουλευτικού Κέντρου πλαισιώνουν ολοκληρωμένα, σε επίπεδο πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης, την κάθε οικογένεια.



Οι δια ζώσης υπηρεσίες λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Μαζί για το Παιδί και τα ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται σε σχολεία και οργανωμένα σύνολα πανελλαδικά.



Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ.



Οι κλήσεις στη Γραμμή 11525 από οποιοδήποτε πάροχο κινητής/σταθερής τηλεφωνίας είναι ατελείς.



Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί:



Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.



Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.



Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περισσότερα www.mazigiatopaidi.gr