Τα δάκρυα της Ρούλας Κουσκουρή για την περιπέτειά της με τον καρκίνο

«Η πιο δύσκολη στιγμή μου ήταν όταν…»

Τα δάκρυα της Ρούλας Κουσκουρή για την περιπέτειά της με τον καρκίνο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρούλα Κουσκουρή μοιράστηκε την εμπειρία της με τον καρκίνο του μαστού, επηρεασμένη από τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα.
  • Αναφέρθηκε στη δυσκολία να ανακοινώσει την ασθένειά της στα παιδιά της, τονίζοντας το βάρος που νιώθουν οι ασθενείς για τους γύρω τους.
  • Επισήμανε τη σημασία της πρόληψης και της δεύτερης γνώμης για τις γυναίκες.
  • Η Τένια Μακρή, επίσης επιζήσασα από καρκίνο, μίλησε για την πρόκληση να ενημερώσει την κόρη της για την ασθένειά της.
  • Και οι δύο γυναίκες υπογράμμισαν τη συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύει την ανακοίνωση της διάγνωσης.

Με αφορμή τον χαμό της Γωγώς Μαστροκώστα και τη μάχη που είχε δώσει στο παρελθόν με τον καρκίνο του μαστού, την οποία είχε κερδίσει, η δημοσιογράφος Ρούλα Κουσκουρή θέλησε να μοιραστεί το δικό της βίωμα από τη μάχη της με την ίδια ασθένεια. 

Ρούλα Κουσκουρή: «Σαν σήμερα, πριν 4 χρόνια, χειρουργήθηκα για τον καρκίνο»

Η δημοσιογράφος της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», στάθηκε σε παλιότερη δήλωση της Γωγώς Μαστροκώστα, ότι από τα πιο δύσκολα που είχε να αντιμετωπίσει όταν πάλευε  με τον καρκίνο, ήταν το βάρος που ένιωθε για τη στεναχώρια που προκαλούσε τον σύζυγό της και στην οικογένειά της. 

«Με άγγιξε πολύ η δήλωση της αυτή. Είναι οι στιγμές που όντως νιώθουμε πολύ βάρος στους ώμους μας. Ότι προκαλούμε πόνο στους γύρω μας, στον άντρα μας, στα παιδιά μας», είπε και πρόσθεσε, προσπαθώντας να κρατήσει τα δάκρυά της:

Ρούλα Κουσκουρή για καρκίνο: «Όχι δεν είναι απλές τρίχες, είναι η ασθένεια»

«Όσοι περάσαμε καρκίνο μπορεί να ήμασταν δυνατοί, να αντιμετωπίσαμε χημειοθεραπείες, επεμβάσεις, αλλά η στιγμή που στέκεσαι μπροστά στα παιδιά τους για να τους πεις ότι έχω καρκίνο και ταυτόχρονα να χαμογελάς για να μην τα τρομάξεις είναι πολύ δύσκολη. Η πιο δύσκολη στιγμή για μένα ήταν εκείνα τα δεκαεπτά σκαλοπάτια του σπιτιού μου, που έπρεπε να κατέβω για να το πω στους γονείς μου».

Κατέληξε μάλιστα λέγοντας σε όλες τις γυναίκες ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ιάσιμος και ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Συμβούλεψε επίσης τις γυναίκες να παίρνουν πάντα δεύτερη γνώμη και να μην αμελούν ποτέ τον επανέλεγχο. 

Μαστροκώστα: «Είχα ψηλαφίσει κάτι. Πήγα σε γιατρό και δε μου βρήκε τίποτα»

Από την πλευρά της η Τένια Μακρή, οικογενειακή σύμβουλος και ειδική σε θέματα σχέσεων, η οποία επίσης είχε μια περιπέτεια με τον καρκίνο του μαστού, είπε πως ο τρόπος που πρέπει να ανακοινώσουν οι γυναίκες στους δικούς τους ότι νοσούν είναι κάτι που τις απασχολεί και ζητούν βοήθεια. 

«Είναι γνωστό ότι και εγώ πριν από κάμποσα χρόνια πέρασα από αυτό το μονοπάτι και η δυσκολία να ανακοινώσω στην κόρη μου ότι και εγώ έχω καρκίνο, από τη στιγμή που ο πατέρας της είχε φύγει από καρκίνο, ήταν κάτι το οποίο με είχε βαρύνει πάρα πολύ και δεν ήξερα πώς να το χειριστώ. Ειλικρινά δε θυμάμαι πώς το χειρίστηκα. Εκείνο το οποίο πάντως θυμάμαι είναι ότι με κοίταξε στα μάτια και εκείνο το οποίο μπορώ να θυμάμαι είναι τον φόβο της ότι θα χάσω και εσένα. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Δε μου το εξέφρασε ποτέ, αλλά τα μάτια της μου είπαν “Θα χάσω και εσένα μάνα;”. Είναι δύσκολες για τον καθένα αυτές οι στιγμές. Δύσκολες», είπε βουρκωμένη. 

