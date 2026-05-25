Εμφανώς ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης όταν ρωτήθηκε για τη δικαστική διαμάχη που έχει προκύψει γύρω από την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», αλλά και για τα σχόλια που ακούγονται όλη τη σεζόν σχετικά με τη συμμετοχή ανθρώπων από τον χώρο της υποκριτικής στην παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών.

Ο γνωστός ηθοποιός, που φέτος βρίσκεται στην παρουσίαση της ταξιδιωτικής εκπομπής, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στις τηλεοπτικές κάμερες, ζητώντας μάλιστα να αλλάξει η συζήτηση.

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί τον εαυτό του «συντονιστή» ή «παρουσιαστή», ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απάντησε σε έντονο ύφος: «Υπάρχει αρχισυνταξία και υπεύθυνοι στο κανάλι. Να τους πάρεις συνέντευξη να σου απαντήσουν γι’ αυτό. Εμένα με κάλεσαν να βρίσκομαι σε αυτή την εκπομπή, είτε ως συντονιστής, παρουσιαστής, όπως θες μπορείς να το πεις και ήρθα».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός τοποθετήθηκε σχετικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το κατά πόσο άνθρωποι από άλλους επαγγελματικούς χώρους μπορούν να αναλάβουν ρόλο παρουσιαστή στην τηλεόραση.

«Ο καθένας μπορεί να δηλώσει και μπορεί να δοκιμάσει να κάνει ό,τι νομίζει. Από εκεί και πέρα, κριτής είναι ο κόσμος σε αυτές τις περιπτώσεις και κατά πόσο νιώθει αυτός ασφάλεια για τον εαυτό του να το κάνει. Αν το δοκιμάσει και πετύχει, καλώς. Αν αποτύχει και πάλι καλώς. Είμαστε σε μια χώρα που μπορούμε να δοκιμάσουμε πολλά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, μάλιστα, ξεκαθάρισε πως υπάρχουν και επαγγελματικά όρια που ο ίδιος δεν θα επιχειρούσε να ξεπεράσει.

«Δεν υπάρχει και κάποιος που δεν τραγουδάει, μπορεί να τραγουδήσει και κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί με το θέατρο μπορεί να παίξει και κάποιος που δεν έχει πάρει συνέντευξη μπορεί να ρωτήσει δύο – τρεις ερωτήσεις έναν άλλον άνθρωπο. Βεβαίως, εγώ να πήγαινα να παρουσιάσω ένα δελτίο ειδήσεων φυσικά και δεν θα το έκανα. Να έβγαινα έξω να κάνω ρεπορτάζ φυσικά και δεν θα το έκανα. Ή αν το έκανα, θα το έκανα με μια χιουμοριστική διάθεση και με ένα ύφος αυτοσχεδιασμού που βασίζεται στη βασική μου δουλειά που είναι η ηθοποιία», είπε.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αισθάνεται πως όλη αυτή η κριτική που δέχεται από την αρχή της τηλεοπτικής σεζόν τον προσβάλλει προσωπικά.

Τότε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν έκρυψε πλέον την ενόχλησή του και απάντησε με έντονο ύφος: «Και είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος αυτή τη στιγμή. Με ενοχλεί αφάνταστα. Πόσο; Δε φαντάζεσαι. Με ενοχλεί αλλά όλα τα πράγματα μέχρι ένα σημείο έχουν κάποιο όριο. Εντάξει, το δικό μου το όριο έχει ξεπεραστεί και πάρα πολύ σε σχέση με αυτό το θέμα. Παρακαλώ επόμενη ερώτηση αν θέλετε αλλιώς να φύγω».

