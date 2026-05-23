Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης τοποθετήθηκε για το τηλεοπτικό του μέλλον στον ΣΚΑΪ, την υπόθεση των Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργου Κουρδή με τον σταθμό και το σχόλιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου για τον Γιώργο Λιανό και το Survivor, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, σχολιάζοντας επίσης όσα έγιναν στον αέρα του Buongiorno.

Ο ηθοποιός και συντονιστής της εκπομπής Όπου υπάρχει Ελλάδα είπε ότι ακόμη δε γνωρίζει αν θα συνεχιστεί η εκπομπή του. Παράλληλα ανέφερε πως το The Quiz with Balls αναμένεται να ξεκινήσει κανονικά από τον Σεπτέμβρη, ανάλογα με τον προγραμματισμό του καναλιού.

«Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει η εκπομπή ή όχι. Προς το παρόν θα μάθω κι εγώ όπως θα μάθετε κι εσείς. Το The Quiz with Balls, ναι, κανονικά ξεκινάει, φαντάζομαι από τον Σεπτέμβρη, ανάλογα με τον προγραμματισμό του καναλιού», δήλωσε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η θέση του για Ρέβη και Κουρδή

Αναφερόμενος στη διαμάχη των Ρέβη και Κουρδή με τον σταθμό για την εκπομπή, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ξεκαθάρισε ότι δε θέλει να πάρει θέση για μια υπόθεση που δεν αφορά τον ίδιο. Όπως είπε, τον κάλεσαν να συμμετάσχει στην εκπομπή και εκείνος αποδέχθηκε την πρόταση, χωρίς να εμπλακεί στο παρασκήνιο της αποχώρησης των δύο δημοσιογράφων.

«Δεν τους έχω δει από κοντά, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ με τα παιδιά. Εμένα μου πρότειναν να έρθω στην εκπομπή και ήρθα στην εκπομπή. Ήξερα ότι θα είναι και τα παιδιά και μετά έμαθα ότι δεν θα είναι τα παιδιά. Αυτό με την άδικη απόλυση είναι μια δική τους τοποθέτηση, που δεν θέλω να σχολιάσω εγώ, σε μια προσωπική τοποθέτηση που έχουν κάνει σε σχέση με τον σταθμό. Δεν μπορώ να πάρω θέση για το ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Γι’ αυτό έχουν πάει στα δικαστήρια, για να λύσουνε το πρόβλημα που έχουνε μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Και δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο σε σχέση με αυτό, γιατί δεν μπορώ να υιοθετήσω ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δικό μου. Και δεν μπορώ να απαντάω συνέχεια για ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δικό μου. Εμένα με κάλεσαν να βρίσκομαι σε αυτή την εκπομπή, είτε ως συντονιστής, παρουσιαστής, όπως θες μπορείς να το πεις. Και ήρθα. Τελεία και παύλα. Παρακαλώ, μη με ρωτήσετε κάποια άλλη ερώτηση γι’ αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εκνευρίζομαι αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η απάντηση για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Ο ίδιος αντέδρασε έντονα και στο σχόλιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου για τη στάση του Γιώργου Λιανού μετά το σοβαρό ατύχημα στο Survivor με τον Σταύρο Φλώρο. Ο Τσιμιτσέλης χαρακτήρισε το περιστατικό τραγικό και ευχήθηκε τα καλύτερα για τον Σταύρο Φλώρο.

«Ο καθένας μπορεί να δηλώσει και μπορεί να δοκιμάσει να κάνει ό,τι νομίζει. Από κει και πέρα, κριτής είναι ο κόσμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Και κατά πόσο νιώθει αυτός σιγουριά για τον εαυτό του να το κάνει. Αυτή τη στιγμή σου μιλάω και είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος αυτή τη στιγμή. Μη μου συνεχίσεις αυτές τις ερωτήσεις. Ναι, με ενοχλεί αφάνταστα. Όσο δεν φαντάζεσαι με ενοχλεί. Αλλά, όλα τα πράγματα μέχρι ένα σημείο έχουν κάποιο όριο. Το δικό μου το όριο έχει ξεπεραστεί ήδη πάρα πολύ σε σχέση με αυτό το θέμα. Παρακαλώ, επόμενη ερώτηση αν θέλετε, αλλιώς να φύγω», είπε εμφανώς ενοχλημένος.

«Όταν χωνέψει τα άντερά του ο Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα» είπε σε έντονο ύφος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Για το τραγικό συμβάν στο Survivor, σημείωσε επίσης ότι κανείς δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο και πως εύχεται ο Σταύρος Φλώρος να σταθεί ξανά στα πόδια του.

«Αυτό ήταν κάτι τραγικό που έγινε, τραγικό... Και τι να πει ο Γιώργος, τι να πουν τα υπόλοιπα παιδιά, δηλαδή... Δεν το περίμενε κανένας, εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί, να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του».

Η απάντηση του Ουγγαρέζου

Στο Buongiorno, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε το τελευταίο συμβούλιο του Survivor κι αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Υπενθύμισε ότι του είχε στείλει ευχές και για τα γενέθλιά του και για την ανάρρωση του, χωρίς όμως να λάβει απάντηση.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο έχει ήδη πάρει δημόσια διάσταση, με αφορμή τη διαφωνία του Ουγγαρέζου για το γεγονός ότι ηθοποιοί αναλαμβάνουν εκπομπές με δημοσιογραφικό συντονισμό. Ο Τσιμιτσέλης, από την πλευρά του, δήλωσε ότι απογοητεύτηκε ιδιαίτερα από τη δεύτερη τοποθέτηση του Ουγγαρέζου κι ότι δέχεται και την καλή και την κακή κριτική, όχι όμως τη δημοσιοποίηση προσωπικών μηνυμάτων.

«Απογοητεύτηκα πάρα πολύ από τον Δημήτρη. Και μετά ουσιαστικά το λάθος του Δημήτρη για εμένα, δεν είναι η πρώτη τοποθέτηση αλλά η δεύτερη. Είμαι ένας άνθρωπος που δέχομαι και την κακή και την καλή κριτική… Αν σου στείλω εγώ ένα προσωπικό μήνυμα και εσύ το εκθέσεις σε μία εκπομπή, θεωρώ ότι είναι λάθος», είχε πει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.