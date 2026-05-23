LINGO, το παιχνίδι λέξεων που δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές κάθε Σαββατοκύριακο στις 18:25 μέσα από τη συχνότητα του Star, επιστρέφει με δύο νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές, γέλιο και δυνατές αναμετρήσεις!

Ο Νίκος Μουτσινάς με το χιούμορ και την αμεσότητά του, υποδέχεται νέους παίκτες που δοκιμάζουν την παρατηρητικότητα, τις γνώσεις και την ταχύτητά τους, διεκδικώντας τη θέση τους στον μεγάλο τελικό και το χρηματικό έπαθλο.

Αυτό το Σαββατοκύριακο 23 – 24 Μαΐου στο LINGO, τρεις νέες ομάδες σε κάθε επεισόδιο μπαίνουν στη μάχη των λέξεων και τίποτα δεν είναι δεδομένο!

Το Σάββατο 23/5, τρεις ομάδες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για τη νίκη.

H Ανθή και η Μαρία, αδελφές με μεγάλη αγάπη για τα παιχνίδια και ιδιαίτερη αδυναμία στα σταυρόλεξα, είναι έτοιμες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε κάθε πρόκληση.

Ο Κώστας και ο Στέργιος, πεθερός και γαμπρός, φέρνουν οικογενειακή χημεία, χιούμορ και ανεβασμένη διάθεση!

Η Λίνα και η Χρυσάνθη, φίλες και συνάδελφοι, έρχονται με κέφι, θετική ενέργεια και πολλή … Lingo διάθεση!

Την Κυριακή 24/5, τρεις νέες δυάδες διεκδικούν μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Η Μαρία και ο Στέλιος, ζευγάρι εδώ και εννέα χρόνια και ένα βήμα πριν από τον γάμο, έρχονται αποφασισμένοι να δοκιμαστούν στο παιχνίδι λέξεων, που απαιτεί ταχύτητα, συγκέντρωση και καλή συνεργασία.

Ο Σπύρος και ο Δημήτρης, φίλοι εδώ και δέκα χρόνια, μπαίνουν στο παιχνίδι με στόχο να συνδυάσουν στρατηγική και διασκέδαση.

Η Ελένη και η Ελπίδα, φίλες, αλλά όχι…«κολλητές», όπως ξεκαθαρίζουν από την πρώτη στιγμή, είναι έτοιμες για τη δική τους αναμέτρηση.

Ποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν;

Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο;

Σε κάθε γύρο η αγωνία μεγαλώνει, οι λέξεις γίνονται πιο απαιτητικές και όλα μπορούν να ανατραπούν.

LINGO – το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στις 18:25 στο Star.

Οι λέξεις κρύβουν τις απαντήσεις. Οι παίκτες μπορούν να τις βρουν;

