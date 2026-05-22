Η Ζέτα Μακρυπούλια απέδειξε για ακόμη μία φορά πως γνωρίζει πολύ καλά πώς να μετατρέπει ακόμη και μία απλή καθημερινή εμφάνιση σε απόλυτη fashion έμπνευση. Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε σε χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και το στιλάτο outfit έκλεψε αμέσως τις εντυπώσεις.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια επέλεξε ένα άνετο αλλά απόλυτα στιλάτο σύνολο, συνδυάζοντας wide leg τζιν σε ανοιχτή denim απόχρωση με loose pastel πράσινο T-shirt και πλεκτή ζακέτα σε lime τόνους, δημιουργώντας ένα ανοιξιάτικο look ιδανικό για όλες τις ώρες της ημέρας.

Το outfit της κινήθηκε σε cozy chic αισθητική, αποδεικνύοντας πως η άνεση μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με τις τάσεις της μόδας. Η Ζέτα Μακρυπούλια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με sneakers και μία ιδιαίτερη καρό shoulder bag σε κίτρινες αποχρώσεις, δίνοντας μία παιχνιδιάρικη πινελιά στο look της.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και τα μικροσκοπικά κόκκινα γυαλιά ηλίου που επέλεξε, ένα αξεσουάρ που παραμένει μεγάλη τάση και χαρίζει retro fashion vibes ακόμη και στα πιο casual outfits.

Με τα μαλλιά της πιασμένα σε ψηλή αλογοουρά και εντελώς φυσικό μακιγιάζ, η παρουσιάστρια υιοθέτησε ένα ανεπιτήδευτο street style look που θα μπορούσε εύκολα να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η Ζέτα Μακρυπούλια εμπνέει τις casual εμφανίσεις της, καθώς συχνά επιλέγει minimal chic συνδυασμούς που ισορροπούν ανάμεσα στην άνεση και το σύγχρονο στιλ.

Το συγκεκριμένο outfit είναι ιδανική έμπνευση για τις ανοιξιάτικες ημέρες στην πόλη, ειδικά για όσες αγαπούν τα oversized jeans, τα άνετα layers και τις φωτεινές αποχρώσεις που δίνουν πιο fresh διάθεση στην καθημερινή γκαρνταρόμπα.