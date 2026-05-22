Lynk & Co: Που βρίσκεται η νέα αντιπροσωπεία

Πρωταγωνιστεί στην έκθεση το plug-in hybrid SUV Lynk & Co 08

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.05.26 , 23:42 Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Φωτιά» ο μεγάλος τελικός της EuroLeague
22.05.26 , 23:29 Ζέτα Μακρυπούλια: Το άνετο ανοιξιάτικο outfit που λατρέψαμε
22.05.26 , 23:24 Γιώργος Αλκαίος: «Ο πατέρας μου με έκλεψε από την Αμερική»
22.05.26 , 22:52 Ιωάννα Τούνη: Από το κόκκινο χαλί των Καννών…στην πίτσα & τη μάσκα ομορφιάς
22.05.26 , 22:49 Αθηνών - Σουνίου: Νεκρός Οδηγός Μετά Από Σύγκρουση Τριών Οχημάτων
22.05.26 , 22:45 Μενίδι: Ανήλικα Αδέρφια Λήστεψαν 72χρονη
22.05.26 , 22:17 Κλήρωση Eurojackpot 22/5: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
22.05.26 , 22:15 Lynk & Co: Που βρίσκεται η νέα αντιπροσωπεία
22.05.26 , 22:13 Cash or Trash: Ο Στράτος έφερε ένα εντυπωσιακό ενυδρείο
22.05.26 , 22:08 ΠΑΣΟΚ: Στο τραπέζι τo σχέδιo για πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης
22.05.26 , 21:56 Γιατρός φακελάκι: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» τον αναισθησιολόγο
22.05.26 , 21:48 Παρά Πέντε reunion: Οι πρωταγωνιστές συναντήθηκαν ξανά!
22.05.26 , 21:35 Τουρκία: Η Λήμνος στο στόχαστρο της άσκησης Efes
22.05.26 , 21:28 OPEL DEALS στη Βελμάρ: Δείτε τις εκπτώσεις
22.05.26 , 21:10 ΗΠΑ- Ιράν: Προσχέδιο συμφωνίας με 4 άξονες και 2 μεγάλα «αγκάθια»
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Κώστας Σόμμερ: Η ηλικία, τα δυο παιδιά και ο έρωτας με τη γυναίκα του
Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Θα ήθελα να είχα ένα παιδί από τον Δάνη Κατρανίδη»
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
Ιωάννα Τούνη: Από το κόκκινο χαλί των Καννών…στην πίτσα & τη μάσκα ομορφιάς
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Lynk & Co; Που βρίσκεται η νέα αντιπροσωπεία
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η MAXX Mobility Greece ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συνεργασία της με την εταιρία Αφοί Καρανικόλα & Σια, η οποία αναλαμβάνει ως επίσημος αντιπρόσωπος της Lynk & Co για την περιοχή της Νότιας Αθήνας.Ο νέος, σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της εταιρείας στη Λεωφόρο Αμφιθέας σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για τη Lynk & Co στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας σε μία από τις πιο σημαντικές και δυναμικές περιοχές της Αττικής.

Οι επισκέπτες των νέων εγκαταστάσεων θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν ολόκληρη τη γκάμα μοντέλων της Lynk & Co μέσα από μια ολοκληρωμένη premiumεμπειρία εξυπηρέτησης, υποστηριζόμενη από άρτια εκπαιδευμένους συμβούλους πωλήσεων με εξειδίκευση στην ηλεκτροκίνηση, στις προηγμένες τεχνολογίες οχημάτων και στα καινοτόμα συστήματα συνδεσιμότητας που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία της μάρκας.

Lynk & Co: Που βρίσκεται η νέα αντιπροσωπεία

Κεντρική θέση στην έκθεση κατέχει το νέο premium plug-in hybrid SUV Lynk & Co 08 — ένα από τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά PHEV οχήματα που διατίθενται σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά. Το Lynk & Co 08 προσφέρει 200 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας, συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, ισχύ 345 ίππων, δυνατότητα εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης, κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού και premium ποιότητα κατασκευής που συναντά κανείς συνήθως σε πολύ ακριβότερα οχήματα της premium κατηγορίας.Με εκπομπές CO₂ μόλις 23 g/km, το Lynk & Co 08 επωφελείται επίσης από μηδενική φορολογία εταιρικού αυτοκινήτου (Benefit-in-Kind) στην Ελλάδα, γεγονός που το καθιστά μία εξαιρετικά ελκυστική πρόταση τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς χρήστες και στελέχη επιχειρήσεων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
LYNK & CO
 |
ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ
 |
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ & ΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top