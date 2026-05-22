Lynk & Co; Που βρίσκεται η νέα αντιπροσωπεία

Η MAXX Mobility Greece ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συνεργασία της με την εταιρία Αφοί Καρανικόλα & Σια, η οποία αναλαμβάνει ως επίσημος αντιπρόσωπος της Lynk & Co για την περιοχή της Νότιας Αθήνας.Ο νέος, σύγχρονος εκθεσιακός χώρος της εταιρείας στη Λεωφόρο Αμφιθέας σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για τη Lynk & Co στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας σε μία από τις πιο σημαντικές και δυναμικές περιοχές της Αττικής.

Οι επισκέπτες των νέων εγκαταστάσεων θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν ολόκληρη τη γκάμα μοντέλων της Lynk & Co μέσα από μια ολοκληρωμένη premiumεμπειρία εξυπηρέτησης, υποστηριζόμενη από άρτια εκπαιδευμένους συμβούλους πωλήσεων με εξειδίκευση στην ηλεκτροκίνηση, στις προηγμένες τεχνολογίες οχημάτων και στα καινοτόμα συστήματα συνδεσιμότητας που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία της μάρκας.

Κεντρική θέση στην έκθεση κατέχει το νέο premium plug-in hybrid SUV Lynk & Co 08 — ένα από τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά PHEV οχήματα που διατίθενται σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά. Το Lynk & Co 08 προσφέρει 200 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας, συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, ισχύ 345 ίππων, δυνατότητα εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης, κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού και premium ποιότητα κατασκευής που συναντά κανείς συνήθως σε πολύ ακριβότερα οχήματα της premium κατηγορίας.Με εκπομπές CO₂ μόλις 23 g/km, το Lynk & Co 08 επωφελείται επίσης από μηδενική φορολογία εταιρικού αυτοκινήτου (Benefit-in-Kind) στην Ελλάδα, γεγονός που το καθιστά μία εξαιρετικά ελκυστική πρόταση τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς χρήστες και στελέχη επιχειρήσεων.