Global Sumud Flotilla: Έλληνες ακτιβιστές της αποστολής μιλούν στο Star

Τι λένε από την Τουρκία για όσα έγιναν στο Ισραήλ

22.05.26 , 21:35 Τουρκία: Η Λήμνος στο στόχαστρο της άσκησης Efes
22.05.26 , 21:10 ΗΠΑ- Ιράν: Προσχέδιο συμφωνίας με 4 άξονες και 2 μεγάλα «αγκάθια»
22.05.26 , 21:09 Global Sumud Flotilla: Έλληνες ακτιβιστές της αποστολής μιλούν στο Star
22.05.26 , 21:00 Red Flags by Valentina: Το πρόβλημα του εφηβικού αυτο-τραυματισμού
22.05.26 , 20:46 Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η τηλεοπτική «Πακίτα Γκαλιέγο»
22.05.26 , 20:22 Κρήτη: Συγκλονίζει μιλώντας στο Star ο πατέρας του 33χρονου γιατρού
22.05.26 , 19:56 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ο γιος μου ήθελε να δούμε το Final Four»
22.05.26 , 19:53 Ερυθρόλευκο ποτάμι παρέσυρε τη Φενέρ - Στον Τελικό ο Θρύλος
22.05.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η κατηγορία «Στο σπίτι» έκρυβε παγίδα
22.05.26 , 19:19 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ρυθμίσεις οφειλών στην εφορία
22.05.26 , 19:10 Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού
22.05.26 , 19:06 Αγία Σοφία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή στους Έλληνες που άνοιξαν σημαία
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου (22/5/2026)

  • Έλληνες ακτιβιστές επιστρέφουν από την Κωνσταντινούπολη μετά από βίαιη διακοπή της ανθρωπιστικής αποστολής τους στη Γάζα από ισραηλινές δυνάμεις.
  • 19 μέλη της ελληνικής αποστολής καταγγέλλουν βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση κατά την κράτησή τους από το Ισραήλ.
  • Πέντε ακτιβιστές έκαναν απεργία πείνας κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.
  • Σοκαριστικές εικόνες από τους ακτιβιστές με τραυματισμούς και σημάδια κακοποίησης κυκλοφορούν στα social media.
  • Η Αθήνα προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας για τις συνθήκες κράτησης των ακτιβιστών.

Eπιστρέφουν απόψε στην Αθήνα αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στη διεθνή αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, που σταμάτησε βίαια μετά από επέμβαση των ναυτικών δυνάμεων του Ισραήλ ανοιχτά της Κύπρου, εν μέσω απίστευτων καταγγελιών για βασανιστήρια, πλαστικές σφαίρες και σεξουαλική κακοποίηση. Δύο από αυτούς, η κινηματογραφίστρια Φαίδρα Βόκαλη και ο πανεπιστημιακός και συγγραφέας Αντώνης Βραδής, μιλούν αποκλειστικά στο STAR και την Άννα Σταματιάδου από το τουρκικό αεροδρόμιο.

Στολίσκος για τη Γάζα: Στην Ελλάδα μέσω Κωνσταντινούπολης οι 19 Έλληνες

Global Sumud Flotilla: «Βασανίστηκαν και τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής στο Ισραήλ»

Ο κ. Βραδής λέει χαρακτηριστικά: «Και τα 19 άτομα της ελληνικής αποστολής υποστήκαμε βασανιστήρια τόσο κατά την απαγωγή μας σε ένα οργανωμένο κρατικά πλοίο-φυλακή, όσο και κατά την παράνομη κράτησή μας από το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ».

Global Sumud Flotilla: «Βιώσαμε ένα ελάχιστο δείγμα από όσα περνούν οι Παλαιστίνιοι»

Με τη σειρά της, η κ. Βόκαλη τονίζει «Αυτό που έχει σημασία είναι ότι βιώσαμε μόνο ένα ελάχιστο δείγμα από όσα εδώ και δεκαετίες υποφέρει ο παλαιστινιακός λαός. Απαρτχάιντ, βασανιστήρια, απανθρωποποίηση».

Η κινηματογραφίστρια Φαίδρα Βόκαλη και ο πανεπιστημιακός και συγγραφέας Αντώνης Βραδής ήταν μεταξύ των 19 Ελλήνων ακτιβιστών που απήχθησαν σε κυπριακά διεθνή ύδατα και φυλακίστηκαν για 48 ώρες. Πέντε από αυτούς έκαναν, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, και απεργία πείνας όσο κρατούνταν στα ισραηλινά ύδατα και εδάφη. Φίλοι και συγγενείς τους περιμένουν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με αγωνία.

Στολίσκος για τη Γάζα: Διεθνής κατακραυγή για τη μεταχείριση ακτιβιστών

Global Sumud Flotilla: Αγωνιούν οι συγγενείς των Ελλήνων ακτιβιστών

Η Εμαννουέλα Κουρούση, μητέρα ακτιβιστή, λέει «Δεν έχουμε καμία ιδέα πώς είναι το παιδί… Είναι 23 χρονών… Δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει καμία πληροφορία…»

Οι εικόνες στους διαδικτυακούς λογαριασμούς “March to Gaza” είναι σοκαριστικές. Μελανιασμένα σώματα, σημάδια από πλαστικές σφαίρες, κάποιοι ακτιβιστές με φορεία και κολλάρα και άλλοι με καροτσάκια στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. 

Global Sumud Flotilla: Ακτιβιστές καταγγέλλουν σεξουαλική κακοποίηση και βασανιστήρια από ισραηλινές δυνάμεις 

«Υπήρχε μια γυναίκα που πέρασε μια γραμμή, για την οποία δεν είχαν πει τίποτα, και πυροβολήθηκε με πλαστική σφαίρα γι’ αυτόν τον λόγο. Ξέρουμε ότι σε μία από τις βάρκες και σε ένα από τα τμήματα υπήρχαν τουλάχιστον 15 περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Υπάρχουν πάνω από 30 σπασμένα οστά, σπασμένες κλείδες, σπασμένα πλευρά».

Διάβημα του ΥΠΕΞ για τη συμπεριφορά του Ισραήλ στους ακτιβιστές

Το βίντεο με τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να «επιθεωρεί» βασανιστήρια έναντι των απαχθέντων ακτιβιστών σε κέντρο κράτησης στο λιμάνι Ασντόντ προκάλεσε σάλο.

Η Αθήνα προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας. Το Ισραήλ επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα.

