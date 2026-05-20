Θύελλα από βίντεο με τους ακτιβιστές - Ελληνικό και ιταλικό διάβημα στο Ισραήλ / Alpha

«Απαράδεκτη» και «απολύτως καταδικαστέα» χαρακτήρισε το υπουργείο Εξωτερικών την συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας προς τους Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ενώ ζητείται από τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών και την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.

Ειδικότερα το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει:

«Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών».

Άδειασμα Νετανιάχου στον υπουργό του για τους ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud Flotilla»

Η μεταχείριση από το Ισραήλ ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα πυροδότησε διεθνή καταδίκη και ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο από τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, με κρατούμενους ακτιβιστές δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 — @itamarbengvir, May 20, 2026

Τα 430 μέλη του νέου Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε προχθές Δευτέρα ανοικτά της Κύπρου από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στον στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Οι ακτιβιστές κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ασντόντ.

PM Netanyahu:



“Israel has the full right to prevent provocative flotillas of Hamas terror supporters from entering our territorial waters and reaching Gaza.



"However, the way Minister Ben Gvir treated the flotilla activists is not in line with the values and norms of the State… — Open Source Intel (@Osint613) May 20, 2026

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Μπεν-Γκβιρ δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα το βίντεο αυτό προκαλώντας την έντονη αντίδραση και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως και του υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ που καταδίκασαν τον Μπεν-Γκβιρ για την κίνησή του.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίζει τις προκλητικές νηοπομπές των υποστηρικτών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς να εισέρχονται στα χωρικά μας ύδατα και να φτάνουν στη Γάζα.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νηοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Κράτους του Ισραήλ.

Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να απελάσουν τους προβοκάτορες όσο το δυνατόν συντομότερα», είπε ο Νετανιάχου.

Η πρώτη διεθνής αντίδραση ήρθε από την Ιταλία με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι να καταδικάζουν τη μεταχείριση που επιφυλάχτηκε στους ακτιβιστές από το Ισραήλ κρίνοντας πως «οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ είναι απαράδεκτες». Στο πλαίσιο αυτό, το ιταλικό ΥΠΕΞ θα καλέσει τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Ρώμη για να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν».

Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona.

Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026

Ιταλοί υπήκοοι είναι μεταξύ των κρατουμένων μελών του στολίσκου.

Από τη γαλλική πλευρά, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή για εξηγήσεις σε απάντηση στο βίντεο του Μπεν-Γκβιρ.

«Οι ενέργειες του Μπεν-Γκβιρ εναντίον των επιβατών του στολίσκου Global Sumud, που καταγγέλθηκαν από τους ίδιους τους συναδέλφους του στην ισραηλινή κυβέρνηση, είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Μπαρό σε ανάρτηση στο X.

Ο Μπαρό δήλωσε ότι Γάλλοι πολίτες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό, αν και πρόσθεσε ότι αντιτίθεται στην προσέγγιση του στολίσκου.

Η Ιρλανδή υπουργός Εξωτερικών Χέλεν Μακέντι δήλωσε «σαστισμένη και σοκαρισμένη» από το βίντεο που ανήρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός.

Αυτοί οι ακτιβιστές «που κρατούνται παράνομα... δεν αντιμετωπίζονται με κανέναν τρόπο με την πρέπουσα αξιοπρέπεια ή σεβασμό», ανέφερε η υπουργός σε ανακοίνωσή της.

Ζήτησε την «άμεση» απελευθέρωση των συλληφθέντων Ιρλανδών που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής της Ιρλανδής προέδρου Κάθριν Κόνολι.